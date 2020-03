"Once Upon a Time in Venezuela", un documental sobre la cultura de la corrupción

Con información de Agencia EFE

La directora venezolana Anabel Rodríguez Ríos presentò en el Miami International Film Festival "Once Upon a Time in Venezuela", un documental que usando como ejemplo un pueblo de pescadores muestra cómo "la corrupción se convierte en cultura" en un país.

Fotograma cedido por la directora venezolana Anabel Rodríguez Ríos de una escena de su documental "Once Upon a Time in Venezuela" (Había una vez en Venezuela) donde aparece su protagonista Tamara, una representante del partido chavista. Anabel Rodríguez Ríos