Canciones contra la Dictadura Militar de Brasil (1964/1985)

Renato Russo y Cazuza, rebeldes con causa

Luis Carlos Muñoz Sarmiento* Especial para El Magazín de El Espectador

Después del sueño en el que literalmente estuve allá, tuve la fortuna de visitar un año después a Brasil, invitado por la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES), de Vitória, al I Congreso Internacional Modernismo y Marxismo en época de Pos-Autonomía Literaria, los días 27 y 28/nov/2014, gracias desde luego a mi amigo escritor, profesor y colega Luís Eustáquio Soares, también compañero de luchas en el portal Rebelión. Luego del Congreso, me quedé otros 13 días en su casa de Porto Canoa. Allí, en medio de la charla, la comida y la cerveza, me presentó entre muchos otros cantantes, compositores y grupos brasileños a Raul Seixas, Belchior, Tom Zé, Fagner, Zé Ramalho, Ney Matogrosso Titãs, Sepultura, Secos & Molhados, Legião Urbana, Barão Vermelho y Paralamas, entre muchos otros.

Os Paralamas do Sucesso, literalmente, Los guardabarros del éxito, más conocidos como Paralamas, grupo compuesto por Herbert Vianna, guitarra y voz, Bi Ribeiro, bajo, y Joao Barone, batería. La banda, exitosa en la década de 1980, inicialmente mezclaba rock con reggae, pero al filo del tiempo comenzó a experimentar y agregar instrumentos y ritmos de su país. La banda formó parte del “Cuarteto Sagrado del rock brasileño”, junto con Titãs, Legião Urbana y Barão Vermelho. De estos dos últimos grupos, escuchamos hasta la saciedad a sus dos líderes, Renato Russo y Cazuza, en medio de la sorpresa de quien relata.

El primero, Renato Manfredini Jr. (Rio de Janeiro, 27/mar/1960-11/oct/1996), más conocido como Renato Russo, en homenaje al francés Jean-Jacques Rousseau, quien sabía que el hombre nace libre, pero por doquier está encadenado, y al inglés Bertrand Russell, quien nos enseñó que la felicidad se conquista. Aprendió el inglés en NY, donde pasó su infancia; adolescente, viajó a Brasília, y entre los 15 y 17 años fue postrado y obligado a moverse en silla de ruedas por la epifisiólisis, que en los términos más simples consiste en la fractura del cartílago de crecimiento. A los 18, le confesó a su madre ser bisexual, lo que en su época puede interpretarse como una suerte de frentera rebeldía contra la Dictadura Brasileña: “El día que duró 21 años”, como aún dicen los brasileños de la vieja guardia. Luego, trabajó durante mucho tiempo como profesor de inglés, lo que le fue útil en esa tarea dialéctica de enseñar/aprender, que es más aprender que enseñar pero que a veces la soberbia humana pretende voltear. A los 22 años, formó la mítica Legião Urbana. En 1989, tuvo un hijo al que llamó Giuliano Manfredini. En ese mismo año, le fue detectado el virus del SIDA, pero aun así nunca reveló su enfermedad. Lo mismo que Cazuza, murió a causa de dicho mal.

