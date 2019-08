Orquesta de Filadelfia cancela actuación de Plácido Domingo tras acusaciones

Agencia EFE

La Orquesta de Filadelfia (EE.UU.) anunció este martes la cancelación de su invitación al tenor Plácido Domingo en uno de sus conciertos programados tras la aparición de acusaciones de acoso sexual por parte de nueve mujeres.

La actuación de Domingo estaba prevista para el 18 de septiembre en la gala de apertura de la temporada de conciertos de la institución musical.

"La Asociación de la Orquesta de Filadelfia ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que forme parte de su Noche de Inauguración", explicó la organización en un comunicado.

"Estamos comprometidos a proporcionar un entorno seguro, solidario, respetuoso y apropiado para la Orquesta y el personal, para los artistas, compositores y colaboradores, y para nuestro público", argumentó. Lea también: Plácido Domingo responde a señalamientos de acoso sexual

En el concierto inaugural de la temporada, Domingo iba a estar acompañado en el escenario de la soprano Adela Zaharia bajo la dirección de Yannick Nézet-Séguin.

Nueve mujeres -ocho cantantes y una bailarina- han asegurado que el cantante Plácido Domingo las sometió a acoso sexual según testimonios recogidos en un reportaje de la agencia AP, ante lo que el tenor ha respondido que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas".

Los supuestos caso mencionados por las denunciantes datan de la década de los años 1980.

A pesar de la cancelación de su actuación en Filadelfia, Domingo si actuará, por el momento, en el Festival de Salzburgo el próximo 25 de agosto, junto a Nino Machaidze y Cecilia Molinari.

El tenor consideró que las "alegaciones" de "individuos anónimos" que se citan en ese reportaje "datan al menos de 30 años atrás" y son "profundamente preocupantes" e "inexactas".

"Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado. Soy un afortunado y privilegiado por tener una carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré los más altos estándar", añadió el artista, director de la Ópera de los Ángeles, una institución que aún no se ha pronunciado al respecto.

Domingo aseguró que le parece "doloroso" escuchar que pudo "trastornar" o "incomodar" a alguna mujer sin que importe cuánto tiempo haga de eso y a pesar de sus "mejores intenciones".

La información tiene conmocionado el mundo de la cultura. Esta mañana, la soprano y presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, salió en defensa del cantante. "Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Pero sí puedo decir que conmigo la relación con él ha sido de un perfecto caballero y de afectividad absoluta", indicó.

"Cuando estrené mi opera en el Teatro Real estuvo muy pendiente de cómo iban mis ensayos y, cuando se marchó porque tenía que cantar en el Metropolitan, mandó desde ahí un ramo de rosas blancas espectaculares", ha señalado, para luego recordar cómo ella le regaló también en otra ocasión una de sus partituras.

"Lo que ha generado siempre conmigo ha sido una relación de afectividad absoluta, pero nunca en la vida me he sentido acosada ni obligada a hacer nada que no quería: es una cosa tremenda y estoy en "shock"", admitió.

La presidenta del Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler, respaldó este martes a Plácido Domingo, acusado por nueve mujeres de acoso sexual, y confirmó que el tenor español actuará allí, como estaba previsto, los días 25 y 31 de agosto en la ópera de Verdi "Luisa Miller".

"Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años. Desde el principio me ha impresionado, junto a su capacidad artística, sus modos respetuosos con todos los trabajadores y trabajadoras del Festival", señala Rabl-Stadler en un comunicado enviado a Efe.

Señala la presidenta que Plácido Domingo "conoce todos los nombres, desde el portero hasta la secretaria (del Festival) y agradece cada pequeña ayuda". "Si las acusaciones contra él también se hubieran producido en la sede del Festival, seguro que lo habría sabido", agrega.

Como jurista formada que es, Rabl-Stadler subraya que para ella siempre rige el principio de "in dubio pro reo", una locución latina expresa el principio de que ante la falta de pruebas se debe favorecer al acusado.

"Considero objetivamente incorrecto y humanamente irresponsable tomar un juicio definitivo en este momento y adoptar decisiones sobre esa base", indica la responsable del Festival sobre la actuación de Domingo en Luisa Miller el próximo 25 de agosto.