Las actividades lideradas por el proyecto PerfoArtNet buscan reflexionar a través del cuerpo y generar un espacio abierto de manifestación. Actualmente, en la Cinemateca de Bogotá, se expone la primera Bienal Colombiana de Performance. El evento terminará el 7 de marzo.

La escena artística se reactiva y, a pesar de sus contratiempos, altibajos y transformaciones, con respecto a la exhibición y a las maneras de llegar al público, esta vez el performance aterriza en la ciudad de Bogotá para reconocer a través del cuerpo las incontables formas de hablar sobre la libertad, desde un plano individual que se conecta con la sociedad.

El proyecto PerfoArtNet es un espacio dedicado a reflexionar sobre la transformación social a través de acciones comprometidas con la vida. Este año se propusieron actividades que, además de presentar la Bienal Internacional de Performance en su edición número siete, incluyen la primera Bienal Colombiana de Performance y dos exposiciones de artistas de gran trayectoria en el performance y las residencias artísticas.

“En el performance deviene un mecanismo privilegiado para los artistas que buscan incidir en la esfera social. No es gratuito que una dimensión política, militante y activista sea para algunos performers la esencia misma de su ética y de su responsabilidad artística frente al contexto socioeconómico y político en el que viven”, explica la investigadora Mildred Durán en uno de sus textos. Esto se debe a que la incidencia del arte se manifiesta en un valor que va más allá de lo estético y objetual, pues le brinda a la sociedad una diversidad de perspectivas frente a su contexto, así como logra abrirles los ojos a quienes desconocen su realidad. En este contexto, la VII Bienal Internacional de Performance dialoga sobre la emancipación, acto que desde lo individual logra conectarse con la colectividad y liberarse de circunstancias o acciones.

De manera virtual, se presentan 34 proyectos en los que el arte y el cuerpo convergen. Acciones como Clase, del artista brasileño Felipe Bittencourt, en la que el tiempo reconoce movimientos del cuerpo en un pupitre de escuela, permite ver la opresión frente a comportamientos establecidos de la academia. La artista griega Angelina Voskopoulou presenta Behind this page but not disappearing, una acción de video-danza que con efectos especiales se traslada a una dimensión fuera del tiempo y del espacio, aplicándole a su acción frases en movimiento, a través de capas de bailarines sobrepuestas.

Paralelamente, PerfoArtNet crea la primera Bienal Colombiana, evento que busca documentar y narrar lo que ocurre actualmente con el performance en el país. Al respecto, Fernando Pertuz, curador y miembro fundador del proyecto, explica: “Acá nos dimos cuenta de que la gente que utiliza el cuerpo sí está en una reflexión social, pues cada persona o cada colectivo está en una marcha pacífica. Esto es una nueva manera de manifestarse: no se necesita salir a la calle, no se necesita estar levantando el brazo o extendiendo las pancartas de la manifestación. Esto es un ejemplo de manifestación a través del arte”.

En la Cinemateca de Bogotá se presenta una exposición sobre el performance en Colombia, con una programación de charlas y talleres que se podrán apreciar de forma digital. La muestra incluye videos de las acciones y los objetos utilizados por los artistas. A pesar de tratarse de propuestas en las que prevalecen el encuentro y la interacción con el público, y debido a la coyuntura actual, muchas de las acciones no se pudieron realizar en vivo. Sin embargo, se espera que para el último fin de semana de la muestra, que será el 7 de marzo, se realice una acción en vivo.

Ejercicio de máquina dispensadora de comida, de Marta Lorena Parada Mendoza, en la que la artista se introduce en una máquina dispensadora transparente con el fin de que el espectador logre ver el proceso de preparación de los alimentos, busca explorar los valores que les damos a los servicios. Como en una máquina dispensadora en la que el sujeto debe insertar dinero por obtener un alimento, el performance incluye la misma acción, pero a través de un intercambio de objetos que el espectador tenga a la mano. Cuerpos de agua, del colectivo Nugem, con la participación de 15 jóvenes pertenecientes a los pueblos indígenas cubeo, tukano, siriano, guanano, tatuyo, bará, barasano y yurutí, busca reconocer las relaciones entre agua, vida, cuerpo, movimiento, territorio y pensamiento. En esta propuesta se puede ver cómo se involucran individuos que no necesariamente son artistas, pero que logran expresar a través de su cuerpo u objetos sus inconformidades y problemáticas frente a su contexto. Por esta razón, PerfoArtNet se establece como un centro de pensamiento creativo, capaz de destacar la creación humana, sin importar su división o condición social.

Posteriormente a las bienales, que actualmente están en curso, se realizará una muestra del colectivo El cuerpo habla, de Medellín, que tiene más de 15 años de trayectoria y que a mediados de este año exhibirá una retrospectiva del samario Edwin Jimeno, artista del cuerpo preocupado por la violación a los derechos humanos y por la lucha social.