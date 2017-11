Se vende por 472.000 dólares el último óleo que pintó Churchill

EFE

El último óleo que pintó el ex primer ministro británico Winston Churchill (1874-1965), un estanque con carpas doradas titulado "The Goldfish Pool at Chartwell" (1962), se vendió en una subasta en Londres por 357.000 libras (472.313 dólares).