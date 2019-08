Se avecinan cambios en el Ministerio de Cultura

* Redacción Cultura

A la espera de ser posesionado como Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja, anoche, durante la firma del pacto para el fortalecimiento, sostenibilidad y crecimiento de la economía naranja que se llevó a cabo en la Cámara de Comercio de Chapinero, en Bogotá, Felipe Buitrago, quien se viene desempeñando como Consejero Presidencial para Asuntos Económicos, hizo referencia a lo que será su principal tarea una vez asuma el cargo.

"Como nos dijo el presidente, hay grandes avances, pero él no está satisfecho. Tenemos que exigirnos más porque esto hay que duplicarlo, esto es una apuesta para el desarrollo y el futuro de Colombia en el contexto de la cuarta revolución industrial y no podemos quedarnos quietos".

Es un secreto a voces, sin embargo. Fuentes del Ministerio de Cultura dicen que de no pasar nada extraño, en los próximos días el presidente Iván Duque ejecutará un remezón en la estructura del ministerio que tiene como misión ejecutar una de sus banderas de gobierno. David Melo dejará de ser el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja. En el cargo será nombrado Felipe Buitrago, quien escribió, junto al presidente Duque, el libro 'La economía naranja, una oportunidad infinita'.

Buitrago es un viejo conocido del jefe de Estado. Trabajó como Coordinador Programático en su campaña presidencial y en el última etapa del actual mandatario en su paso por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Durante el evento de este miércoles, el Presidente reiteró que “la Economía Naranja es una realidad y lo que tenemos que hacer es multiplicar y acelerarla por todo el territorio”.

Recalcó que su interés es que se convierta en “una política de Estado que esté por encima del período presidencial, que se convierta realmente en una política pública”.

El jefe de Estado se refirió a la articulación entre el Ministerio de Cutura y otros ministerios como el de las TIC y el de Hacienda. “Esa coordinación es lo que nos ha permitido en un año poderles dar al sector cultural, al sector de la creatividad y al sector de la innovación la mayor cantidad de recursos transversales y propios”, manifestó.

Los ajustes que planea el Gobierno en el Ministerio de Cultura buscan que se concrete el despegue de la Economía Naranja. ? Fuentes consultadas por El Espectador que están vinculadas a diversas ramas de la cultura en Colombia, coinciden en afirmar que la economía naranja aún no despega y que el mapa de navegación de la iniciativa no se ha terminado de trazar correctamente.

Julio Correal, presidente de la Asociación Colombiana de Actores, ACA, dice que hasta el momento los planes se han quedado en buenas intenciones porque el problema es de fondo. “Pueden hablar mucho de economía naranja, pero uno ve que no ha cambiado mayor cosa. El Ministerio de Cultura, aparte de la realización de espectáculos, tiene que promover una cultura de entendimiento y paz, que es donde el arte puede florecer, y este Gobierno no se ha caracterizado por eso (…). No ha habido una acción real que demuestre que el Gobierno está interesado en esto. Mincultura hace parte de un engranaje y ese engrane está dedicado a ponerle obstáculos a la paz y así es muy difícil hacer una cultura honesta”, dice.

La ministra Carmen Vásquez, en diálogo con este diario indicó que “el decreto reglamentario habla de la importancia de que las producciones extranjeras contraten talento local. De hecho, esa es una condición. Creamos un incentivo del 35% de deducción de impuestos para las series audiovisuales extranjeras, pero es un requisito que se contrate talento local. Estoy de acuerdo con que la ley debe beneficiar al sector y por supuesto a los actores”.

En este sentido, pregunta Correal: ¿cuántas producciones artísticas, bien sea obras de teatro, publicaciones de libros, largometrajes, cortos, series se han realizado con recursos de la economía naranja y cuántos empleos, dentro del sector artístico, se han beneficiado de los recursos de la economía naranja?

“De momento no hay forma de saber una respuesta exacta. Junto con el DANE estamos trabajando en el desarrollo de Sistema de Información de Economía Naranja, con ese mecanismo podremos saber cifras concretas”.