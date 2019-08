Murió Toni Morrison, Nobel de Literatura de 1993

* Redacción Cultura - AFP

Toni Morrison, la primera mujer negra estadounidense en ganar el premio Nobel de Literatura, murió a los 88 años tras una breve enfermedad, informó este martes su familia en un comunicado.

"Aunque su fallecimiento representa una enorme pérdida, estamos agradecidos de que viviera una larga y bien aprovechada vida", se lee en el texto.

La recordada autora de "Beloved" y "Ojos azules" falleció en el Centro Médico Montefiore en Nueva York el lunes acompañada de sus seres queridos.

"Es con profunda tristeza que compartimos que, después de una breve enfermedad, nuestra adorada madre y abuela, Toni Morrison, falleció pacíficamente anoche rodeada de familiares y amigos", señaló el comunicado de su familia.

"Aunque su fallecimiento representa una enorme pérdida, estamos agradecidos de que haya tenido una vida larga y bien aprovechada", agregó la declaración, describiéndola como una "escritora consumada que atesoraba la palabra escrita".

Morrison escribió 11 novelas, muchas de ellas sobre cómo era la vida de los estadounidenses negros, en una brillante carrera literaria cargada de premios que se extendió durante más de seis décadas.

Su famosa novela "Beloved" le valió el premio Pulitzer y el premio American Book Award en 1988.

Ambientada después de la Guerra Civil estadounidense en la década de 1860, cuenta la historia de un esclavo que escapó de Kentucky al estado libre de Ohio. El libro se convirtió luego en una película protagonizada por Danny Glover y Oprah Winfrey.

En 1996, fue honrada con la Medalla de Contribución Distinguida de la Fundación Nacional del Libro a las Letras Estadounidenses. En 2012, el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad y en 2016 recibió el Premio PEN/Saul Bellow por Logros en la Ficción Estadounidense.

Quienes la conocieron no tardaron en recordarla este martes.

"Era una gran mujer y una gran escritora, y no sé cuál extrañaré más", dijo Robert Gottlieb, editor de Morrison en las editoriales de Knopf, en un comunicado enviado a la AFP.

Sonny Mehta, presidente de Knopf, dijo que podía pensar en pocos escritores que escribieran "con más humanidad o con más amor por el lenguaje que Toni".

"Sus narrativas e hipnótica prosa han dejado una marca indeleble en nuestra cultura. Sus novelas dominan y demandan nuestra atención. Son trabajos canónicos y, más importante, libros que los lectores siguen amando", expresó Sonny Mehta, el director de la casa editorial Alfred A. Knopf.

Morrison, representante de la narrativa estadounidense creada por autores negros, ganó el Nobel en 1993, el Pulitzer de ficción en 1988 y, tras una carrera de seis décadas, deja un legado con títulos que destacan por su humanidad, como "Beloved", "Song of Solomon" y "Mercy".

Morrison decía: "Mi misión ha sido dar voz a los que no la han tenido, los negros de América. La primera generación de un pueblo oprimido es siempre silenciosa. La siguiente generación ya empieza a exteriorizar su queja, por ejemplo, en las canciones. La historia de los afroamericanos no estaba en las novelas. Y ese reto me fascinó”.

“En los años 70 había muchas mujeres afroamericanas infelices, que sentían una sensación de vergüenza, se creían feas a pesar de que fueran auténticas beldades, porque el ideal de belleza de este país era la rubia de ojos azules y ellas se miraban al espejo y se veían negras, sucias. Hoy veo a las chicas negras mucho más seguras, más completas como personas, con una mayor confianza, pisando fuerte”.