El segundo, Cazuza, menos conocido por su nombre de pila, sin bautismo, Agenor de Miranda Araújo Neto (Rio de Janeiro, 4/abr/1958-7/jul/1990), cantante, compositor y empresario brasileño de rock, comenzó a escribir letras y poemas hacia 1965. De vacaciones en Londres, en 1974 conoció el sonido de Led Zeppelin, Janis Joplin y los Rolling Stones, grupo del que resultó fanático, lo mismo que Renato. Igual, fue un amateur de la fotografía. Con 20 años, fue a la universidad, pero apenas tres semanas después abandonó el periodismo, para trabajar junto a su padre en Som Livre. Más tarde, fue a San Francisco, donde hizo contacto con la literatura, en particular de Jack Kerouac y su célebre On the Road o En el camino (llevada al cine por el brasileño Walter Salles en 2012), una influencia decisiva en su breve futuro musical. En 1980, regresó a Rio, donde trabajó como fotógrafo e incursionó como actor en el grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone. Allí lo observó el cantautor Léo Jaime, quien lo presentó a la banda Barão Vermelho que, justo, buscaba a un cantante, y en la cual desarrolló un desenfadado R&R, con matices de la onda New Wave, hasta que en 1985 hizo parte del primer festival Rock in Rio. Ya antes, Caetano Veloso, en otro de sus alardes proféticos, dignos de la sobrevalorada Tropicália, había declarado que Cazuza era el gran poeta de su generación: sentencia un poco exagerada (como el tema… de Cazuza), si se tiene en cuenta la presencia, precisa y justamente, de Renato Russo. En todo caso, son considerados los dos máximos letristas de la era post-punk de su país. Ambos, a su modo, desafiaron abiertamente a la Dictadura: como hizo Russo en su concierto en el Jockey Club de Rio, cuando dijo: “Buenas noches, Rio de Janeiro. Quiero hablar algunas cosas aquí. Voy a hablar de mí. Tengo, más o menos, 30 años. Soy aries. Nací en Rio. Gusto de Billie Holiday y de los Rolling Stones. Gusto de beber bacaramba de vez en cuando. […] Me gustan las chicas, pero también los chicos. […] Todo el mundo dice que estoy medio loco. Soy cantante en una banda de rock. Soy letrista y algunas personas dicen que soy poeta”. Y lo es, no, era...

Y enseguida pasa a hablar de sí mismo en tercera persona para reiterar lo dicho, señala que todos, en la banda, quieren dedicarle ese show a Cazuza, quien acaba de morir y, por último, al terminar su primer tema, Há tempos, lanza su más feroz desafío a la Dictadura, una verdad de a puño: “Hoy es más fácil entrar a las FF.AA que tener una enseñanza decente”. Fue ahí, cuando “los gorilas”, como los llamó Elis Regina a los milicos y, aunque se diga que fue por sobredosis de alcohol y cocaína -eso le costó la vida- , iniciaron su labor de persecución, acoso y destrucción tanto de Cazuza como de Russo, disidentes, bisexuales, con sida: al primero se le retiró la visa no solo para que no pudiera volver a su tratamiento contra el VIH en el Boston Medical Center, sino, sobre todo, por escribir y cantar canciones como Ideología, Burguesía, Brasil: así, se le acorraló en Rio hasta que un choque séptico, en medio de épicas bebetas, acabó con su vida, seis años antes que la de Russo, mientras el país al que le cantaron seguía en dictadura. Como hasta hoy: primero se sacó a Dilma y luego se mandó a Lula a la cárcel, a los dos de manera arbitraria, injusta e irresponsable, a nombre de un Golpe orquestado desde EE.UU, vía Lowfare, corrupto sistema judicial que opera sobre el Ejecutivo, burla a la propia Constitución, y desconoce e ignora las más elementales normas del Estado de derecho.

Al segundo se le acorraló no precisamente por ser profesor de inglés sino por escribir/cantar temas como ¿Qué país es este?, Clarisse, Geração Coca-Cola, Faroeste caboclo y, sobre todo, Perfeição, este el nuevo himno nacional brasileño. Esto sin hablar aún del caso de los hermanos Herbert Betinho de Souza, sociólogo, el caricaturista y humorista Henfil y el compositor Francisco Chico Mário, los tres hemofílicos, todos, víctimas de la Dictadura, teniendo siempre detrás a los gringos: a los tres se les inoculó, en los cambios de sangre hechos por los milicos, el VIH, empezando por Betinho, de quien más rápido intentaron deshacerse y, por contraste más resistió: once años. Como no murió de sida, en otra transfusión le contagiaron la hepatitis C. Sus dos hermanos murieron a inicios de 1988. Betinho sobrevivió hasta los 61 años. El 18/ago/2010, la Comisión de Amnistía concedió a su familia una indemnización mensual, fuera de un pago retroactivo, en razón de la persecución política sufrida por él durante la dictadura militar, comprobada por documentos encontrados en los archivos del antiguo DOPS, en realidad centro arbitrario de detención y tortura. Su viuda, Maria Nakano, también recibió el derecho a una pensión vitalicia.

