Imagínense un pájaro de acero con semejante pasaje: B. B. King, The Pointer Sisters, James Brown, Sister Sledge, Spinners y, entre otros, la cuadrilla latina de Fania All-Stars. El vuelo privado, que salió de Estados Unidos rumbo al aeropuerto de Kinsasa, en Zaire, se estaba haciendo demasiado largo y aburrido. A las tres de la mañana, una voz con acento boricua dijo: “Mi helmano, ¿y será que eta vaina vuela con leña? Llevamos como doscientas horas en el aire y yo no veo tierra por ningún lao'”. Johnny Pacheco sacó su flauta y Celia Cruz le marcó el tempo con el tacón de un zapato. Se armó la rumba. Nadie más volvió a hablar de hastío, pero cerca de las cinco los gringos empezaron a mirar con sospecha a los latinos, como queriendo decir: “¿Dónde será que se apaga esta gente?”. En el aeropuerto de Kinsasa, una fila de limusinas esperaba a las estrellas que actuarían en el festival Zaire 74, a punto de celebrarse en el estadio Statu Hai. Cuando los viajeros trasnochados bajaron del avión, notaron la caricia del viento tibio de África, y escucharon la bulla de una multitud que se extendía por la ruta del aeropuerto al hotel. La gente solo gritaba: “¡Pacheco! ¡Pacheco! ¡Pacheco!”. Antes de entrar en su limusina, Celia Cruz dio media vuelta para dirigirse a su camarada: “Dime una cosa, Pacheco, ¿a cuántos dominicanos tú le pagaste el viaje pa’ que te formaran este recibimiento?”. Pacheco abrió los brazos y se marcó tres pasitos: “¡La gracia que Dios me dio, mi negra!”.

