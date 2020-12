Rafael Reyes Ruiz es antropólogo y editor. Se ha desempeñado como profesor de sociales y humanidades en Oberlin College y Zayed University. Ha publicado Las ruinas (Alfar, 2015), La forma de las cosas (Alfar, 2016), The Shape of Things (2019) y The Samurai (2019).

Rafael Reyes Ruiz escribe sus libros en español e inglés, y su vida ha transcurrido entre Colombia, Japón, Estados Unidos y Dubái. La herencia, su última novela, publicada por La Pereza Ediciones, refleja esa vida en la que se combina la trashumancia y la búsqueda de sentido..

Su prosa es ágil y está dotada de una brillante precisión que permite al lector iluminar cada página. Logra lo que diría el profesor de escritura creativa y escritor estadounidense, John Gardner, crear un universo “vívido y continuo”. Fluye con el impulso vital de los personajes, gira sobre su centro exhibiendo las tribulaciones de lo humano. De este modo, Reyes, no solo demuestra un manejo de las herramientas narrativas, sino un ojo capaz de ver los entresijos de las relaciones sociales. Los personajes se enfrentan a otros y a sí mismos, escudriñan su pasado, en el intento de crear una identidad y un futuro en un mundo que los desconoce.

Situada principalmente en Dubái, La herencia narra la vida de personajes colombianos en el exterior, poniendo de manifiesto los retos a los que se enfrentan en el proceso de migrar: el desarraigo y la búsqueda de oportunidades. Antonio (Tony) llega a una de las ciudades de los Emiratos Árabes Unidos huyendo de los Yakuza. Adriana se encuentra en una situación similar. Sin embargo, ella espera una herencia que le permita pagar sus deudas y recuperar su vida.

De la mano de un narrador en tercera persona, la novela hila ambas historias para convertirlas en una trama que construye una metáfora de las relaciones humanas como lugares de encuentro, trashumancia y desencuentro. El amor es un territorio común que es visitado y abandonado por los amantes.

Le sugerimos leer Historia de la literatura: “Confesiones”

En el centro se encuentra un bargueño, un mueble de madera originario de España, fabricado entre los siglos XVI y XVIII, con gran importancia histórica, heredado por Adriana y que intenta vender a toda costa. Este elemento une a los personajes a través de una trama de intrigas, que los transforma. En medio de ello, Tony se enamora de Wendy. Adriana encuentra la fuerza necesaria para crear su destino.

La herencia explora las motivaciones humanas y la manera en que nos desafían en el proceso de elaborar nuestra vida. Migrar es mutar, abandonar lo conocido. En lo desconocido hay una oportunidad, la posibilidad como creadora de un futuro distinto.

De este modo, la nueva novela de Reyes demuestra ser un mecanismo narrativo para pensar la migración y el exilio de muchos colombianos, donde se conjuga con maestría el dominio del género, las experiencias del desarraigo (quizá vividas por el autor) y las pulsiones humanas. La novela no remata uniendo las vidas de sus personajes. Ellos no son fieles a sus relaciones sentimentales o afectivas, sino a ellos mismos, a sus búsquedas y desafíos.