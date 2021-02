El rapero español Pablo Hasél tiene más de un centenar de canciones y poemas grabados. Mario Benedetti, Joaquín Sabina, Carlos Varela, Silvio Rodríguez, Ismael Serrano, entre otros, hacen parte de sus influencias musicales.

Su apellido artístico (Hasél) lo tomó de un libro de cuentos cortos de literatura árabe que leyó cuando era adolescente. “Había un personaje, un guerrillero que ejecutaba a una monarquía. No recuerdo el nombre completo, pero una parte era Hasél. Me lo quedé”, le dijo el rapero español Pablo Rivadulla Duró, su nombre de pila, al Periódico de Cataluña.

La paradoja. Años después el escritor, poeta y músico catalán fue detenido en cumplimiento de una controvertida condena a prisión por expresarse en contra la monarquía y las fuerzas de seguridad.

La historia por sí sola es lo suficientemente escandalosa como para que solo las tintas de los periódicos catalanes se encargaran de registrarla.

El caso de Pablo Hasél, quien fue condenado por enaltecimiento del terrorismo por unos mensajes publicados entre 2014 y 2016 en los que llamaba, por ejemplo, “mercenarios de mierda” a las fuerzas policiales a las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes, tiene los ojos de la opinión pública mundial sobre el gobierno del socialista Pedro Sánchez a pocas horas de las elecciones regionales del domingo en Cataluña.

Tuits por los que van a encarcelarme en unos minutos u horas. Literalmente por explicar la realidad. Mañana puedes ser tú. pic.twitter.com/chlGr77JO9 — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 16, 2021

Luego de que se publicara el manifiesto firmado por más 200 artistas, entre ellos, Pedro Almodóvar, Javier Bardem y Joan Manuel Serrat, en el que se pidió expulsar del Código Penal “delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”, el Gobierno prometió adelantar “una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”, con el objetivo de que se impongan penas “disuasorias” y no de cárcel. La presión, a cuentagotas, ha dado resultados parciales porque la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, reconoció que no había “proporcionalidad” en la condena a Hasél.

Hásel, quien nació en Lérida, Cataluña, en agosto de 1988, antes, mucho antes de ganarse un reconocimiento en el circuito del rap español under, ya tenía cierto reconocimiento en los círculos y públicos de la poesía catalana. Fue escribiendo poesía, antes de cantar rap, que Pablo Hasél se enamoró de lo que llama “arte revolucionario”.

Sin embargo, dice en una charla para el canal de YouTube de “Semando Escontra la Represión”, que fue en el rap que encontró la fuerza telúrica necesaria para expresar sus profundas inconformidades contra el sistema. Además, dice, se sintió atraído y admirado por la dignidad de los presos políticos.

Fue en 2011, cuando dedicó la canción “Democracia su puta madre” a Manuel Pérez Martínez, conocido como Camarada Arenas, que empezaron los roces con la justicia de su país. En aquella canción Hasél disparó contra la izquierda española, los partidos de derecha, la corona, la Policía, el sistema, la patria.

La represión existe esto no es ciencia ficción

La realidad es triste. No me silenciarás cabrón

Porque la verdad es lo que más daña al opresor

La censura no cura las ansias de un mundo mejor

“Una de las cosas que, en 2011, después de la detención, me hizo tener claro que quería seguir en este camino, es que el rap a mí me enamoró porque era una música que permitía decir muchísimo en una canción y que además me permitía decirlo con rabia. Ya escuchaba a otros cantautores o poetas, pero sentía que a su mensaje les hacía transmitir rabia.

El rap, entonces, me permitía escupir palabras. Y conocí grupos que denunciaban las injusticias del capitalismo y yo quería estar en esa trinchera del arte revolucionario.

Con el tiempo el capitalismo ha conseguido engullir el potencial revolucionario de esta música y tener raperos, que no son más que mercenarios que a cambio de beneficios económicos, capaces de renunciar a denunciar todas las cosas que se deben denunciar”.

En la mañana del 5 de noviembre, tras declarar ante la Audiencia Nacional, salió en libertad provisional sin fianza, con la obligación de comparecer quincenalmente en los juzgados.

Siguieron años de estrecha cercanía con los artistas de aquella trinchera revolucionaria. La poesía jamás la abandonó, sino que la integró a sus composiciones y motivaciones. De hecho, en 2012, publicó “Poemas de presos políticos comunistas”. En ese trabajo además grabó con su voz poemas escritos por personas presas.

Según dijo, cuando empezó a ser un referente de la música protesta hecha con rap, algunos de sus amigos le recomendaron resguardarse, evitar hablar de ciertos temas y acomodarse. No aceptó. Todo lo contrario. En una entrevista publicada en 2012 en la que habló de sus referentes, habló de Joaquín Sabina, Carlos Varela, Silvio Rodríguez, Ismael Serrano, Vladímir Mayakovski, Ernesto el Che Guevara y Iósif Stalin. Publicó entonces “El Che disparaba”.

Desde aquella época, que hoy resulta muy lejana, el rapero español ya hablaba de la posibilidad de ir a la cárcel. Según dijo, había tomado la decisión de retar al sistema y sus demonios con la ayuda de la música. De su música.

“La gente ve la cárcel como el fin. Como si en prisión fueras un inútil y no pudieras aportar nada. La prueba más palpable de que no es así es que mi propia experiencia me enseña es que yo mismo empecé a luchar inspirado por el ejemplo de resistencia de los presos políticos, haciendo análisis muy certeros.

Leer sus cartas me empujó a luchar, me aclararon la confusión y me daba fuerza. Pensaba ¿si desde prisión tienen esta fuerza, yo porque en la calle no la voy a tener?”.

Y ahora, otro poema.

Las canciones, los poemas y los discursos contra el Gobierno español, la monarquía y la política, no pararon desde entonces. A la palabra cantada luego se le sumó la palabra tuitera.

Su abogado, Diego Herchhoren, interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid que se encarga de temas complejos.

Pero Herchhoren precisó a la AFP que en principio ese recurso no es suspensivo, por lo que el proceso de encarcelación de su cliente se mantiene ‘a priori’.

Calificando la Audiencia Nacional de “tribunal político”, el letrado estimó que solo el gobierno español podría evitar su entrada en prisión.

Deducator El abogado de Hasel dijo que el futuro dirá si la posición del gobierno español contra la pena de cárcel “es real” o “ha sido simplemente un anuncio electoral”

Hásel y un fragmento de un poema dedicado a la memoria de Mario Benedetti

Sombras son huéspedes en esta soledad concurrida

La ciudad parece un aeropuerto con sus constantes despedidas

Mi táctica no es venderte simulacros y saberte franca

No quiero un telón tras la pasión que nos atraca

Tu boca que es tuya y mía

Pocas veces se equivoca

Te quiero porque tu boca

Sabe gritar rebeldía

Si te quiero es porque sos

Mi cómplice y mi todo.

¿Qué dice de la industria?

“Ahora mismo, que el rap es una de las músicas más escuchadas por la juventud, hay bastantes raperos que ganan bastante dinero, y otros tantos que aspiran a ser esos raperos que ganan mucho. Se ha creado un negocio en el que todo es la imagen, todo es ganar dinero y no hay principios, con honrosas excepciones

Pero tengo esperanza porque la realidad va a ser que por mera supervivencia nuestros artistas empiecen a tomar partido y mostrar la realidad en sus canciones para intentar transformarla”.

El abogado de Hasel dijo que el futuro dirá si la posición del gobierno español contra la pena de cárcel “es real” o “ha sido simplemente un anuncio electoral”.