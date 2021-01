Phil Collins y su cumpleaños número 70

En medio de sus 70 años, el músico enfrenta problemas de salud. Genesis, la banda en la que cantó por más de dos décadas, planea una gira de reencuentro en 2021.

En 2020, Genesis, la banda en la que Collins irrumpió el rock inglés junto a Tony Banks y Mike Rutherford desde 1970, no se reencontraba hacía 13 años y se reuniría para una gira de retorno, según lo anunciaron en la BBC Mundo.

Al reencuentro se unirían el hijo de Phil Collins, el baterista de 19 años Nicholas Collins, y el bajista y guitarrista Daryl Stuermer. Peter Gabriel y Steve Hackett, quienes también integraron la banda, no harían parte del reencuentro. Sin embargo, por cuenta de la pandemia del Covid-19, la gira se ha aplazado, por lo que se cumplen 14 aos desde el último reencuentro.

Phil Collins estuvo en Genesis entre 1970 y 1996, siendo la voz principal. Luego, se dedicó a la música como solista. En 2007 la banda se reunió para celebrar los cuarenta años de la gira Turn It On Again.

En los últimos años las apariciones de Collins revelan un estado de salud deteriorado. En el prólogo de su libro Aún no estoy muerto, publicado en 2016, expresó que el alcoholismo lo está llevando a la sordera: “No oigo nada. Por mucho que intente echarla abajo, la obstrucción del oído derecho no cede. Intento hurgar un poco con un bastoncillo de algodón. Sé que se aconseja no hacerlo: el tímpano es sensible, en especial si ha estado sometido a toda una vida tras la batería. Pero estoy desesperado. Mi oído derecho está kaput. Y ese es mi oído bueno, pues el izquierdo lleva una década fastidiado. ¿Eso es todo? ¿La música, finalmente, ha acabado conmigo? ¿Me he quedado definitivamente sordo?”.

En medio de sus problemas de salud, Collins ha manifestado su deseo de no alejarse de los escenarios, especialmente si su hijo lo acompaña en la batería. Si en 2021 Genesis logra su gira de reencuentro, esta comenzará en septiembre en Dublín (Irlanda) y terminará en Londres (Inglaterra).