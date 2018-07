La Fábrica de Sueños

Philip Roth, misógino por desvirtuación

Luis Carlos Muñoz Sarmiento

Su carrera se inicia con un texto deshilvanado que, al filo del tiempo, por contraste, lo llevará a crear una trilogía imperecedera de la literatura gringa: Pastoral americana, Me casé con un comunista y La mancha humana. Su Goodbye Columbus obtuvo, un controversial National Book Award, 1959, el que en 1952 había ganado, la primera vez que se entregó, el negro Ralph Ellison, con El hombre invisible. Cuando se lea esta novela, podrá saberse por qué Goodbye… resulta insulso/inmerecido ganador de dicho Premio. Roth es el creador de un alter ego que lo acompañó en nueve de sus trabajos, Nathan Zuckerman, aunque es otro, Coleman Silk, anti-héroe de La mancha humana, de quien hace uno de sus más sólidos/vulnerables personajes, para contarnos El año de la Mojigatería: la felación de Mónica Lewinsky a Vil Clinton, detrás de cuya cortina de humo se quiso esconder la invasión de EE.UU a Sudán, Irak y Kosovo. La que terminó en la destrucción de los tres países con su secuela de violación de DD.HH, crímenes de lesa humanidad, un genocidio sin nombre.

Otras obras recomendables de Roth: El escritor fantasma o La visita al maestro, la primera protagonizada por Zuckerman, El pecho, Sale el espectro, la historia de un nuevo Rip Van Winkle, re-creado por Roth a través de Zuckerman, quien regresa a NY después de once años para ver estallar en su cara, a través de tres relaciones, los peligros de una soledad protegida con celo supremo. Lecturas de mí mismo, entrevistas y reflexiones sobre su propia obra. Una lectura clave, si se quiere conocer al auténtico Roth, el mismo que se inventó otro Roth en Operación Shylock, para hablar de la diáspora judía europea que, si quiere dejar de joder a los demás, debe retornar a su nativo Israel: la ocurrencia graciosa y a la vez seria que pueda haber tenido un autor para autoflagelarse antes de pensar siquiera en hacerlo con los Otros.

Su primer campanazo narrativo lo dio con El lamento de Portnoy, el ameno relato de A. Portnoy a su psicoanalista el Dr. Spielvogel, juego/pájaro, llevado al cine en 1972. En él, ya empezaba su diatriba contra el mundo de los judíos en un lenguaje “íntimo, detallado y abusivo” y cuya más alta cota de expresión, en tal sentido, la va a tener, quizás, en la ya citada Operación Shylock (Cap. 10, No odiarás a tu hermano en tu corazón), en el que, no obstante, plantea cosas como estas, como si hablara de colombianos: “¿Por qué perdemos los judíos, estando entre nosotros, la cortesía normal en toda convivencia? ¿Por qué tenemos que magnificar todas las ofensas? ¿Por qué tiene que haber pelea cada vez que se produce una provocación?” […] “La animosidad, la ridiculización, el puro y simple odio de un judío por otro... ¿Por qué? ¿Dónde están nuestra tolerancia y nuestro perdón, cuando se trata de nuestros vecinos?” […] “El punto más negro de nuestro pueblo no está en que comamos cerdo, ni siquiera en que no podamos casarnos con no judíos: peor que ambas cosas es el pecado de la palabra judía. Hablamos demasiado, decimos demasiado, y no sabemos pararnos. Parte del problema judío consiste en que nunca sabemos con qué voz hablar.

¿Refinada? ¿Rabínica? ¿Histérica? ¿Irónica? Parte del problema judío consiste en que la voz se eleva demasiado. Demasiada insistencia. Demasiada agresividad. Digamos lo que digamos, siempre resulta una impertinencia. La ‘impertinencia’ es el estilo judío.” Sí, en especial la impertinencia en contra de los palestinos. La que siempre se ha querido disfrazar, travestir, con el ropaje cobarde del “ataque inicial de los palestinos”: con sus piedras, caucheras y petardos caseros. Con los que intentan defenderse de los tanques, los misiles anti-aéreos, las bombas de alto poder del Imperio gringo/sionista.

En conclusión, lamento la desaparición de Philip Roth: el dolor de la muerte no es para el que se va... Así, serán los miembros del Comité del Nobel los que deberán cargar con el fardo de no habérselo entregado, en vida. Un “premio” cada vez más cargado de intereses: Nobel para un músico, a fin de incentivar la industria disquera; otro, a un japonés/londinense, para incentivar la industria fílmica; de abusos de poder, en especial con las mujeres (explotación sexual); en fin, reconocimiento de ciertos escritores en detrimento de autores de auténtico talento que, como Roth o Borges, jamás cayeron en la indignidad de aceptar un chantaje de cualquier tipo para recibirlo a cambio: un Nobel político, de guerra, no de Paz, como el que se le dio a un ya casi ex presidente criollo, de acuerdo con Kaci Kullmann Five, quien seis meses después del entuerto murió, misteriosamente, de cáncer, que ya había superado seis meses atrás. Y quien, como presidenta del Comité Noruego del Nobel de Paz, Ministra de Comercio y un alto cargo en la petrolera Statoil, tuvo en 2014 intereses en Colombia. Los que negoció con el gobierno Santos y luego kaputt. No sin antes haber contribuido para que su país donara al Proceso de Paz 200 millones de euros, que luego se perderían por el camino.

Un escritor, antes que escribir para el público escribe para sí mismo, para tratar de resolver los abismos/demonios que se agolpan en su alma y que, aupados a la lucidez/razón, determinan el acierto o el error de su escritura. Ahora, si un escritor alude a un misógino en su obra, no significa que el misógino sea él. Esto tiene una razón: Roth fue anti-sionista, con lo que de por sí se ganó muchos enemigos. Por esa razón, entre otras, a Roth no se le dio el Nobel: por qué sí a Dylan, judío, y a él no... ¿por anti-judío? Para desvirtuar a alguien, los detractores/desleales acuden al desprestigio, a la desfiguración sexual o racial o religiosa, porque, al cabo, de tanto calumniar, algo queda, así lo que quede sea un asco. Pero, no hay por qué preocuparse: al final, los personajes de Roth y sus enemigos son “quienes más vida le darán”, como dice Fernando Araújo. Quizás por aquello del efecto boomerang: o del que para todo usa una pistola y olvida que cuando pretende disparar, tres dedos apuntan hacia él.