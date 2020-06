Palabras de una vida decorosa

Juan Pablo Plata

Manual de tolerancia es hoy, antes que nada, el libro del padre del que se habla en El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. Es un libro sin instrucciones para sobrellevar a los otros y lo que son, a pesar del título. Una colcha de retazos de pensamientos sobre variados temas compone un volumen que permite una lectura desordenada de los fragmentos o la cotidiana de la primera a la última página.

Algunas partes discurren sobre el origen de la pujanza antioqueña, la influencia del clima en las acciones humanas, la creación artística, la sanidad civil y la vocación médica. Con todos estos temas tratados en algunos pasajes, el eje libro es la tolerancia entre religiones y posturas políticas y científicas. Los fanáticos en estos asuntos son desdeñados por el autor quien no deja de señalar los desmanes a que llevó ese tipo de comportamiento en el siglo pasado con monstruosidades como el Holocausto judío. Dice de los fanáticos Abad Gómez: "El fanático es el que no admite explicaciones, ni oye razones de los demás. Es el que se cierra mentalmente al diálogo y no admite emocionalmente la posibilidad de estar equivocado. Esta actitud, aunque aparentemente firme, revela más bien una íntima inseguridad y un escondido temor de no tener la razón". El fragmento anterior permite comprobar las palabras del hijo en El olvido que seremos cuando dice que su padre se educó en la escuela pragmática-"Mi papá se había formado en la escuela pragmática norteamericana...no había leído nunca a Marx, y confundía a Hegel con Engels"-, sobre todo, si cotejamos las frases con una de El club de los metafísicos. Historia de las ideas en América de Louis Menand: "Hablando con propiedad, no hay ninguna certeza, sólo hay gente que está segura". Así mismo, para Abad Gómez el problema no es la adopción de una creencia religiosa o de una ideología sino su desproporción, su fanatismo que desencadena injusticias. Sugiere para hacer frente a los fanáticos un término medio, en correspondencia con su acuñado "mesoísmo" en todas las cosas de la vida, es decir, un centro en que se tiene una visión del mundo escogida pero se respeta otras y no se llega a extremos o al autismo ni a la "miserable imperturbabilidad de los mediocres". Valga decir que él es consciente que su "mesoísmo" es un parafraseo y actualización del "aurea mediocritas" de Virgilio y el "justo medio" de Aristóteles; una exaltación del hombre promedio frente al genio y la posición de la mitad frente al demente sectario. Veamos una última cita del Manual de tolerancia para ejemplificar la acritud del autor ante los conformistas y los fanáticos en aras del "mesoísmo": "La gente se convence muy fácil de que las condiciones que la favorecen deben permanecer inmutables. Así se van creando ideologías inflexibles sostenidas por los grupos privilegiados que conservan el poder y el orden constituido, que no admiten la posibilidad de que existan otras formas sociales mejores. Contra esa reacción conservadorizante surgen los sostenedores de un cambio radical y absoluto, los forjadores de sociedades utópicas, los inflamados por el deseo de justicia, que predican la sustitución de cierto estado de cosas por otro totalmente diferente. Así va avanzando la historia".

Para cerrar quiero expresar que el libro produce la misma impresión entrecortada de ver la polarización política existente en el país y en el mundo, al tiempo que uno recuerda cómo algunos colegios públicos en Bogotá fueron nombrados en homenaje a líderes sociales y de izquierda asesinados en las décadas pasadas (Orlando Higuita Rojas, Bernardo Jaramillo Ossa, Eduardo Umaña Mendoza), a guerrilleros (Carlos Pizarro León Gómez), y a un magistrado (Alfonso Reyes Echandía) muerto en los hechos de la toma del Palacio de Justicia, por igual. Tal vez las palabras condensadas en este libro de Abad Gómez, quien creó la Escuela Nacional de Salud Pública y el servicio rural obligatorio para médicos, sean unas de las tantas que necesitamos oír y leer en una sociedad polarizada y con una guerra cruenta que no para en Colombia.