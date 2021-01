Hace pocos días terminó el mordaz 2020 y las listas de los ‘mejores’ libros del año siguen flotando en la red, mostrando las lecturas que sobresalieron durante esta época convulsionada por el impacto del Covid-19. Presentamos una reflexión al respecto.

Los titulares, que inundaron las páginas culturales de muchos periódicos, fueron cantos de ángeles para autores y editoriales. Libros, como Un amor de Sara Mesa y Poeta chileno de Alejandro Zambra, se colaron en más de una fiesta. Nadie puede negar que los libros mencionados son lecturas que vale la pena emprender. Sin embargo, deja un mal sabor el rol de la crítica (o de los medios) a la hora de juzgar lo que literariamente se destaca en el mundo hispano.

Es imposible leer estos titulares sin que emerjan algunos interrogantes: ¿qué nos dicen estas listas sobre la realidad literaria? ¿Condensan estos libros la mejor literatura del año? ¿Las personas consultadas leyeron todo lo publicado en 2020? ¿Cuál es el efecto de estas listas sobre hábitos y formas de consumo de los lectores? Es innegable que crean afinidades, bosquejan gustos, moldean la industria.

Las preguntas, por supuesto, no pretenden poner en entre dicho la calidad de las obras, ni el mecanismo usado para elaborar las listas: mediante consultas realizadas a un grupo de ‘expertos’. Pero genera dudas la manera en que se presentan: Los 50 mejores libros de 2020, Los 30 mejores libros de la literatura en español de 2020, Ranking final: estos son los mejores libros de 2020.

Y no solo se trata de las listas de fin de año. Estos titulares se venden como ‘pan caliente’ en el transcurso de los doce meses: Los mejores libros para el verano, Los mejores libros de la historia que tienes que leer antes de morir, y un largo etcétera.

De modo que lo que preocupa no es el afán de clasificación de algunos críticos, que resulta poco riguroso y aburridor, sino la construcción de falacias argumentativas con los resultados de estas pesquisas. Estas listas no son presentadas como un abanico de opciones o hallazgos en un proceso de curaduría, ni hipótesis sobre la lectura, sino como axiomas, verdades que, en muchos casos, determinan las elecciones de los lectores y el nivel de ventas.

Le sugerimos leer el poema que se declamó en la posesión de Joe Biden, “La colina que escalamos”, de Amanda Gorman

Estas generalizaciones indebidas distorsionan la realidad literaria y, quizá sin proponérselo, benefician los intereses de una minoría en la industria editorial. Además, tienen injerencia en la creación de un canon. Sin embargo, se pueden refutar con facilidad; basta con aplicar el método falsacionista del Karl Popper para despojar de validez a lo que claramente es una opinión.

De acuerdo con el filósofo austriaco, no se requiere más que un contraejemplo para refutar una teoría. En otras palabras, solo se necesita echar un vistazo a las selecciones, que afirman contener los mejores libros, y cerciorarse de que no todos los títulos coinciden en las diferentes listas, para poner en entre dicho su validez.

Por supuesto, no partimos de la creencia de que los críticos y medios culturales actúan de mala fe, pero cabe esperar mayor responsabilidad al momento de elaborar juicios y establecer certezas. Mucho más en un mundo inundado por fake news y manipulación. No es lo mismo recomendar lecturas para la pandemia que afirmar que estas son lo mejor del año, de la temporada, de la historia de nuestra especie.

Le sugerimos leer el perfil Pilar Quintana: “El escritor debe ser capaz de ponerse en el lugar de otro”

Como escribió, el 19 de diciembre, el editor de Plaza y Janés y escritor español, Alberto Marcos, en su cuenta de Twitter: «A mí no me digas cuáles son los mejores libros de 2020 si no te has leído todos los libros de 2020».

¿Los expertos consultados leyeron todos los libros publicados en el año? ¿Tuvieron espacio y tiempo, en medio de las tribulaciones de la pandemia, para devorar la literatura publicada en Iberoamérica? Las preguntas resultan absurdas. Ni que decir de las posibles respuestas.

En abril de 1960, Gabriel García Márquez, en su artículo “La literatura colombiana, un fraude a la nación”, examina el papel de la crítica, diciendo que solo ha ejercido «una dispendiosa tarea de clasificación, una labor de ordenamiento histórico, pero solo en casos excepcionales un trabajo de valoración». Esto no dista mucho de lo que vemos en la actualidad, donde las afinidades de lectura se encierran en calificativos y presuntas verdades.

Afortunadamente, la literatura sigue perteneciendo a los lectores que están lejos de los círculos editoriales, sin más pretensiones que entretenerse y explorar la condición humana. Son ellos quienes juzgarán si estos escritores y escritoras merecen la etiqueta que los ha reunido y construirán, con el tiempo, la lista definitiva, esa que continúa mostrando lo humano y sus posibilidades.

*Autor de “Hemingway en Santa Marta” (2015), “Espiar a los felices” (2016) y “El hotel de los difíciles” (2018). Ha colaborado con El Malpensante, Rio Grande Review, El Espectador, El Tiempo, The Huffington Post, etc. Sus textos han sido traducidos al inglés, italiano, francés y danés. Finalista en el Premio Nacional de Cuento La Cueva (2018). Obtuvo el tercer puesto en el Premio Nacional de Periodismo Digital, en la categoría de crítica (2019). Es director editorial en Colombia de la editorial canadiense Lugar Común.