Aunque siempre se ha considerado a Brasil como una isla dentro de un continente y la banda lusófona se ha querido distanciar de la banda hispánica, hoy eso resulta un anacronismo, pese a los intentos del Imperio y de sus asociados, para no llamarlos con ese otro término démodé, lacayos, por crear situaciones insostenibles entre los países para apropiarse de sus recursos naturales renovables y no renovables, por crear un clima de calma chicha y de tensión-rompe- emociones, por fomentar una xenofobia institucional, en la que, como siempre, el pueblo sale quebrado y los dirigentes ilesos. En efecto, hoy, más que nunca, se hace imprescindible volcar el lenguaje de la música, el único universal de veras, sobre los pueblos, a ver si de ese modo es posible mermar las diferencias que solo los gobiernos, y sus pésimos dirigentes, instalan en la conciencia colectiva para ir en contra de la igualdad. Por fortuna, la música y sus letras borran la diferencia y hacen que, más por arte de sensibilidad que de magia o por ambas, los seres humanos se acerquen, volteen la página infame de la historia, al menos durante la duración del arte que se oye/ve y analiza, y marchen con la frente en alto hacia el porvenir. En todo caso, luego habrán cambiado, ya no serán los mismos, a diferencia de ciertos bichos que nunca cambian, porque lo suyo es la vida metalizada/dogma-pragmática. Al duro diktat del autoritarismo, solo lo vence el blando dictado del sonido/voz/palabra.

Como tal vez quede claro, cuando se escuchen las canciones y frases escogidas de Russo y de Cazuza, con traducción directa del portugués, por quien escribe. Del primero, se han elegido los temas Padres e hijos, ¿Qué país es este?, y Perfección. Pais e filhos, la tierna y a la vez dura evocación del suicidio de una niña, que mi amigo Luís Eustáquio me hizo oír, allá en Porto Canoa, y sentir como “un homenaje a Valentina”, víctima de un accidente, no de un “suicidio”, como fue, absurda y arbitrariamente registrado por el diario El Tiempo, convirtiendo el dolor de una familia en una mercancía; Que País é Esse?, la desgarrada/desgarradora radiografía de un país/cloaca, sumido en indignidad y corrupción y en el que la Constitución solo está para ser irrespetada y aun así, los incautos, siguen creyendo en “el futuro de la nación”, como si el hoy fuera un dechado de virtudes; Perfeição, el festejo de la estupidez humana por decreto, de la de todos los países y en particular de cierto país y su pandilla de asesinos/cobardes/violadores/ladrones y corruptos, la ovación de los jóvenes sin escuela, las mujeres sin derechos, los viejos sin pensión, los niños abusados y muertos y, aun así, sus gobernantes dispuestos a festejar la estupidez, la tristeza colectiva, la vanidad personal. Todo ello, expresado en un nivel de ironía que nada tiene que envidiarle a Swift.

De Cazuza, se han escogido los temas Burguesía, Ideología y Brasil. Burguesia, el retrato hablado de una clase que, a través de la historia, ha configurado un mapa de mezquindad, de codicia, de soberbia, de violencia y de muerte, como ya lo habían mostrado Marx y Engels, hacia 1848, en el Manifiesto del Partido Comunista: “…Al llegar al poder, la burguesía destruyó todas las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Acabó sin piedad con los variopintos matices de los vínculos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó entre hombre y hombre otro lazo que el del mero interés, el frío pago al contado. […] Relegó la dignidad personal a un simple valor de cambio, y como sustitutivo de las innumerables libertades reconocidas por escrito y duramente conquistadas, instauró la libertad única e indiferente del comercio. Sustituyó, en una palabra, la explotación disfrazada con ilusiones religiosas o políticas por la explotación franca, cínica, directa, brutal.”

