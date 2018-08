Orson Welles y la psicodelia de su última película

Alicia García de Francisco - EFE

Hace casi medio siglo Orson Welles comenzó el rodaje de "The Other Side of the Wind", pero siete años después abandonó un proyecto ahora completado por dos productores, que han conseguido presentar en Venecia una obra con toques orwellianos, mucha psicodelia y mucha historia detrás.