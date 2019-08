Plácido Domingo responde a señalamientos de acoso sexual

Su carrera es casi tan larga como el reinado de Isabel II: A sus 78 años, Plácido Domingo es el cantante lírico de todos los récords y no da muestras de querer retirarse.

De las nueve mujeres que acusan a Plácido Domingo de acuso sexual solo una se identificó. La mezzosoprano Patricia Wulf. Todas, en diálogo con la agencia AP, aseguraron que durante la década de los 80 el cantante lírico las acosó.

Una de las mujeres asegura que Plácido Domingo le metió la mano por debajo de la falda y otras tres aseguran que las besó a la fuerza en lugares como un camerino, una habitación de hotel y una comida de negocios. “Que alguien te esté intentando coger de la mano durante una comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla”, describió una de las cantantes. “Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote”, dijo.

Las entrevistadas indican que contaron sus casos a raíz del movimiento #MeToo, aparecido con motivo de las acusaciones de acoso sexual contra el director de cine Harvey Weinstein en 2017.

Para una de las sopranos que contó su testimonio, lo que supuestamente le hizo Domingo, se constituyó para ella en la "muerte de un héroe". Cuenta esa artista que cuando Domingo le ofreció trabajar con él en el Met en 2002, consideró que era la mejor oportunidad para su carrera. Siempre soñó trabajar con él.

“Me has conmovido. Su actuación me conmovió. Voy a encontrar trabajo para usted. Hago muchos conciertos Y les pido a mis cantantes favoritos que se unan a mí ", le dijo el cantante, que entonces era director artístico de las óperas de Washington y Los Ángeles.

Luego, según el testimonio que divulgó la AP, Placido Domingo la besó sin su consentimiento. Cuenta que separó su cara de la del cantante. "Él tuvo la clara idea de que no iba a cooperar. Y nunca más me persiguió ”, dijo ella. A pesar de las declaraciones anteriores de empleo futuro, dijo que nunca más se le pidió que trabajara con Domingo.

La respuesta de Placido Domingo

El artista, cuya próxima actuación será el próximo 25 de agosto en el Festival de Salzburgo, donde interpretará la ópera "Louisa Miller", junto a Nino Machaidze y Cecilia Molinari, explicó a AP que las "alegaciones" de "individuos anónimos" que cita la agencia "datan al menos de 30 años atrás" y son "profundamente preocupantes" e "inexactas".



Plácido Domingo dice que le parece "doloroso" escuchar que pudo "trastornar" o "incomodar" a alguna mujer sin que importe cuánto tiempo haga de eso y a pesar de sus "mejores intenciones".



"La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie", señala Domingo, según la agencia.



"Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado. Soy un afortunado y privilegiado por tener una carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré los más altos estándar", añade el artista, director de la Ópera de los Ángeles y creador del concurso para jóvenes cantantes Operalia.

La información tiene conmocionado el mundo de la cultura. Esta mañana, la soprano y presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, salió en defensa del cantante. "Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Pero sí puedo decir que conmigo la relación con él ha sido de un perfecto caballero y de afectividad absoluta", indicó.

"Cuando estrené mi opera en el Teatro Real estuvo muy pendiente de cómo iban mis ensayos y, cuando se marchó porque tenía que cantar en el Metropolitan, mandó desde ahí un ramo de rosas blancas espectaculares", ha señalado, para luego recordar cómo ella le regaló también en otra ocasión una de sus partituras.

"Lo que ha generado siempre conmigo ha sido una relación de afectividad absoluta, pero nunca en la vida me he sentido acosada ni obligada a hacer nada que no quería: es una cosa tremenda y estoy en "shock"", admitió.

La presidenta del Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler, respaldó este martes a Plácido Domingo, acusado por nueve mujeres de acoso sexual, y confirmó que el tenor español actuará allí, como estaba previsto, los días 25 y 31 de agosto en la ópera de Verdi "Luisa Miller".

"Conozco a Plácido Domingo desde hace más de 25 años. Desde el principio me ha impresionado, junto a su capacidad artística, sus modos respetuosos con todos los trabajadores y trabajadoras del Festival", señala Rabl-Stadler en un comunicado enviado a Efe.

Señala la presidenta que Plácido Domingo "conoce todos los nombres, desde el portero hasta la secretaria (del Festival) y agradece cada pequeña ayuda". "Si las acusaciones contra él también se hubieran producido en la sede del Festival, seguro que lo habría sabido", agrega.

Como jurista formada que es, Rabl-Stadler subraya que para ella siempre rige el principio de "in dubio pro reo", una locución latina expresa el principio de que ante la falta de pruebas se debe favorecer al acusado.

"Considero objetivamente incorrecto y humanamente irresponsable tomar un juicio definitivo en este momento y adoptar decisiones sobre esa base", indica la responsable del Festival sobre la actuación de Domingo en Luisa Miller el próximo 25 de agosto.

El director artístico (del Festival), Markus Hinterhäuser, el director comercial, Lukas Crepaz, y ella misma están de acuerdo en que Plácido Domingo cante, tal y como estaba previsto, en Luisa Miller en el Festival de 2019, concluye el comunicado firmado por la presidenta. Fuentes del Festival han explicado a Efe que Domingo no se encuentra en Salzburgo en estos momentos

El Festival de Verano de Salzburgo, uno de los más prestigiosos de Europa, tiene una larga relación artística con Plácido Domingo, que se prolonga más de medio siglo.



Precisamente el año pasado Domingo alcanzó en Salzburgo un récord inaudito en la historia de la Ópera, al dar vida a su personaje 150 con Zurga en Los pescadores de perlas, de Bizet.

La obra de Plácido Domingo

Calificado por la prensa estadounidense como un "operaholic" (adicto al trabajo en la ópera), Plácido Domingo tiene según su sitio web actuaciones previstas hasta noviembre de 2020.

Durante su carrera, también ha sido director musical y luego director general de la Ópera de Washington (1996-2011) y director general de la de Los Ángeles a partir de 2003.

Ha vendido más de 100 millones de álbumes y ganado 12 premios Grammy. "Además de la longevidad récord de su carrera, Plácido prevalecerá como una de las mayores voces dramáticas de tenor de todos los tiempos", según Gelb.

"Es considerado como el mejor Otelo de la segunda parte del siglo XX y ningún tenor ha alcanzado por ahora ese nivel en el XXI".