La misma burguesía que en la canción hiede, no tiene encanto ni es discreta, la que hunde barcos llenos de niños y de adultos inmigrantes, que la conforman campesinos o citadinos con ínfulas de ingleses, la que mientras exista señala, por contraste, que no habrá poesía. Ideologia, la espontánea y juvenil síntesis sobre un término que, con el tiempo, parece haberse evaporado de la Tierra para, en su lugar, solo hallar posverdad y miseria humana en el desierto de la irreflexión, la banalidad, el acriticismo; en la que ese chico que iba a cambiar el planeta, frecuenta ahora la rumba del “Gran Mundo”, en la que los héroes mueren de sobredosis, los enemigos están en el poder y en la que el protagonista quiere una ideología para vivir. Brasil, por último, habla de un país que parece otro y a la vez el mismo de hoy, en el que uno quiere saber quién paga para que el pueblo quede así, en el que a casi nadie han invitado a la pobre fiesta que los dirigentes armaron para convencer al resto de pagar sin ver toda la droga que ya viene manchada desde antes de uno nacer y nadie sabe quién es el socio en el negocio de la guerra que nunca acaba, que siempre está por comenzar, así se hable de paz a toda hora, sin considerar, eso sí, que a ella solo se llega con mucho de justicia social y una pizca de voluntad política, la siempre escasa en la mesa de avaros y soberbios políticos.

Una canción, un poema, una danza, un filme, una novela, quizás no cambien la vida ni se la resuelvan a nadie, pero ayudan muchísimo a soportarla, en lo que tiene de desagradable. Como ya decía el loquito de Sils-Maria: “El arte es lo único que se sobrepone a la muerte”. Las canciones de Russo y de Cazuza, esos dos rebeldes con causa, lo han logrado con creces.

***

Pais e Filhos (Padres e Hijos) – Compositor: Legião Urbana – Canta: Renato Russo

Estátuas e cofres/ E paredes pintadas/ Ninguém sabe o que aconteceu/ Ela se jogou da janela do quinto andar/ Nada é fácil de entender. Trad.: Estatuas y cofres/ Y paredes pintadas/ Nadie sabe lo que pasó/ Ella se arrojó desde la ventana del quinto piso/ Nada es fácil de entender. // Dorme agora:/ É só o vento lá fora. / Quero colo/ Vou fugir de casa/ Posso dormir aquí com vocês? / Estou com medo tive um pesadelo/ Só vou voltar depois das três. Trad.: Duerme ahora:/ Es sólo el viento allá afuera/ Quiero dar una vuelta/ Voy a huir de casa/ ¿Puedo dormir aquí con Ustedes? / Estoy con miedo, tuve una pesadilla/ Solo voy a volver después de las tres. // Meu filho vai ter/ Nome de santo/ Quero o nome mais bonito. Trad.: Mi hijo va a tener/ Nombre de santo/ Quiero el nombre más bonito.



Refrão:

É preciso amar as pessoas/ Como se não houvesse amanhã/ Porque se você parar pra pensar, / Na verdade não há. Trad.: Es preciso amar a las personas/ Como si no existiese el mañana/ Porque si te paras a pensar/ En realidad no hay.



Me diz por que o céu é azul/ Me explica a grande fúria do mundo/ São meus filhos que tomam conta de mim. Trad.: Me dices que por qué el cielo es azul/ Me explica el gran odio del mundo/ Son mis hijos quienes cuidan de mí. // Eu moro com a minha mãe/ Mas meu pai vem me visitar/ Eu moro na rua, não tenho ninguém/ Eu moro em qualquer lugar/ Já morei em tanta casa que nem me lembro mais/ Eu moro com meus pais. Trad.: Yo vivo con mi madre/ Pero mi padre viene a visitarme/ Yo vivo en la calle, no tengo a nadie/ Yo vivo en cualquier parte/ Ya viví en tanta casa que ni me acuerdo más/ Yo vivo con mis padres.

Refrão:

É preciso amar as pessoas/ Como se não houvesse amanhã/ Porque se você parar pra pensar, / Na verdade não há. Trad.: Es preciso amar a las personas/ Como si no existiese el mañana/ Porque si te paras a pensar/ En realidad no hay…

Sou uma gota d'água/ Sou um grão de areia/ Você me diz que seus pais não entendem/ Mas você não entende seus pais. / Você culpa seus pais por tudo/ Isso é absurdo/ São crianças como você. / O que você vai ser/ Quando você crescer. Trad.: Soy una gota de agua/ Soy un grano de arena/ Tú me dices que tus padres no te entienden/ Pero tú no entiendes a tus padres. / Tú culpas a tus padres por todo/ Esto es absurdo/ Son niños como tú. / Lo que tú vas a ser/ Cuando tú crezcas.

