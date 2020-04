Para días de coronavirus: Cuerpo-Espejo-Mundo, por Álvaro Restrepo

Álvaro Restrepo*

Estoy aquí esta noche para hablar del cuerpo: el cuerpo como territorio, como el lugar donde acontece nuestra vida, como un espacio y un tiempo: nuestro reloj biológico.

Cuerpo Espejo Mundo: este es el tema del festival de este año. Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones:

1. MUNDO

Un cerebro saludable no sobrevivirá en un sistema corporal si el hígado está pudriéndose de cáncer; un corazón potente se detendrá si el torrente sanguíneo está envenenado por toxinas y virus; los pulmones vigorosos colapsarán si el ser pierde el deseo de respirar: lo mismo sucederá con nuestro planeta/cuerpo: cuerpoESPEJOmundo.

El cuerpo humano como una metáfora del planeta: las naciones/cerebro que 'piensan' que están en control sobre el resto del organismo, tarde o temprano comprenderán que su superviviencia depende, no sólo de su bienestar individual, sino de la salud del sistema como un todo. Los países como órganos y los individuos como células, llegarán a la conciencia de que dependemos los unos de los otros como especie.

La era de la corresponsabilidad planetaria y de la auténtica solidaridad ha llegado: de lo contrario estamos perdidos. Ricos y pobres, blancos y negros, musulmanes y cristianos, norte y sur, oriente y occidente: TODOS requerimos agua y aire limpios, sufiente alimento, un lugar donde vivir, educación para nuestros hijos, oportunidades y dignidad. Debemos empezar cuanto antes a actuar juntos con sensatez: de lo contrario juntos desapareceremos de la faz de la tierra. No se trata de carreta apocalíptica/verde/romántica/neohippy: se trata de sentido humano común.

El mal llamado primer mundo deberá comprender, aceptar y asumir que su salud/riqueza actualmente está basada en la miseria y el sufrimiento del segundo/tercer/cuarto/quinto mundos. ¿Somos ciegos o simplemente tontos? ¿Es que acaso mi pie no es mi cerebro? ¿Winsconsin no es Mali? ¿Mi sangre no es mi alma? ¿El Caribe no es el Báltico? ¿Mis pensamientos y mi piel no son lo mismo? ¿Israel no es Palestina? ¿El aire de Alemania no es la niebla de Bolivia? De la interconexión ineludible en nuestro cuerpo planetario nos habló justamente un alemán hace unos siglos: Alexander Von Humboldt.

Se ha hablado lo suficiente de la globalización como un fenómeno cultural, político, económico. Pero rescatemos de esta discusión (ampliamente desarrollada por Hidegana Otori, mi predecesor, en ediciones anteriores del Festival) la percepción positiva de la planetarización, en estos tiempos de excesiva e instantánea comunicación. Pero --¡por Dios! pero sobre todo ¡por nosotros!-- erradiquemos de la faz de la tierra la torpe y perversa noción de patriotismo.

Mi única patria o, mejor, matria posible es la Naturaleza: yo me considero a mí mismo como europeo, africano, asiático, australiano al mismo tiempo que reconozco que nací en Medellín, que mis raíces son españolas, indígenas, africanas, judías: mestizo.Todos somos mestizos. Celebremos el mestizaje pues es justamente esa diversidad la que nos hace singulares. Por ello defendamos el único tipo de nacionalismo que es legítimo: la comprensión y aceptación de que sólo existe una nación posible y aceptable: nuestro mundo, nuestro cuerpo común, nuestra mente común, nuestra alma común.

2. CUERPO

El cuerpo como Torre de Babel.

El cuerpo como crisol cultural, como punto de encuentro, nuestro patrimonio común.

El Festival Laokoon 2005 privilegiará el cuerpo contemporáneo y le dará la palabra, el espacio, el tiempo al cuerpo en la era de Abu Grahib y Guántanamo, el cuerpo en la era del SIDA y las hambrunas, el cuerpo en la era del "fuego amigo" y de los "daños colaterales".

El cuerpo en la era de la Interdependencia, la corresponsabilidad y el sentido común.

3. ESPEJO

Curar la programación de un festival es mucho más que escoger espectáculos apasionantes para complacer públicos y críticos. El reto de curar un festival artístico, especialmente cuando se es un artista, es el de lograr que el concepto y el hilo conductor del evento sean en sí mismos una obra de arte. Se trata de proponer una "weltanschauung", un 'état d'esprit', una poética. Es así como he comprendido la misión que se me ha encomendado.

