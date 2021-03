“Ocho: treinta”, una apuesta por la escritura literaria y colectiva

Ocho: treinta es un punto de encuentro entre lectores, un lugar en el que la escritura, la relectura y la reescritura unen a jóvenes que vienen de diferentes disciplinas, pero que comparten un gusto común.

Ocho: treinta es una revista literaria que nació a partir del encuentro entre jóvenes que consideran que la escritura, en lugar de ser un ejercicio individual, puede ser una acción colectiva. Los orígenes de este proyecto se remontan a 2019, cuando diez colombianos fueron elegidos por el Consejo Británico para participar del programa Elipsis, escenario dedicado a la formación de escritores y editores. A partir de reuniones en las que cada uno aportaba sus textos, con la idea de recibir una retroalimentación colectiva, se fue consolidando un proyecto que desembocó en la creación de la revista literaria.

La revista funciona a partir de una lógica de participación horizontal, es decir, bajo la idea de que en los procesos creativos no hay jerarquías. Según se lee en el portal La raíz invertida, Karina Lopera, coordinadora editorial del proyecto, afirma que “todas las personas están involucradas en las distintas partes del proceso, ya sea como creadores, editores, diseñadores o coordinadores de la difusión de la revista. Más allá de organizar un grupo de trabajo, yo me siento coordinando un parche de gente que disfruta escribiendo y leyéndose entre sí”. Bajo estas premisas, la revista funciona gracias a la relación de confianza y cooperación que existe entre los escritores y revisores de los textos, que tiene como resultado final un escrito leído y comentado por varias personas, a partir de diferentes perspectivas. De ahí que los mimebros del proyecto digan que “acá nos leemos, nos comentamos y nos acompañamos en la creación: queremos rescatar el diálogo que queda oculto por el simulacro del texto ‘final’. Creemos que las voces amigas que ayudan a mejorar un texto son como las costuras visibles que muestran que para tejer algo se comienza por esas puntadas, por esas colaboraciones”.

Ocho: treinta es un punto de encuentro entre lectores, un lugar en el que la escritura, la relectura y la reescritura unen a jóvenes que vienen de diferentes disciplinas, pero que comparten un gusto común. En palabras de sus participantes: “La novedad de este espíritu se manifiesta en el trabajo de relectura en conjunto, en la generosidad de cada autor y editor para con su equipo de creación, en la apertura a la crítica y a la complejización que conlleva la obra de una comunidad”.

A la fecha, la revista cuenta con tres ediciones: La primera se publicó como homenaje a los escritores que a las 8:30 p.m. se encontraban en Cartagena, en el marco del Hay Festival 2019, para hacer los primeros intercambios de textos. La segunda se realizó bajo la premisa de ‘Dejen dormir’, que, en palabras de Germán Augusto Valencia, director general del número, surgió “en este momento que podríamos llamar difícil, pero como cualquier otro tiempo no deja de ser una oportunidad (...). Este es un momento que, aunque oscuro, no debe abrir paso más que a una futura claridad (...). El lema ‘Dejen dormir’ me parece adecuado para nuestra inesperada circunstancia: una pausa requerida, un cerrar los ojos para soñar. Ya vendrá otro tiempo para despertarnos”. Finalmente, la tercera edición fue publicada bajo el lema ‘Salir al sol’. “Nos encontramos todos. Lectores entusiastas, detectives, lectores con ojos de escritores, con oídos de poeta, maestros del cuento y el mito, críticos literarios, bibliófilos, admiradores, obsesionados del ritmo, la concreción y los detalles. Desde lejos, cada quien con sus encierros particulares, abrió una ventana para que nos siguiera tocando el sol”.

Las tres ediciones de “Ocho: treinta” se pueden leer a través de este link.