Que País é Esse? (¿Qué país es este?) – Legião Urbana – Compositor: Renato Russo

Nas favelas, no senado/ Sujeira pra todo lado/ Ninguém respeita a constituição/ Mas todos acreditam no futuro da nação. Trad.: En las favelas, en el senado/ Suciedad por todas partes/ Nadie respeta la Constitución/ Pero todos creen en el futuro de la nación.

Que país é esse? – ¿Qué país es este? (x 3)

No Amazonas, no Araguaia, na Baixada fluminense/ No Mato grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz/ Na morte eu descanso mas o sangue anda solto/ Manchando os papéis, documentos fiéis/ Ao descanso do patrão. Trad.: En Amazonas, en Araguaia, en la Bajada Fluminense/ En Mato Grosso, Minas Gerãis y en el Nordeste todo en paz/ En la muerte yo descanso pero la sangre deambula libre/ Detectando los papeles, documentos fieles/ Al descanso del patrón

Que país é esse? – ¿Qué país es este? (x 4)

Terceiro Mundo se for/ Piada no exterior/ Mas o Brasil vai ficar rico/ Vamos faturar um milhão/ Quando vendermos todas as almas/ Dos nossos índios num leilão. Trad.: Si fuera el Tercer Mundo/ Broma en el exterior/ Pero Brasil se hará rico/ Vamos a facturar un millón/

Cuando vendamos todas las almas/ De nuestros indios en una subasta.



Que país é esse? – ¿Qué país es este? (x 4)

Perfeição (Perfección) – Legião Urbana – Canta: Renato Russo

Vamos celebrar a estupidez humana/ A estupidez de todas as nações/ O meu país e sua corja de assassinos/ Covardes, estupradores e ladrões/ Vamos celebrar a estupidez do povo/ Nossa polícia e televisão/ Vamos celebrar nosso governo/ E nosso Estado, que não é nação/ Celebrar a juventude sem escola/ As crianças mortas/ Celebrar nossa desunião/ Vamos celebrar Eros e Thanatos/ Persephone e Hades/ Vamos celebrar nossa tristeza/ Vamos celebrar nossa vaidade. Trad.: Vamos a celebrar la estupidez humana/ La estupidez de todas las naciones/ Mi país y su pandilla de asesinos/ Cobardes, violadores y ladrones/ Vamos a celebrar la estupidez del pueblo/ Nuestra policía y nuestra televisión/ Vamos a celebrar nuestro gobierno/ Y nuestro Estado, que no es nación/ Celebrar la juventud sin escuela/ Los niños muertos/ Celebrar nuestra desunión/ Vamos a celebrar a Eros y Tánatos/ Perséfone y Hades/ Vamos a celebrar nuestra tristeza/ Vamos a celebrar nuestra vanidad.



Vamos comemorar como idiotas/ A cada fevereiro e feriado/ Todos os mortos nas estradas/ Os mortos por falta de hospitais/ Vamos celebrar nossa justiça/ A ganância e a difamação/ Vamos celebrar os preconceitos/ O voto dos analfabetos/ Comemorar a água podre/ E todos os impostos/ Queimadas, mentiras e sequestros/ Nosso castelo de cartas marcadas/ O trabalho Escravo/ Nosso pequeno universo/ Toda hipocrisia e toda afetação/ Todo roubo e toda a indiferença/ Vamos celebrar epidemias: / É a festa da torcida campeã. Trad.: Vamos a conmemorar como idiotas/ Cada febrero y vacaciones/ Todos los muertos en los caminos/ Los muertos por falta de hospitales/ Vamos a celebrar nuestra justicia/ La codicia y la calumnia/ Vamos a celebrar los prejuicios/ El voto de los analfabetos/ Celebrar el agua podrida/ Y todos los impuestos/ Quemas, mentiras y secuestros/ Nuestro castillo de tarjetas marcadas/ El trabajo esclavo/ Nuestro pequeño universo/ Toda hipocresía y toda afectación/ Todo robo y toda indiferencia/ Vamos a celebrar epidemias:/ Es la fiesta de la torcida ganadora.



