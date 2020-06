Obituario de noches boca arriba (Cuentos de sábado en la tarde)

Juliana Vargas - @jvargasleal

A una princesa no se le quiere, no se le admira, no se idealiza. Se le ama con el corazón y las entrañas y el llanto. Se le ama hasta desfallecer, hasta que lleguen las noches boca arriba a trastocar la realidad y los sueños, a trastocar mi realidad y mis sueños.

Yo la amé, se lo prometo. No falté a mi promesa de caballero, de trovador, de poeta ahogado en los versos que le dediqué. Esos mismos versos que se encadenaron hasta formar sonetos de lustros y un viaje por tornados y lodo, ríos y esferas en el cielo. Y a ese cielo la quise llevar, pero el cielo se tornó en fuego y caímos como águilas en picada.

La amé, la amé incluso cuando la dejé. La dejé porque los versos se marchitan en las noches boca arriba que llegan para trastocar mi realidad y mis sueños, esos sueños en los que sólo cabe ella.

Lo invitamos a leer: Sueño mainstream (Cuentos de sábado en la tarde)

Entonces canté sus sonetos por caminos y cantinas. Levanté ciudades enteras con versos que iban sólo para ella. Profané su recuerdo y eso también fue amor, porque aquella princesa no era para mí. Aquella princesa estaba destinada a reyes que la elevaran tres pies sobre el suelo, no para mí, que tan sólo sería capaz de llevarla a pescar deseos enterrados. Aquella princesa estaba para caminar siete pasos y uno más, y seguir caminando por escalinatas y palacios que me cerraran las puertas.

Aún la busco, lo confieso, pero no me pertenece. Mi princesa le pertenece a las noches boca arriba que la envuelven con realidades de ensueño. Así que aquí estoy, con sus sonetos viejos y sus melodías. Ya no tocaré para ciudades que no duermen, sino para ella y sólo ella. Por eso le pido que la ame como yo no puedo. Abrácela, escúchela y embriáguese en su sonrisa. No la deje ir, no le saque las lágrimas que yo le vi.

Le sugerimos leer: Cartas en tiempos de represión (Cuentos de sábado en la tarde)

Ámela, ámela porque, si el mundo girara al revés, vería que los bardos de otros tiempos a cosas más indignas inmortalizaron.

Ámela porque aquí estoy, tocándole una melodía silenciosa sobre el piano, una melodía que nunca le llegará, y eso sólo ocurre en las noches boca abajo.