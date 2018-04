Diarios de feria

Sacheri, Vásquez, Salcedo: Entender la vida desde el fútbol

CAMILA bUILES

Jugada memorable

Eduardo Sacheri

La mano de dios

Si yo fuera políticamente correcto diría que esta muy mal mezclar política y deporte, pero las cosas acaecen. Argentina llegó a ese mundial jugando espantosamente mal y sin embargo mejoramos con Maradona por todo lo alto y nos tocó jugar en cuartos de final contra Inglaterra. Cuatro años después de la guerra de Malvinas. Enfrentar a Inglaterra nos puso ante ese dilema en el que ganarle no curaba nada pero perder hacia mucho más profundas todas las heridas. El primer gol de Maradona con la mano tiene esa burla de un pícaro de novela. De un país herido como el mío. Era un sabor a revancha. Era como si también les hubiéramos podido robar como ellos a nosotros. Si Maradona fuera un personaje de novela lo imagino pensando: "no sólo somos pícaros, también somos artistas", y hace ese segundo gol que es una obra de arte

Juan Gabriel Vázquez

Comparo el segundo gol de Maradona contra Inglaterra con uno de Messi hace como 10 años, y me pregunto cómo dos jugadores, separados por el espacio, el tiempo, los equipos pueden hacer este tipo de jugadas tan iguales. Tan perfectas.

El fútbol en su obra

E. Sacheri

Toda mi literatura se roza con mi vida por un lado o por el otro. Yo no me pregunté cuándo empecé a escribir. Mi obra tiene que ver con personas comunes y corrientes que viven donde vivo y que tienen ciertos tipos de miedos, de sueños, de dioses y deportes. En el fútbol depositamos un montón de cosas que vienen de otro lado. Lo que hace el fútbol es volver más fácil el universo entero. Yo no creo que el fútbol sea algo solamente bello o monstruoso. Solo sé que está en mi obra porque es lo que vivo. Hay un montón de cosas que afloran en mi vida y en el fútbol es donde las puedo entender y eso me consuela.

J. G. Vázquez

El fútbol no aparece en mis libros con la intensidad que tiene en mi vida. Me lo pregunto mucho. El fútbol es, como dice Javier Marías, la recuperación semanal de la infancia... Y quien ha sido hincha desde niño tiene una relación especial con este deporte. Es una marca que nos condena a vivir atado al fútbol. Mi generación es la generación de ver un mundial en Colombia en el 86, una generación que escuchó el 4 4 Colombia Rusia y luego llega el mundial de Italia y vemos a esa selección con el 11 contra Inglaterra. Eso lo vi con los ojos de infancia. El fútbol es el deporte más social y político. El único deporte que ha formado guerras y uno comienza a ver el fútbol con los ojos de la vida adulta. Mi generación vio el fútbol que era la radiografía de un país, las canchas de Escobar, la droga. Y creo que para mí todo cambió el 2 de julio del 94, cuando mataron a Andrés Escobar... Algo en mí se rompió y creo que por eso no soy capaz de escribir de fútbol.

Mundial 2018

Alberto Salcedo Ramos

A diferencia de 2014 donde había un triunfalismo, en esta ocasión como pasamos raspando no hay tanto. Así que tengo una confianza insensata en que algo bueno va a pasar. Nos va bien cuando no creemos que nos va a ir bien.

Juan Gabriel Vázquez

Espero de este mundial que ojalá se rompa ese conservadurismo de lo mundiales. Se han jugado 21 mundiales desde 1930 y sólo han ganado ocho. Quisiera que se rompiera ese triunfo de los mismos.

E. Sacheri

Ya tengo agendados todos los partidos del mundial para no hacer nada. No puedo imaginarme un mejor junio que ver tres partidos diarios. Yo sigo teniendo ese rincón infantil donde pienso que no hay mejor experiencia que el mundial, y las selecciones son lo mejor. Más que los equipos, a pesar de que las champions nos haga ver los contrario.