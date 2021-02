Puerto Candelaria celebró veinte años de trabajo musical

Los veinte años de Puerto Candelaria, agrupación colombiana que trabaja con los sonidos de la cumbia, el rock, el ska, el chucu chucu, así como con géneros propios, como el “jazz a lo colombiano” y la “cumbia underground”, se celebraron con un concierto virtual y con un show de títeres. Presentamos el texto que Juancho Valencia, pianista y director de la agrupación, hizo para los intermedios del espectáculo.

Génesis

Hace mucho tiempo, incluso antes del tiempo mismo, una caravana de errantes aventureros, cazafortunas exiliados de otras latitudes, caminaban en busca de ese lugar real e imaginario que apareció como una alucinación ante el sargento Remolacha, en plena guerra del Caramanta.

Dicen que fue tal el momento epifánico, que el sargento, en la calentura y bravura del combate, tiró su escopeta al caño y comenzó a tocar el acordeón. Esas melodías sonaban en forma de coordenadas y premoniciones. El sargento salió caminando hacia el sur, sin concluir el enfrentamiento y con la total sorpresa de los dos bandos. El Caballero, un estepario bolchevique que se encontraba en el pelotón contrario, se despojó de su carabina y salió tras las melodías cromáticas que enmudecían las explosiones. Nunca se supo quién fue el ganador de la batalla del Caramanta, ningún hombre vivió para contarlo.

Años después, vidas más tarde, la caravana desahuciada y a punto de amotinarse fue estrepitosamente detenida por un alarido marcial del agotado y sediento sargento: “¡Hemos llegado!”. Clavó su teodolito en la tierra, verificó con sus artilugios y al instante volvió a afirmar: “¡Hemos llegado!”. Después de tres rezos, un conjuro y un par de abrazos, El Caballero sacó el faro de un poema, lo instaló al frente de un río lento y profundo y exclamó:

- Oh, faro sabio y vago, ilumina tanto risa como llanto.

El sargento respondió:

- Esta tierra rojiza de viento caliente y frutos coloridos existirá mil años, y en uno más será hogar de extraños foráneos. Amigos, hermanos, será la vida, será la muerte. Este río será un cantar alegre y su andar será nido de amores y desamores. La cosecha, la bonanza, la hambruna y la plaga sucederán bajo el sol del Puerto de la Candelaria.

Consolidación

Con el tiempo, el puerto fue tomando forma. Viajantes, peregrinos, aventureros, comerciantes de poca monta, monjes politeístas, alquimistas y uno que otro salamero, se fueron aglomerando en el caserío del malecón de las delicias. Nacieron lugares como el Cinema Trópico, el Club Panamá, Cantina la Foule y el Bazar de las Fatigas, pero siempre se recordará la vez que nació el primer niño de la Candelaria. Durante cientos de zafras, nunca había nacido nadie. Es más, no se sabía cómo lucía una persona con contadas horas de existir. Por eso, siempre será motivo de celebración la bienvenida de Diggy Pajarito: insignia de las montañas orientales de la Candelaria.

Fiestas

Si por algo se ha caracterizado este pueblo, ubicado a 150 kilómetros de Macondo, es por sus festividades. Los carnavales y las fiestas paganas siempre han adornado la plaza, el malecón y el Bazar de las Fatigas. Allí comienza, en la alborada del domingo más largo de cada año (el que se pasa hasta el lunes al mediodía), el desfile marchante del incansable mercader Luca. Él, con su estruendoso saxofón, guía a los feligreses y a los entregados al delirio a caminar tras él y sus melodías tribales. Un trance colectivo invade el Puerto de la Candelaria y casi siempre en la mitad del día, a pleno sol, llega la muchedumbre a la plaza, donde es recibida por el gigante Rux, primogénito de una pareja de pigmeos que se excedieron en la dosis de aguas bárbaras (remedio que se le da a los niños con mal de hocico antes de la pubertad ). Su hijo llegó a medir lo que mide la torre del reloj del pueblo. Luca y Rux son personajes amados en la Candelaria por su música y sus labores cotidianas, que ayudan al pleno desarrollo de todas las celebraciones del puerto.

Catt

Un día, la tranquilidad del puerto fue interrumpida por la llegada misteriosa de un tipo indescifrable de globo aerostático. Todos especulaban sobre este objeto que se aproximaba a la tierra. De manera espontánea e inexplicable, comenzaron a aparecer gatos criollos y los habitantes de las esquinas se ubicaron, como en algún tipo de trance o ritual, en una circunferencia perfecta que le indicaba al objeto el punto exacto de aterrizaje.

Sin duda, este fenómeno sobrenatural alarmó al pueblo, que al instante murmuró, aclamó y declamó desesperadamente palabras como “apocalipsis”, “mesías” y “brujería”, hasta frases insinuantes que aludían al fin del mundo. El Caballero, que se encontraba presente, comenzó a declamar una de sus poesías. Con tanto ímpetu y dramatismo, generó un aire caótico lleno de miedo: “El fin es ahora, ahora es el fin, insignificantes vidas. Muerte eterna, no amaste, no creciste, no jugaste, solo esperaste el fin. Una piedra no muere, ya está muerta, solo esperaste el fin. Insignificantes vidas, el fin es ahora, ahora es el fin...”.

