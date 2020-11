Sara Trejos, una de las cabezas detrás de Podcastinación

Del 14 al 16 de noviembre, el encuentro Podcastinación reunirá en conversatorios y talleres a invitados de todo el continente inmersos en la industria del podcast. Presentamos una entrevista con Sara Trejos, reconocida por su proyecto Presunto Podcast, quien es una de las organizadoras del evento.

Si no es oyente de podcasts colombianos, el nombre Sara Trejos quizá no le diga mucho. Pero, para quienes viven inmersos en este mundo, Trejos es un referente.

Por un lado, está su proyecto Presunto Podcast. Se trata de un programa semanal en el que Carlos Cortés (periodista de La Mesa de Centro), Santiago Rivas (director de Puntos Capitales), Jonathan Buck (director de la Fundación para la Libertad de Prensa), María Paula Martínez (Politóloga y profesora de periodismo en la Universidad de los Andes), moderados por Sara, se sientan a conversar la manera en la que los medios colombianos cubren la actualidad. Con un trabajo constante y dedicado, Presunto Podcast ha ido creciendo y ha consolidado una base de oyentes grande, además de convertirse en un referente de la producción de contenidos de análisis de la actualidad.

Por otro lado, el amor de Sara por los podcasts la ha convertido en una especie de “madrina” del formato, sobre todo de quienes lo hacen de manera independiente, es decir, sin el apoyo de grandes infraestructuras de producción. Sara, que tiene experiencia, conocimiento y contactos en ese mundo, los aconseja, los promueve y los apoya para que pequeños proyectos crezcan. Hoy en día, además de estar a la cabeza de Presunto Podcast, produce también el podcast de entrevistas “Expertos de Sillón”.

Precisamente por su dedicación al formato, Sara es una de las organizadoras de Podcastinación, junto a un equipo de diez creadores de podcast colombianos entre los que están Estúpido Nerd, Cartagena Federal y Pensar un Rato. Sara Trejos habló para El Espectador sobre el festival, sobre su experiencia y su trayectoria en el mundo del podcast y también sobre el futuro de este.

¿Cómo llega al mundo del podcast? ¿Cómo termina siendo “la madrina” del podcast independiente?

(Risas) Me parece divertido que lo pongas en esos términos, no creo que sea “la madrina” del podcast, solo tengo mucho interés en que este ecosistema crezca, creo que hay muchas oportunidades profesionales en el mundo del podcast en español y esto hasta ahora comienza, lo lindo es poder aprender de grandes referentes como Laura Ubaté que coordina una red de más 100 podcasters en el Café Podcastero o Felix Riaño que lleva haciendo un seguimiento juicioso al ecosistema desde hace casi una década, y muchos otros que buscan articular y lograr acciones conjuntas de trabajo. Yo llego a este mundo gracias a Laura Rojas y Santiago Espinosa, creadores del podcast Cosas de Internet. Laura me había mostrado el formato que ella consume desde hace muchos años, pero fue hasta que empecé a trabajar en Magic Markers que aprendí de técnica y de cómo empezar. Allí también conocí a Juan Poveda que en ese momento estaba empezando Estúpido Nerd. Desde el comienzo fue un tema de redes, de ayudarnos entre nosotros y creo que siguen siendo así, por eso buscamos fortalecer la comunidad, sabemos que es el mejor capital para seguir mejorando.

¿Qué es lo más difícil de hacer podcast? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentarán las personas que quieran incursionar en este formato?

Primero, diseñar la identidad sonora del producto. Creo que todavía estamos en una etapa de grabar sin método, por el solo goce de hacerlo, y cuando piensas en cómo debería sonar tu podcast, en cómo podrás sonar distinto nos enfrentamos a retos narrativos, técnicos y de financiación que son difíciles de sortear, sobre todo si estás haciendo el trabajo solo. Y segundo, la divulgación, darse a conocer. Todas las preguntas sobre fortalecer tu relación con tu audiencia, con encontrar tu nicho, establecer alianzas. Después de la calidad técnica y narrativa, publicar y ser escuchado es un reto en el que no pensamos cuando lanzamos un podcast y es casi el 70% del trabajo.

¿Cómo ha sido la experiencia de Presunto Podcast? ¿Cómo ha crecido este proyecto? ¿Cuál es el futuro de Presunto?

Presunto sigue creciendo y experimentando en cada episodio. Empezamos haciendo un análisis de las elecciones presidenciales y ahora podemos dar cuenta de un archivo de casi 90 episodios sobre cómo desde los medios se narra este país. También valoro cómo hemos aprendido a ser mejores críticos, a trabajar en equipo y, sobre todo, a compartir eso con quienes nos escuchan. El mayor éxito es nuestra comunidad de oyentes y en el futuro trabajaremos más para fortalecerla.