Vamos celebrar a fome/ Não ter a quem ouvir/ Não se ter a quem amar/ Vamos alimentar o que é maldade/ Vamos machucar um coração/ Vamos celebrar nossa bandeira/ Nosso passado de absurdos gloriosos/ Tudo o que é gratuito e feio/ Tudo que é normal/ Vamos cantar juntos o Hino Nacional/ (A lágrima é verdadeira) / Vamos celebrar nossa saudade/ E comemorar a nossa solidão. Trad.: Vamos a celebrar el hambre/ No tener a quién oír/ No tener a quién amar/ Vamos a alimentar lo que es maldad/ Vamos a lastimar un corazón/ Vamos a celebrar nuestra bandera/ Nuestro pasado de absurdos gloriosos/ Todo lo que es gratuito y feo/ Todo lo que es normal/ Vamos a cantar juntos el Himno Nacional/ (La lágrima es verdadera)/ Vamos a celebrar nuestra nostalgia/ Y conmemorar nuestra soledad.



Vamos festejar a inveja/ A intolerância e a incompreensão/ Vamos celebrar a violencia/ E esquecer a nossa gente/ Que trabalhou honestamente a vida Inteira/ E agora não tem mais direito a nada/ Vamos celebrar a aberração/ De toda a nossa falta de bom senso/ Nosso descaso por educação/ Vamos celebrar o horror/ De tudo isso - com festa, velório e caixão/ Está tudo morto e enterrado agora/ Já que também podemos celebrar/ A estupidez de quem cantou esta canção. Trad.: Vamos a festejar la envidia/ La intolerancia y la incomprensión/ Vamos a celebrar la violencia/ Y olvidar a nuestra gente/ Que trabajó honestamente la vida entera/ Y ahora no tiene más derecho a nada/ Vamos a celebrar la aberración/ De toda nuestra falta de sentido común/ Nuestro desprecio por la educación/ Vamos a celebrar el horror/ De todo esto – con fiesta, funeral y ataúd/ Está todo muerto y enterrado ahora/ También podemos celebrar/ La estupidez de quien cantó esta canción.



Venha, meu coração está com pressa/ Quando a esperança está dispersa/ Só a verdade me liberta/ Chega de maldade e ilusão. Trad.: Ven, mi corazón está en apuros/ Cuando la esperanza está dispersa/ Sólo la verdad me libera/ Basta de maldad e ilusión



Venha, o amor tem sempre a porta aberta/ E vem chegando a primavera/ Nosso futuro recomeça: / Venha, que o que vem é perfeição. Trad.: Ven, el amor tiene siempre la puerta abierta/ Y viene llegando la primavera/ Nuestro futuro recomienza/ Vamos, que lo que viene es la perfección (Canciones de Renato Russo, traducidas por LCMS)



Burguesia – Burguesía – Cazuza

A burguesia fede/ A burguesia quer ficar rica/ Enquanto houver burguesía/ Não vai haver poesía. Trad.: La burguesía apesta/ La burguesía quiere permanecer rica/ Mientras haya burguesía/ No habrá poesía

A burguesia não tem charme nem é discreta/ Com suas perucas de cabelos de boneca/ A burguesia quer ser sócia do Country/ A burguesia quer ir a New York fazer compras/. Trad.: La burguesía no tiene encanto ni es discreta/ Con sus pelucas de pelo de muñeca/ La burguesía quiere ser socia del Country/ La burguesía quiere ir a NY para hacer compras

Pobre de mim que vim do seio da burguesía/ Sou rico mas não sou mesquinho/ Eu também cheiro mal/ (x 2) Trad.: Pobre de mí que vengo del seno de la burguesía/ Soy rico pero no mezquino/ Yo también apesto (x 2)

A burguesia tá acabando com a Barra/ Afunda barcos cheios de crianças/ E dormem tranqüilos (x 2) Trad.: La burguesía está acabando con la Barra/ Hunde barcos llenos de niños/ Y duerme tranquila (x 2)

