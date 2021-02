“No repetición”, la exposición que promueve recordar para no repetir los tiempos violentos en Colombia

El Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, MAC, abrió sus puertas para esta muestra que resume las causas y los hechos del devenir bélico que marcó la historia del país durante 50 años.

La curaduría de esta muestra está en sintonía con los Acuerdos de paz firmados en la Habana en 2016, y se presenta como un llamado para que, a través del conocimiento y recuerdo de algunos de los hechos de violencia en Colombia, esta etapa no se repita.

Fernando Arias, Omar Castañeda, artista plástico que basa su creación en los alimentos; el grabador Darío Ortiz, Diana Farfán, que basa su técnica en la cerámica; Lady Chaves y Fernando Pareja, serán los artistas colombianos que expondrán en este proyecto. La mexicana Luz María Sánchez, el fotógrafo holandés Niels van Iperen y el muralista y artista urbano italiano Ericailcane, serán la cuota internacional para esta muestra, que ya se había presentado anteriormente en el MAC.

Por medio de las diferentes técnicas de estos artistas se recuerdan casos de violencia como el de los falsos positivos y actos terroristas de grupos armados (guerrilla, paramilitares y entes del Estado). La exposición se construyó con alimentos básicos como la panela, que para las obras queda convertida en lingotes, además de pistolas que se convierten en MP3 y que, al accionar, emiten el sonido de las armas y recrea las expresiones del rostro que genera la guerra. Estos solo son algunos de los materiales que se usaron para la producción de estas obras.

“Es valioso aprovechar estos encuentros presenciales y virtuales que genera el MAC en sus instalaciones, además de Culture and Arts, de Google, para que por tiempos de pandemia nuestros asiduos visitantes recorran estas expresiones que marcan la historia del país. Aquí lo único que vale la pena repetir es esta exposición”, dijo el curador de la exposición, Gustavo Adolfo Ortiz Serrano.

“El camino ha sido largo, el sudor brota por los poros mientas el viento fresco apacigua el sopor. Aún el paréntesis no se ha cerrado, el llanto no se ha enjugado, la herida no se ha cerrado, la memoria se agolpa sin freno sobre el vórtice turbulento y se hace inmanente la verdad. ¿Cómo lograr que los hechos, las acciones y las motivaciones del conflicto no vuelvan a repetirse?”, dice el texto que introduce a esta exposición, que podrá verse en formato virtual o presencial siguiendo con todos los protocolos de bioseguridad en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, ubicado en la Carrera 74 No. 82A – 81, plaza principal del Barrio Minuto de Dios.