A moler teatro

Paola Moreno López / @paolaamoreno

Como una gran molienda teatral podría describirse la decimocuarta Fiesta de las Artes Escénicas, que se llevará a cabo del 24 de agosto al 1 de septiembre en Medellín. Este certamen, organizado por la Asociación Medellín en Escena, busca empoderar el teatro en la ciudad, fomentar el encuentro entre el público y los artistas y recoger los frutos de largas jornadas de trabajo y exploración artística. La programación para esta edición es muy variada e incluye funciones de teatro, danza, narración oral, pantomima, clown, títeres y encuentros académicos para todas las edades.

Para inaugurar esta fiesta se realizará la Molienda Teatral, donde los artistas presentarán durante 12 minutos adelantos de sus estrenos, performances, piezas de danza, escenas de teatro, pantomima, cuentería e improvisación, desde las diez de la noche hasta que aguanten los ojos. Este año la tradicional comparsa que se realizaba en la avenida La Playa, debido a la jornada de votación de la Consulta Anticorrupción, será reemplazada por la Gran Parada Artística en el Teatro Pablo Tobón Uribe, el domingo 26 de agosto, y contará con la participación de la Banda Show Ciudad de Medellín, Las Mujeres de Bronce y la compañía Tercer Piso Danza de Bogotá.

Puede leer: Medellín en retrospectiva

Entre otros eventos especiales se destacan: la Molienda de Danza, una velada al ritmo de danza urbana, folclor del Caribe y de la región Andina, tango, danza contemporánea y break dance, entre otros ritmos; la Verbena de la Fiesta, un encuentro al aire libre protagonizado por las artes escénicas, la música y la gastronomía, además de la Piñata de la Fiesta, un evento para el público infantil con títeres, teatro, danza y música.

La Fiesta de las Artes Escénicas se ha constituido como uno de los eventos teatrales más importantes de la cartelera cultural colombiana. La pasada edición sumó alrededor de 15.000 espectadores, cifra que se espera superar con creces en esta versión. Desde sus inicios esta actividad ha permitido resaltar las tradiciones de la región y apreciar propuestas escénicas nacionales e internacionales, convirtiéndose en un espacio de circulación teatral representativo. Para Javier Jurado, presidente de Medellín en Escena, “lo más importante es que nuestro socio —el público— está creciendo. Cada vez hay más expectativa para esta fiesta. La existencia de este evento engrandece el espíritu y la ciudad”.

Entre las agrupaciones internacionales se encuentra la compañía española Berrobambán, quienes presentan, por primera vez fuera de su país, La carreta fantasma, obra basada en una leyenda popular sueca que habla de aquella figura enigmática que acompaña las almas de las personas cuando mueren. “Para nosotros es una oportunidad de exponer nuestro trabajo. Queremos saber cómo dialogan las culturas y nos interesa que haya una cercanía con el espectador, para compartir nuestros conflictos cotidianos y para pensar en nuestra memoria colectiva como pueblo”, comenta Paula Carballeira, actriz y dramaturga de la compañía.

Entre grupos provenientes de México, Argentina, República Dominicana, Venezuela y España; compañías nacionales como el Teatro Libre y La Casa del Silencio, de Bogotá; Tropa Teatro, de Pereira, y La Máscara, de Cali; grupos locales como Anamnésico Colectivo Teatral, El Pulpo Teatro Físico y regionales como Inmigrantes Teatro de Rionegro y las agrupaciones pertenecientes a la Asociación Medellín en Escena, completan una programación de más de 120 funciones y cerca de 1.500 artistas que, durante más de una semana, compartirán con el público las cosechas de un trabajo continuo de creación artística.

Puede leer: Lorca vuelve a ser un autor contemporáneo

En palabras de Jurado: “Vamos a moler teatro, a no dejar que se apague el fogón, a no dejar de revolver la panela. Cuando uno prepara una fiesta, siempre espera que se llene, que no se quede el pasabocas en la mesa, que no se quede la pista musical sin bailar y que no se quede la risa detenida”.