Nuestras coordenadas (Día Uno)

Rodando por la Montaña

Alejandro Araújo Larrahondo

Con Celia Cruz y los Rolling Stones en una pantalla poco más grande que la de un celular, empezó esta gira.

Salimos a las 10 de la noche de la terminal del Salitre, Arrabalero y Montaña, rumbo a Medellín para la primera fecha de nuestra primera gira. Muchas primeras veces, para algunos incluso la primera vez en Medellín, pero también muchas cosas conocidas, empezando por el viaje en bus. A todos en este país nos ha tocado alguna vez viaje por carretera de más de ocho horas, el nuestro duró aproximadamente 11 y a la hora de arrancar, la chica que iba detrás mío vomitó, así que empezamos bien…

Cada asiento tenía en el espaldar una pantalla para poner películas y música. Mirando las opciones encontré un tributo a Celia Cruz, como de comienzos del nuevo milenio, una de esas galas super elegantes en Miami, presentada por Mark Anthony y Gloria Estefan, Victor Manuel, Jennifer Lopez, Gilberto Santa Rosa, entre muchos otros. Una orquesta increíble y de repente, porque estamos en Colombia y esas cosas pasan, se salta el video y aparece Mick Jagger bailando en un escenario gigantesco frente a miles de personas.

Hasta ese punto solo sufría por el olor y las curvas de la carretera. Serge (Sergio Moreno) a mi lado, deprimido por problemas en la U aún no era consciente de lo que estaba pasando, hasta que aparecieron frente a mí Los Rolling Stones cerrando Glastonbury en 2013, ahí empecé a fantasear como cuando niño con llegar a esos escenarios, como todavía lo hago cada vez que voy a un concierto, con hacer música toda la vida, con tener la edad de Keith Richards haciendo música y sentí por primera vez que empezaba la gira y que cada cosa de estas nos pone un poco más cerca de llegar allá.

Luisa Quiroga, Juan Sebastián Aguilar, Sebastián Portilla, Adrián Hidalgo y Jorge Cabezas, Arrabalero. Sergio Moreno, Felipe León, Daniel Medina y yo, Alejandro Araújo, Montaña. Además, Mariana Duque, nuestra manager, Juan Manuel Rassa, ingeniero de sonido, Julian Moreno, VJ y luminotécnico y Laura Arévalo, Vj de Arrabalero. Y en el hostal nos encontramos con Juan Antonio Carulla, de El Enemigo, que vino por otras razones, pero estuvo ayer con nosotros tomando tomando fotos y grabando videos de todo, incluido el toque, por supuesto.

Llegamos tipo 9:30 a la terminal de Medellín, cansados del viaje. Estaba lloviendo, nos recogió una Van y nos llevó al Hostal en El Poblado. Nos acomodamos y descansamos un rato. Revisamos los instrumentos, los calibramos y ajustamos y salimos para La Pascasia, el sitio donde empezaríamos la gira. Conocimos a Militantex, la banda local. El lugar es increíble, con capacidad para unas 200 personas, las paredes peladas, muy buenos equipos. Probamos sonido, dejamos todo listo y volvimos al hostal.

Más tarde fuimos ya para tocar. Empezó Arrabalero. Tocaron todo su set y la rompieron, como siempre, impecables en cada nota y cada golpe, los diálogos entre las guitarras de Juano y Lu, el saxo de Adrián y la voz que van guiando la atención del oyente de un lado para el otro, la base firme de Sebas, que desde la batería da su propio discurso y Jorge envolviendo todo con el bajo, llenando todo el espacio. No fue mucha gente, debía haber unas 50 personas, pero no importó, todo sonaba tan bien y estábamos tan felices que igual fue un show increíble.

Tocamos de segundos, fue uno de los mejores shows que hemos dado. Todo sonaba impecable, la energía fue muy alta todo el tiempo, el ambiente al haber tan pocos, fue muy familiar, nuestro público eran básicamente las otras bandas y algunos más, así que se sentía como cuando alguien saca una guitarra en una fiesta cualquier sábado y todos empiezan a tocar y a cantar.

Se sentía así, pero con un sonido impresionante y luces y visuales. ¿Qué más se puede pedir? Sentía que además estábamos tocando perfecto, las entradas, los cortes, los tempos, todo fluía con mucha naturalidad. En momentos me lamentaba por no estar grabando todo el show, nunca nos escuché sonar tan bien. Juano nos dijo que fue el mejor show que nos ha visto, salimos muy felices. Después se subió Militantex, un trío de jazz, hip hop, rock progresivo, que cada quien le ponga la etiqueta que quiera, pero son impresionantes, el bajista grababa sus líneas y las dejaba sonando en loop, para luego coger el saxo, clarinete o flauta, baterías con mucha fuerza, con ritmos entre el hip hop y el rock progresivo de los 70s y el guitarrista, que además de ser un genio con la guitarra, hace casi un show de comedia cada vez que habla entre canciones. Pistas de voces de Los Simpsons, los visuales con una estética muy de calle, muy de Medellín. Virtuosos por donde se los vea, pero no el virtuosismo por el virtuosismo, sino al servicio de la música, de un sonido completo, todo muy bien conectado, impresionantes definitivamente. ¡Y van a tocar en Rock al Parque este año!

En la madrugada volvimos al hostal y caímos muertos. No había podido empezar mejor la gira.