“Me cogió la noche”: un reencuentro con el Pacífico

REDACCIÓN CULTURA

Me cogió la noche, me quede dormido

abrazadito entre sus brazos, allá en el bohio

me cogió la noche, allá en el bohio

abrazadito entre sus brazos, me quede dormido

Escuchar a Grupo Bahía, cerrar los ojos y sentir la brisa del Pacífico colombiano. El grupo musical dirigido por Hugo Candelario salva los orígenes. Sus sonidos y las letras de sus canciones recrean el mar, dibujan la selva y delinean los ríos. Un flotador para la identidad colombiana, tan ausente y distorsionada.

El próximo sábado 01 de septiembre, Grupo Bahía presentará en Galería Café Libro su tercer sencillo “Me cogió la noche”, del proyecto discográfico “Ojo de Agua”. Una cita desde el océano hasta el interior del país. Un encuentro que elimina fronteras y reconcilia el calor del Caribe con el frío bogotano. La canción, que narra la historia de un amor naciente entre bohíos, marimbas y tambores, se apropia de los sentidos y estremece.

Bendita

fue esa noche de amor

de ilusiones y pasión

una canción, un poema

una guitarra, una flor

un canto de luna llena

una marimba un tambor

Es una canción a ritmo de aguabajo-son. Un canto del Chocó que mezcla la marimba de chonta, el bombo, el cununo, guasá, el piano, la batería, el bajo y la guitarra. El sencillo habla de lo que llegó y llegará a través del paisaje y las costumbres.

Para Candelario, compositor de Me cogió la noche "esta es una canción con una cadencia deliciosa. Tiene mucho poder porque puede ponerte a gozar, soñar, sonreír, bailar, anhelar y amar, todo al mismo tiempo."

Según uno de los directores del proyecto, Juan Esteban Ruiz, “Ojo de agua" es un viaje musical por los ríos y las montañas de Colombia; un viaje que atraviesa la geografía de nuestro país y encuentra a su paso una gran diversidad de ritmos y tradiciones musicales, una oportunidad de vivir nuestra riqueza y diversidad cultural, y de sentirnos orgullosos de ella".