En mi condición de bailarín contemporáneo de danza (y no únicamente de bailarín de Danza Contemporánea), coreógrafo y pedagogo, asumo el reto de ofrecer a un público experimentado y profesional como el de Kampnagel, mi visión sobre el 'estado de las artes' en el mundo de hoy, así como mi visión sobre mi rol de 'abridor de ojos y de espacios' y de 'spreader' (esparcidor). Debo confesar que mi responsabilidad frente a ustedes es aún mayor, pues ha sido en Kampnagel donde he experimentado los mayores reconocimientos y éxitos de mi carrera.

(En 1992 gané aquí el Premio Pegasus a la mejor producción presentada ese año en este mismo Festival.)

AKTE KOLUMBIEN (DOCUMENTO COLOMBIA)

Ha llegado el momento de redefinir el papel de un artista en la sociedad. Vengo de Colombia, un país maravilloso y mágico destrozado por la guerra, la corrupción y la demencia: el infierno en medio del paraíso.Un lugar, llamado por el visionario HG Wells en 1899, en un relato fantástico, El país de los ciegos.

El Festival Laokoon de este año dedicará un capítulo especial al universo de Colombia: cultura, artes, política, sociedad en colaboración con nuestra Embajada en Berlín.

Quiero compartir con ustedes, a través de un acto de conciencia y de corresponsabilidad, aspectos de la realidad humana contemporánea de mi país. Y no es únicamente porque el curador sea un artista colombiano: se trata de un órgano/país de nuestro cuerpo planetario que está atravesando la peor crisis humanitaria del Hemisferio Occidental, con más de dos millones (¡hoy más de 8 millones!) de personas trashumando en su propio cuerpo/territorio en medio de la miseria y la desesperación, como refugiados/células internos.

He dedicado los últimos diez años de mi vida en mi país a un tema que considero una alta prioridad: la educación corporal integral (y para la paz) a través del arte. Con mi colega francesa Marie France Delieuvin, hemos creado en la ciudad de Cartagena, en la Costa Caribe, un centro para la investigación pedagógica y la educación artística: El Colegio del Cuerpo. Nuestro objetivo, además de formar bailarines profesionales de nivel mundial, es proponerle a la sociedad colombiana otra visión sobre lo que llamamos 'una nueva ética del cuerpo humano'.

A través del lenguaje experimental de la Danza Contemporánea y disciplinas artísticas complementarias, intentamos transmitir a nuestros estudiantes, la gran mayoría provenientes de los sectores más vulnerables, una serie de valores y de herramientas para que las incorporen hacia una nueva noción de riqueza que tiene que ver con la salud del cuerpo individual y el cuerpo social (health/wealth). Enfatizamos en la diferencia que existe entre "ser" y" tener". (Soy/tengo un cuerpo).

En este festival verán a estos jóvenes artistas cartageneros actuando en tres momentos: en el primero, dirigidos por el director hamburgués Nicolas Stemann, en una laboratorio experimental de teatro-danza. Unos días más tarde, interactuando con la llamada Reina del Bullerengue, Doña Petrona Martínez y sus tamboleros, en un diálogo entre música y danza tradicional y contemporánea. Y como clausura del Festival, bailando también con músicos en vivo, el conmovedor Cuarteto para el Fin del Tiempo del compositor francés Olivier Messiaen. Esta obra, compuesta y estrenada en un campo de prisioneros, el Stalag VII en Görlitz, Silesia, en 1941, donde el compositor estaba cautivo, servirá como conmemoración de los 60 años de terminación de la Segunda Guerra Mundial.

Esta noche es un honor inaugurar la edición de Laokoon 2005 con el mundialmente aclamado coreógrafo chino Shen Wei. Su trabajo es un ejemplo perfecto de la fusión y el diálogo entre la tradición y la vanguardia, la memoria y la imaginación.

Sus raíces orientales, su espíritu meditativo y la sofisticada factura de su escritura coreográfica, impregnan de manera magistral su lenguaje contemporáneo del movimiento y de la teatralidad . Después de la presentación de Shen Wei, Doña Petrona Martínez, su hija y sus tamboleros les darán la bienvenida en una fiesta/concierto que marcará el inicio del Arte Kolumbien / Documento Colombia.

Liebes Publikum (Querido Público) : espero que su travesía por este Festival sea tan placentera y llena de curiosidad y de emoción como lo fue para mi concebirla durante este hermoso año de preparación que hoy termina.

Wilkomen Hamburg, Bienvenue, Welcome, Bienvenidos!!

Fillen Danke! ¡Muchas Gracias!

Hamburgo, agosto 17, 2005