Al aterrizar, una pequeña compuerta que desactivó cierto tipo de sistema hidráulico, con un pequeño ruido, dio paso a la salida de una mujer. El sargento, aun sin dejar de apuntar con su escopeta, exclama con voz firme: ¡Bienvenida mujer extranjera al Puerto de la Candelaria, tierra de paz y olor a mango! Ella, con mesura, comienza a acercarse al sargento con un caminado pausado pero continuo, pone su mano frente al sargento y responde: “¡Soy Catt!”.

La desgracia

Puerto Candelaria y sus alrededores son reconocidos en latitudes lejanas como una sociedad entregada a la pachanga, la guarapachanga y la dicharachería, principios constitucionales planteados por sus fundadores. Sin embargo, ningún habitante del puerto, con tres dedos de frente, memoria promedio o talón firme, olvida la desafortunada llegada del temible Monoloco. Se cuenta que este fue el principio de una interminable lucha entre el bien mal hecho y el mal bien hecho.

El Monoloco, traficante de plátano maduro y que luego extendió sus telarañas al joropo y el corozo, desencadenó en el pueblo una ola de temor nunca antes vista. Algunos habitantes huyeron en hordas por el camino viejo hacia los filos inhóspitos; otros, sin fortuna, quedaron atrapados y algunos más intentaron detenerlo, sin conseguir siquiera doblegar la determinación de este hijo de la furia y la mezquindad. Las garras grotescas de este personaje interrumpieron en un instante eterno la tranquilidad rítmica del pueblo. Dos disparos en ayunas, un grito a media mañana, tres broncas antes del atardecer, varios silencios y el ruido mortecino de la maldad, arroparon durante varias cosechas a las calles y las personas de la perturbada villa.

La sombra

Todo acabará bien. Si no es así es porque todavía no es el final. Y si algo malo puede suceder, sucederá. Así lo experimentó este pueblo perdido en el desorden. Solo una desgracia mayor logró que, en una sola luna menguante, el retorcido Monoloco escapara del puerto hacia los mares del viento. Solo una pena más honda y torpe logró la hazaña: la sombra.

Tres días después del florecimiento de los cachemiros, el día de las promesas, el pueblo no olvidará la lluvia, los vendavales, los zancudos y las lagartijas que vaticinaban la llegada de uno de los misterios más ocultos y aún sin resolver: el misterio de la sombra.

Un espectro gigante, de altas zancas, garras frías y ojos vacíos, comenzó a merodear las calles, la plaza y el malecón. Las personas, que fueron impregnadas con su aliento, decían que se les secaba el respiro, se les ponían verdes los ganglios y sonaban como matraca.

La sombra, a veces en forma de charco, de ruina o matorral, hacía explotar las bombillas de los faroles que iluminaban la plaza. Los habitantes del puerto, por primera vez, morían de enfermedades poco conocidas hasta el momento, como el desespero agudo, el secamiento de los chakras y la enfermedad del rumor. Todo el pueblo, pese al calor y a su carácter claustrofóbico, decidió quedarse en su casa, mientras esta sombra oscurecía todos los rincones del puerto, imposibilitando la vida común y cotidiana.

Renacer

Como muchos de los sucesos impredecibles del puerto, su gente empezó a acostumbrarse a esa sombra raquítica y pecaminosa. Poco a poco, esta fue integrada en los actos sociales (primero con distancia) y pasó de ser temor a ser posibilidad. La sombra se avistaba en casamientos y bautizos. A veces se le veía escupir chichas y viches, que en las fiestas le daban solo para verla hacer mala cara. La invitaban a actos protocolarios, e incluso un día la vieron cabecear al son de la lectura diaria del sargento Remolacha. Los niños la hostigaban a que pronunciara palabras imposibles para ella, como, mamoncillo, Constantinopla, cereza o pez, y explotaban a carcajadas al verla tartamudear. Viudos y ermitañas trataban de robarle trozos de su sombra cuando transitaba tranquilamente por el malecón, buscando a quién hacerle el mal. Decían que un solo puñado de sombra tenía un poder afrodisíaco inagotable y que untado en la mañana era de buena suerte o te daba clarividencia.

Fue tanta la intensidad del pueblo, que el último día de luna menguante del invierno, la sombra decidió desaparecer sin motivos, así como tampoco tuvo motivos para aparecer. Esa noche se recuerda a la sombra pasando el río con sus grandes ancas, alejándose, y a todo el pueblo en un silencio sepulcral. Con caperuzas y linternas de piedra, los habitantes veían ese ser misterioso alejarse. Desde lejos se le notaba la frustración de no cumplir su macabro plan.

Esa noche, mientras la sombra se ocultaba en la espesa niebla del mato, se escuchaba a los habitantes murmurar: “¿Por qué se habrá ido? ¿No le gustaron los manjares del bazar? ¿Prefiere músicas menos aceleradas? ¿Será que el olor a mango la agotó? ¿Por qué se habrá ido? ¿Qué le habrá molestado? ¿Por qué se habrá ido?