Mauricio Montenegro ganó el Premio de Novela Inédita 2020

Con la novela “Diemer-Trommsdorf”, que narra la historia detrás de una partida clásica de ajedrez en 1973, Mauricio Montenegro ganó el reconocimiento.

Con experiencia en la escritura académica, pues es doctor en antropología y profesor en la Universidad Central, Mauricio Montenegro decidió explorar la creatividad dentro de sus narraciones. El resultado de ello es “Diemer-Trommsdorf”, libro con el que ganó el Premio de Novela Inédita. Este reconocimiento fue otorgado por el Ministerio de Cultura, con el fin de incentivar el género en el país.

Según afirma la cartera, la obra narra el encuentro de dos conocidos ajedrecistas que se disputan entre sí una partida clásica. La fecha del encuentro es el 4 de abril de 1973. Sin embargo, la narración no es lineal, pues esta responde, más bien, a un viaje en el tiempo. “Mientras juegan, Diemer, corresponsal del Reich, recuerda su vida, la Segunda Guerra Mundial, a sus perros en el sanatorio de Gengenbach, su obsesión por las profecías de Nostradamus y a Lotte, su pareja de la que se separa durante la guerra. También recuerda a su padre, quien le enseñó el juego”, se lee en el comunicado del ministerio. El protagonista se remite a la época de la guerra y a los años posteriores. Así, “entre la razón y el desvarío, el personaje intenta encontrar el código matemático que explique el presente y el futuro”.

Según informa Semana, Montenegro cree que la vida no es como el ajedrez y no se debe pretender que así sea. “Es la ilusión de que podemos controlar las cosas como podemos hacerlo en un tablero con unas piezas que tienen unos movimientos limitados, en un tablero limitado, y, sin embargo, con una cantidad de posibilidades infinitas. Eso constituye el enigma del ajedrez y lo que lo hace tan atractivo”. Así, el autor le afirmó a la revista que su novela es “una reflexión importante sobre la relación entre magia, azar, control y ajedrez. En la magia (en un sentido muy amplio) no hay control, pues en ella la realidad se sale de sus cauces”.

El jurado del premio, conformado por los escritores colombianos Miguel Ángel Manrique, Andrés Mauricio Muñoz y Adriana Villegas, aseguraron que “la novela es una alegoría sobre la tensión entre la razón y el azar, o entre el destino y la incertidumbre. Hay una atmósfera otoñal en el ambiente, en el personaje, en la historia: es una novela que se ubica en Europa, pero le habla a un lector universal”.

La novela será publicada en el 2021 por una editorial reconocida, de la que aún no se conoce el nombre. Además, el libro será promocionado en eventos, ferias y festivales a nivel nacional e internacional.