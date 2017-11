Murió el poeta antioqueño Rogelio Echavarría

REDACCIÓN CULTURA

El transeúnte

Todas las calles que conozco

son un largo monólogo mío,

llenas de gentes como árboles

batidos por oscura batahola.

O si el sol florece en los balcones

y siembra su calor en el polvo movedizo,

las gentes que hallo son simples piedras

que no sé por qué viven rodando.

Bajo sus ojos —que me miran hostiles

como si yo fuera enemigo de todos—

no puedo descubrir una conciencia libre,

de criminal o de artista,

pero sé que todos luchan solos

por lo que buscan todos juntos.

Son un largo gemido

todas las calles que conozco.

La poesía de Rogelio Echavarría (Santa Rosa de Osos, Antioquia, 27 de marzo de 1926), escrita con un tono sencillo, cercano al lenguaje coloquial, se ocupa de la vida cotidiana y registra también la presencia de cierto erotismo. Darío Jaramillo Agudelo escribió que “es un poeta original en la poesía colombiana porque fue el primero que abrió los ojos a la poesía de lo cotidiano y de la ciudad: y lo hizo sin abandonar el misterio esencial de la poesía. Es el precursor de una vertiente de la poesía colombiana que incorporó sin pudores el mundo circundante y la autobiografía al poema”.

Cuando cumplió 70 años, en la celebración que le hicieron en la Universidad de Antioquia, Echavarría aclaró que a los poetas no les festejan los años sino los centenarios y que él no aspira a llegar siquiera allá. Entonces, él recordaba que el primer impulsador de su creación poética fue Jorge Gaitán Durán. Con 96 años se despidió del mundo uno de los poetas y periodistas más importantes del siglo XX.

Publicó los libros: Edad sin tiempo (1948), El transeúnte (1964), Crónica de otras vidas y Otras muertes (1993). Destacado antólogo, publicó en dos ediciones diversas una amplia selección de poesía colombiana. Soledad y cotidianidad, humor y muerte son algunas de las obsesiones que jalonaron su obra, significativa para muchos en el panorama de la poesía de nuestro país.

Se le asoció en un principio con el grupo literario "Cuadernícolas" y más tarde con la generación de "Mito". No obstante, su obra permanece casi insular dada su sencillez, brevedad y hondura existencial. Sin duda su obra más importante es el transeúnte(1945-1952), la cual ha sido objeto de continuas reediciones. Como periodista trabajó por muchos años en El Espectador y El Tiempo.

Lugar común

Ya que no todos podemos ser

poetas

comprender lo sensible

o exaltar lo sencillo

hablemos francamente

confesemos nuestro fracaso

de hombres sin alas

de hojas muertas en el estío

nuestros empeños ciegos

sin metáforas vanas

nuestra identificación con todos

o con casi todos

y si alguien nos entiende

y fecunda nuestra impotencia

eso también es poesía

o por lo menos una gota

en la sed del infierno

cotidiano.

La felicidad

Hay miríadas de seres en el Universo

que son felices —y no te conocen.

Millones de personas en la Tierra

son felices —e ignoran que existes.

Muchos también te han visto

y son felices sin amarte.

Y algunos que te amaron

disfrutan de un feliz olvido.

¿Por qué, pues, soy yo el único hombre

para quien tú eres toda la felicidad en el mundo?