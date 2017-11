Reorientar los museos para transformar la sociedad

Paulina Tejada Tirado @PauliTejadaT

Asistentes de más de 22 países del mundo están de visita en la capital antioqueña para compartir, conectarse y reflexionar sobre las nuevas formas de ser museo hoy. El Parque Explora es el anfitrión de este encuentro, que busca fortalecer a los museos como espacios cívicos, dinámicos y creativos con el poder de incidir en las comunidades, advertir sobre su memoria y afirmar su identidad.



“Contrariamente a lo que era en el siglo XX, el museo de hoy tiende a convertirse en un espacio social de confluencia, más que un ámbito donde solo pueden gozar los eruditos, en el que la gente ve reflejadas sus preocupaciones, sus anhelos y sus conocimientos cotidianos”, manifiesta Américo Castillo, director de la Fundación TyPA, organizadora del evento.



Para él, el mensaje de El Museo Reimaginado no se enfoca en promover el crecimiento de los museos hacia lo ancho, sino en profundidad, en contenidos y en ser representativos de las problemáticas de su propio entorno. Por esta razón, el encuentro contará con tres jornadas intensivas de experimentación colectiva a través de formatos y sesiones diversas con más de 60 invitados.



Andrés Roldán, director del museo de ciencia y tecnología Parque Explora, afirma que “reimaginarse supone estar pensando permanentemente las nuevas formas de conectarse con sus públicos, atraerlos y ser apropiados, sobre todo, por las comunidades para que los museos sean realmente relevantes social y políticamente”.



Esto, según Roldán, se logra estableciendo redes de trabajo con otros museos, metodologías en sus procesos creativos más provocadoras para sus públicos, relaciones con los diferentes sectores y una clara vocación. De esta manera, dice, dichos espacios pueden actuar de forma activa y transformadora, así como ser sostenibles, “y la sostenibilidad no es solo un tema de número de visitantes, es también la capacidad que tienen para ser organizaciones educadoras capaces de incidir en otros agentes de la sociedad”, añade Roldán.



Además de esto, uno de los focos del evento es fortalecer la vida en comunidad desde los museos. Por esta razón, la experiencia de los museos comunitarios es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando nacen iniciativas desde y para las mismas poblaciones. “A través de estos, las comunidades tienen iniciativas en torno a su propia memoria, sus derechos e identidad”, cuenta Teresa Morales, directora de la Red de Museos Comunitarios de América.



Según Morales, los museos comunitarios son una herramienta para que las personas “sean cada vez más sujetos de la historia que las mismas comunidades quieren contar de sí mismas, en vez de ser un objeto de una historia que cuenta otro, además de fortalecerse auto conociéndose a través de la reflexión y la acción”.



Para ella, los procesos son más importantes que los productos: “si una institución crea un museo y ‘lo entrega a la comunidad’, a lo mejor no surgió de una verdadera necesidad, no habla de los temas que a la comunidad le interesan. Por eso se sienten ajenos, no sienten a los museos como propios. Entonces, se puede reorientar la labor como museos para ser un espacio abierto y dinámico que, a partir de ese compartir y ese intercambio de reconocimiento, permita que la comunidad se construya en torno a ellos”.



Esto se refleja en la Zona Norte de Medellín, donde se llevarán a cabo las actividades de El Museo Reimaginado. Mientras Américo Castilla observa el Parque de los Deseos y los cuatro bloques rojos gigantes del Parque Explora, toma aire, sonríe y expresa: “si en el evento estamos hablando de transformación, de valentía, del museo como actor político y social, el ámbito ideal para dar ejemplo en América Latina es Medellín”.