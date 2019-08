Mincultura le solicitó la renuncia al director del Teatro Colón

* Redacción Cultura

Manuel José Álvarez estará hasta el próximo viernes 30 de agosto en dirección del Teatro Colón de Bogotá. En diálogo con El Espectador, Álvarez señaló que se enteró de la solicitud de su renuncia por voz de una tercera persona que le contó que "había visto la resolución del Ministerio de Cultura publicada en un A-Z digital. (...) esa no es la forma como se deberían comunicar las decisiones. Hubiera deseado que la formas fueran otras. La ministra tiene la facultad de tomar este tipo de decisiones y las entiendo, pero esa forma de proceder me sorprendió".

Álvarez, quien estuvo en la dirección del teatro desde el año 2013, cuando se inició el proceso de reapertura, señaló que se va satisfecho por la labor desempeñada ya que, según dice, "el Teatro Colón es hoy en día un referente para los importantes eventos de las artes escénicas y audiovisuales de Colombia".

"Se cumplió un ciclo y me voy feliz porque se desempeñó una buena tarea. Siempre queda cosas por hacer y por mejorar. Pero en parte estoy triste porque me entregué muchos años y creo que la comunicación sobre mi salida se pudo hacer de otra manera", agregó.

"Agradezco el respaldo y apoyo del Expresidente de la República, Juan Manuel Santos, y a su Ministra de Cultura, Mariana Garcés, quienes con su firme compromiso con las artes escénicas de Colombia iniciaron el proceso de ampliación y restauración del Teatro Colón y confiaron en mí para llevar las riendas. También tuve la confianza de la actual Ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, quien posibilitó la continuidad de mi gestión en su primer año frente a la cartera de cultura. Me voy absolutamente agradecido y con la firme convicción de cumplir con todos los objetivos propuestos. Le deseo éxitos a quien asuma la dirección” manifestó Manuel José Álvarez Gaviria.

Sobre su relación con la ministra de Cultura, Álvarez Gaviria indicó que "fue cortés y de respaldo pese a que el año pasado me pidió la renuncia y a los tres días dijo que no. Ella está desempeñando un cargo que no conocía y eso lo entiendo. Me duele es que las formas no se mantengan", insistió.

Desde el Ministerio de Cultura señalan que la salida de Álvarez obedece a los movimientos naturales tras la transición de Gobierno. E indican que sus aportes al sector cultural son valiosos.

La salida de Álvarez de la dirección del Teatro Colón se registra en época de balances. Hace un año se inició la Economía Naranja, propuesta bandera del presidente Iván Duque enfocada en la transformación social y económica con la cultura como vehículo de materialización. En entrevista para El Espectador publicada el pasado 6 de agosto, la ministra Carmen Vásquez indicó que “la creatividad ha aportado al país 15,6 billones a la economía colombiana. De esto, el 23,6% se han destinado a las artes y al patrimonio; el 42% a las industrias culturales y 3,4 a creaciones funcionales”. Complemente la información: Lento despegue de la economía naranja

"No veo que haya avanzado mucho. No la han sabido comunicar. La gente no la entiende. Los artistas y el sector no pueden ser contemplados como un producto. No puede ser ofrecido como un aguacate. Hay una cosa de sensibilidad artística que es lo que finalmente hace que el arte crezca. Eso tiene como objetivo humanizar a la sociedad y convertir la cultura en una mejor convivencia, no solo en indicadores económicos. Creo que ha faltado pedagogía pare explicarla y se puede ser un búmeran para el presidente. Generaron expectativa y la gente está esperando resultados", manifestó.

En este sentido, la ministra de cultura ha señalado que "la estrategia de economía naranja está diseñada para hacer de la cultura una estrategia de transformación social y económica. No solo es ayudar en el tema económico sino también apostarle a la transformación social del país". Para ejecutar los proyectos, dice Vásquez, "desde el ministerio adelantamos una articulación sin precedentes con siete ministerios trabajando de la mano. Los ministerios de Educación, Trabajo Comercio, Interior, el de las Tic y el de Hacienda, todos conformamos el Consejo Superior de Economía Naranja, allí se revisa el tema de la política pública y su ejecución. Eso fue lo primero que llegamos a hacer. Y se creó el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, que es la secretaría técnica del Consejo Nacional de Economía Naranja”

Según el saliente director del Teatro Colón, es importante que se sigan inyectando recursos para culminar la ampliación del teatro. "No se puede convertir en un elefante negro. Se necesitan unos $ 75 mil millones". Además: Se avecinan cambios en el Ministerio de Cultura

Durante los últimos cinco años de reapertura del Teatro Colón se han albergado más de 1.006 espectáculos y 1.104 actividades pedagógicas, para un total de 2.110 eventos y una ocupación promedio del 75%.

Cambios en el Ministerio de Cultura

Además de la solicitud de renuncia al director del Colón, se espera que en los próximos días se formalice el nombramiento de Felipe Buitrago como viceministro de creatividad y economía naranja. Del cargo saldría entonces David Melo.

"Hay grandes avances, pero él (presidente Duque) no está satisfecho. Tenemos que exigirnos más porque esto hay que duplicarlo, esto es una apuesta para el desarrollo y el futuro de Colombia en el contexto de la cuarta revolución industrial y no podemos quedarnos quietos", dijo Buitrago el pasado 14 de agosto durante la firma del pacto para el fortalecimiento, sostenibilidad y crecimiento de la economía naranja que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Chapinero, en Bogotá.

Buitrago es un viejo conocido del jefe de Estado. Trabajó como Coordinador Programático en su campaña presidencial y en la última etapa del actual mandatario en su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Durante el evento de este miércoles, el Presidente reiteró que “la Economía Naranja es una realidad y lo que tenemos que hacer es multiplicar y acelerarla por todo el territorio”.

Recalcó que su interés es que se convierta en “una política de Estado que esté por encima del período presidencial, que se convierta realmente en una política pública”.