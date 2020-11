“Quiero estar contigo”, un viaje al coleccionismo particular

Quiero estar contigo, cuyo título se basa en la obra homónima de Rineke Dijkstra (Annemiek - I Wanna Be With You, 1997), acerca al espectador a obras de arte que no se ven con frecuencia, debido a que su exhibición al público es inusual. La exposición ofrece nuevas iniciativas para ahondar en el concepto de colección

“Históricamente, el acto de coleccionar siempre ha sido un espejo de la cultura, un fenómeno complejo e intrigante, capaz de revelarnos ideas fascinantes sobre la sociedad: sus deseos, motivaciones, necesidades, obsesiones, aspiraciones y ambiciones”, explica Claudia Hakim, Directora del MAMBO.

Si bien los museos como instituciones no surgieron hasta el siglo XVIII, las colecciones de objetos que se asemejan a este fenómeno de la modernidad se remontan a miles de años atrás. En el siglo XVI, los coleccionistas lograron cumplir ese deseo de exhibir objetos mediante la creación de “Wunderkammern” o Gabinetes de curiosidades.

Las colecciones exhibidas en los Gabinetes de curiosidades eran a menudo diversas y eclécticas, y allí se podían encontrar desde especímenes de historia natural y maravillas científicas, hasta obras de arte y reliquias religiosas. Estos peculiares espacios, también conocidos como “cuartos de maravillas”, fueron construidos por miembros adinerados de la aristocracia y la iglesia durante el Renacimiento italiano y nórdico, así como en el Barroco. A finales del siglo XVIII fueron reemplazados por instituciones públicas. La mayoría de estas colecciones se fusionaron con estas instituciones, lo que cambió los métodos de exhibición y los acercó al museo moderno.

Quiero estar contigo, cuyo título se basa en la obra homónima de Rineke Dijkstra (Annemiek - I Wanna Be With You, 1997), acerca al espectador a obras de arte que no se ven con frecuencia, debido a que su exhibición al público es inusual. La exposición ofrece nuevas iniciativas para ahondar en el concepto de colección, y en el museo como un lugar que desafía las narrativas convencionales, mientras que aporta un enfoque crítico al cruce entre la dimensión pública del museo y la intimidad de las colecciones privadas.

Esta exposición ahonda en las inclinaciones hacia el coleccionismo y documenta la evolución del gusto, además de revelar la pluralidad de las motivaciones y actitudes. La muestra explora la adhesión intelectual o sentimental, la pulsión obsesiva y el simple deseo de poseer que sostiene el acto de coleccionar.

“Quiero estar contigo ofrece un amplio rango de asociaciones visuales, cortocircuitos entre artistas de diferentes generaciones, procedencias geográficas y aproximaciones, enlazadas por asonancias formales o intuiciones poéticas. De este modo, la exposición permite que los maestros del arte contemporáneo dialoguen con artistas emergentes en una sorprendente continuidad, sustentada por una coherencia lúdica y excéntrica”, comentó Eugenio Viola, curador del MAMBO.

La exposición abrirá sus puertas el sábado 14 de noviembre a las 2:00 p.m. y finalizará el 14 de febrero de 2021.