Os guardanapos estão sempre limpos/ As empregadas, uniformizadas/ São caboclos querendo ser ingleses (x 2) Trad.: Las servilletas están siempre limpias/ Las empleadas, uniformadas/ Son campesinos queriendo ser ingleses

La burguesía apesta (Igual que en el primer párrafo)

A burguesia não repara na dor/ Da vendedora de chicletes/ A burguesia só olha pra si/ A burguesia é a direita, é a guerra Trad.: La burguesía no repara en el dolor/ De la vendedora de chicles/ La burguesía sólo se mira a sí misma/ La burguesía sólo se mira a si misma/ La burguesía es la derecha, es la guerra

La burguesía apesta (Igual que en párrafos 1 y 6)

As pessoas vão ver que estão sendo robadas/ Vai haver uma revolução/ Vai haver uma revolução/ Ao contrário da de 64/ O Brasil é medroso/ Vamos pegar o dinheiro roubado da burguesía/ Vamos pra rua/ Pra rua, pra rua Trad.: Las personas van a ver que están siendo robadas/ Habrá una revolución/ Al contrario de la del 64/ Brasil es miedoso/ Tomemos el dinero robado por la burguesía/ Vamos a la calle (x 4)– A la calle, a la calle

Vamos acabar com a burguesía/ Vamos dinamitar a burguesía/ Vamos pôr a burguesia na cadeia/ Numa fazenda de trabalhos forçados/ Eu sou burguês, mas eu sou artista/ Estou do lado do povo, do povo Trad.: Vamos a acabar con la burguesía/ Vamos a dinamitar la burguesía/ Vamos a poner a la burguesía en la cárcel/ En una hacienda de trabajos forzados/ Yo soy burgués, pero soy un artista/ Estoy del lado del pueblo, del pueblo

La burguesía apesta (Igual que en párrafos 1, 6 y 8)

Porcos num chiqueiro/ São mais dignos que um burgués/ Mas também existe o bom burgués/ Que vive do seu trabalho honestamente/ Mas este quer construir um país/ E não abandoná-lo com uma pasta de dólares/ O bom burguês é como o operário/ É o médico que cobra menos pra quem não tem/ E se interessa por seu povo/ Em seres humanos vivendo como bichos/ Tentando te enforcar na janela do carro/ No sinal, no sinal Trad.: Cerdos en una pocilga/ Son más dignos que un burgués/ Pero también existe el buen burgués/ Que vive honestamente de su trabajo/ Pero este quiere construir un país/ Y no abandonarlo con una carpeta de dólares/ El buen burgués es como el obrero/ Es el médico que cobra menos a quien no tiene/ Y se interesa por su pueblo/ Por seres humanos que viven como animales/ Intentando colgarte en la ventana del carro/ En la señal, en la señal (x 2)

A burguesia fede/ A burguesia quer ficar rica/ Enquanto houver burguesía/ Não vai haver poesía Trad.: La burguesía apesta/ La burguesía quiere permanecer rica/ Mientras haya burguesía/ No habrá poesía

Ideologia – Ideología – Cazuza

Meu partido/ É um coração partido/ E as ilusões/ Estão todas perdidas/ Os meus Sonhos/ Foram todos vendidos/ Tão barato que eu nem acredito/ Ah! Eu nem acredito Trad.: Mi partido/ Es un corazón partido/ Y las ilusiones/ Están todas perdidas/ Mis sueños/ Fueron todos vendidos/ Tan baratos que ni yo creo/ — ¡Ah! Ni yo creo

Que aquele garoto/ Que ia mudar o mundo/ Mudar o mundo/ Frequenta agora/ As festas do “Grand Monde” Trad.: Que ese muchacho/ Que iba a cambiar el mundo/ Cambiar el mundo/ Frecuenta ahora/ Las fiestas del “Gran Mundo”

Meus heróis/ Morreram de overdose/ Meus inimigos/ Estão no poder/ Ideologia! / Eu quero uma pra viver/ Ideologia! / Eu quero uma pra viver/ Trad.: Mis héroes/ Murieron de sobredosis/ Mis enemigos/ Están en el poder/ ¡Ideología! / Quiero una para vivir/ ¡Ideología! / Quiero una para vivir