¿Qué ofrecen los podcasts que no ofrezca la radio tradicional? ¿Qué tienen que aprender el podcast de la radio y la radio del podcast?

La radio tiene cobertura, llega a los lugares más apartados y por eso sigue y seguirá siendo el referente más importante, mientras que los podcast colombianos siguen estando muy encerrados en las grandes ciudades, en definitiva tiene que ver con un tema de acceso, y la gran diferencia es esa: mientras la radio está disponible para muchos oyentes tiene pocos creadores y en ciertos lugares el discurso que está allí se limita a pocos programas aprobados por las cadenas radiales, mientras que el podcast permite democratizar la creación de contenido, pero sigue teniendo poco acceso a los oyentes. En la radio dependemos de la parrilla para escuchar un tema que nos interese, pero en los podcasts podemos seleccionar en cualquier momento o lugar el tema que nos interese. Creo que es un tema que va entre lo masivo y el nicho y en donde todavía hay mucho por hacer.

¿Cree que el podcast independiente tiene oportunidad de competir con los personajes de la radio que han aprovechado su trayectoria y la infraestructura que tienen desde antes para migrar al formato, por ejemplo, Diana Uribe o Alejandro Marín?

Sí y también gracias a ellos. Porque cuando estos referentes de la radio nacional deciden usar las plataformas de podcast, sin querer, le están ensañando a miles cómo escuchar, y eso necesariamente lleva a nuevos descubrimientos. Todavía nos falta mucho en términos de audiencia para llegar a los números mensuales de nombres grandes, pero son 100% importantes en esta ecuación. Básicamente, ellos ayudan a poner el tema sobre la mesa.

¿Qué pueden hacer los podcasters para salir de su nicho de oyentes?

Primero creo que tienen que fortalecer sus nichos. Varias de las cosas que valen la pena de este formato es poder tener una conversación cercana con la audiencia, no solo porque publicamos para ellos, sino también porque va a ser la primera en ayudar a crecer el podcast y tal vez (dependiendo de cada modelo de negocio) a financiarlo. Después de eso están las redes de podcast y la promoción cruzada, ayudarnos entre todos a compartir a nuestros públicos es otra gran ventaja del formato, porque no somos competencia.

¿Cómo nace Podcastinación? ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? Cuéntenos un poco la historia del festival.

En 2018 Juandapo, de Estúpido Nerd, nos propuso a un grupo de 6 podcasts que hiciéramos shows en vivo en el SOFA (Salón de Ocio y Fantasía). Nos dieron una tarima en la mitad de todo el mundo y nos subimos ahí sin que tuviera mucho sentido. Aprendimos mucho del formato en vivo. Después, en 2019, volvimos a intentar en el SOFA, pero ahora en un salón pequeño, con una capacidad para unos 100 asistentes, creamos Podcastinación con talleres, mash-ups y páneles de discusión. Fue solo un día pero nos hizo darnos cuenta de que lo importante de la red. Este año teníamos todo listo para hacerlo en auditorios en alianza con Maloka para una versión en Bogotá y otra en simultáneo en Medellín, pero el covid-19 nos hizo cambiar la estrategia. Justo antes de pensar en cancelar pensamos en hacerlo virtual y hacer todo lo posible para que muchos podcasts fuera de Colombia pudieran asistir.

¿Qué retos han enfrentado organizando el evento en medio de una pandemia? ¿Cómo han lidiado con estas dificultades?

Creo que ha sido fantástico cómo respondieron los podcasts internacionales a la invitación, veo como un gran logro este encuentro digital y creo que puede servirles mucho a los pequeños y, sobre todo, a las audiencias para que escuchen podcast de otros países. El reto es el tema logístico, encontrar una buena plataforma que sea segura para todos y como siempre la financiación. Pero es parte del proceso de aprendizaje.

¿Qué encontrarán los asistentes al evento? ¿A quiénes podrán ver, qué podrán aprender y descubrir en Podcastinación 2020?

Podrán escuchar podcasts de 12 países, conocer de cerca a los creadores, participar en el Café Podcastero, asistir a los talleres de nuevos creadores. Podrán aprender cómo contar una historia de la mano con Radio Ambulante, asistir a los páneles sobre qué significa emprender en esta industria, el papel de la mujer en este ecosistema y cómo aporta el audio a la divulgación científica. También podrán asistir al lanzamiento de radionovelas y asistir a shows en vivo de podcast narrativos como Studio Ochenta de Francia e Indomables de Panamá. La invitación es a que naveguen la programación y guarden en sus calendarios los eventos a los que quieren asistir.

El evento es gratuito, ¿Cómo puede la gente apoyar Podcastinación?

Pueden aportar con una tiquete de apoyo en Vaki o comprarnos un cafecito en Buymeacoffe.