O meu prazer/ Agora é risco de vida/ Meu sex and drugs/ Não tem nenhum rock 'n' roll/ Eu vou pagar/ A conta do analista/ Pra nunca mais/ Ter que saber/ Quem eu sou/ Ah! Saber quem eu sou Trad.: Mi placer/ Es ahora riesgo de vida/ Mi sexo y las drogas/ No tienen ningún rock and roll/ Voy a pagar/ La cuenta del analista/ Para nunca más/ Tener que saber/ Que soy yo/ ¡Ah! Saber quién soy yo

Pois aquele garoto/ Que ia mudar o mundo/ Mudar o mundo/ Agora assiste a tudo/ Em cima do muro/ Trad.: Porque aquél muchacho/ Que iba a cambiar el mundo/ Cambiar el mundo/ Ahora asiste a todo/ Arriba de la pared (x 2)

Mis héroes/ (Igual que en párrafo 3)

Porque aquél muchacho (Igual que en párrafo 4)

Meus heróis/ Morreram de overdose/ Meus inimigos/ Estão no poder/ Ideologia! / Eu quero uma pra viver/ Ideologia! / Eu quero uma pra viver/ Trad.: Mis héroes/ Murieron de sobredosis/ Mis enemigos/ Están en el poder/ ¡Ideología! / Quiero una para vivir/ ¡Ideología! / Quiero una para vivir

Brasil - Cazuza

Não me convidaram/ Pra esta festa pobre/ Que os homens armaram/ Pra me convencer/ A pagar sem ver/ Toda essa droga/ Que já vem malhada/ Antes de eu nascer Trad.: No me invitaron/ A esta pobre fiesta/ Que los hombres armaron/ Para convencerme/ De pagar sin ver/ Toda esta droga/ Que ya viene manchada/ Antes de yo nacer

Não me ofereceram/ Nem um cigarro/ Fiquei na porta/ Estacionando os carros/ Não me elegeram/ Chefe de nada/ O meu cartão de crédito/ É uma navalha Trad.: No me ofrecieron/ Ni un cigarrillo/ Me quedé en la puerta/ Parqueando los carros/ No me eligieron/ Jefe de nada/ Mi tarjeta de crédito/ Es una navaja

Brasil! / Mostra tua cara/ Quero ver quem paga/ Pra gente ficar assim/ Brasil! / Qual é o teu negócio? / O nome do teu sócio? / Confia em mim Trad.: ¡Brasil! / Muestra tu cara/ Quiero ver quién paga/ Para que la gente quede así/ ¡Brasil! / ¿Cuál es tu negocio? / ¿El nombre de tu socio? / Confía en mí

No me invitaron (Igual que en párrafo 1)

Não me sortearam/ A garota do Fantástico/ Não me subornaram/ Será que é o meu fim? / Ver TV a cores/ Na taba de um índio/ Programada/ Prá só dizer “sim, sim” Trad.: No me sortearon/ La muchacha del Fantástico/ No me sobornaron/ ¿Será que es mi fin? / Ver TV en colores/ En la charla de un indio/ Programada/ Para solo decir “sí, sí”

¡Brasil¡/ Muestra tu cara (Igual que en párrafo 3)

Grande patria/ Desimportante/ Em nenhum instante/ Eu vou te trair/ Não, não vou te trair Trad.: Gran patria/ Sin importancia/ En ningún momento/ Voy a traicionarte/ No, no voy a traicionarte

¡Brasil!/ Muestra tu cara (Igual que en párrafos 3 y 6)

Brasil! Muestra tu cara (Como en 3, 6 y 8) (Canciones de Cazuza, traducidas por LCMS)

* (Bogotá, Colombia, 1957) Padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crítico literario, de cine y de jazz, catedrático, conferencista, corrector de estilo, traductor y, por encima de todo, lector. Colaborador de El Magazín de El Espectador (EE). Mención de Honor por su trabajo sobre MLK, en el XV Premio Internacional de Ensayo Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba (5/feb/2018). Hoy, autor, traductor y coautor de ensayos para Rebelión y desde el 23/mar/2018, columnista de EE. E-mail: [email protected]