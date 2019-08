Seis mitos de la década de 1960 que no actuaron en Woodstock

Antoine Boyer - AFP

Cincuenta años después aún se hay no se entienden las razones que expresaron algunos grupos de la época para no asistir al festival.

Las actuaciones en Woodstock de Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joan Baez, entre otro grandes nombres, siguen grabadas en la memoria colectiva 50 años después del legendario festival de música.

Pero seis de los artistas más importantes de la década de 1960 no estuvieron, algunos por motivos que ahora, en retrospectiva, parecen muy cuestionables.

Bob Dylan

El ganador del Nobel Bob Dylan, un icono de la época, no actuó en Woodstock a pesar de que vivía cerca del estado de Nueva York. La leyenda dice que Dylan estaba tan cansado de la marabunta de hippies que se presentaba en su casa que rechazó el concierto y se fue a su casa en Inglaterra ese fin de semana de agosto de 1969.

Otra versión, que cuenta el periodista musical Julien Bitoun en su libro "Woodstock Live", es que el autor de "Like a Rolling Stone" no actuó porque su hijo estaba enfermo en ese momento. Aun así, dos semanas más tarde sí actuó se presentó en un festival de música de la isla de Wight, en Inglaterra.

The Beatles

A finales del verano de 1969, el Cuarteto de Liverpool ya se había tomado su legendaria fotografía en un paso de peatones para la portada del mítico "Abbey Road".

Pero el grupo no pudo cruzar el Atlántico para interpretar su último éxito del momento, "Come Together", en Woodstock.

Muchos culparon a la novia de John Lennon, Yoko Ono, de aquella ausencia, pero Bitoun asegura que esa teoría no tiene asidero. De hecho, los Beatles ya habían acabado su recorrido juntos y, aunque en ese momento no se sabía, ya habían actuado como grupo por última vez en enero de 1969 en una azotea de Londres. Lennon dejó la banda en septiembre de 1969 y un año más tarde el grupo se disolvió oficialmente. Además: Cinco décadas después de Woodstock, aún es difícil separar el mito de la realidad

- The Rolling Stones -

El de 1969 no fue un gran verano para el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger: se perdió el festival de rock del que todo el mundo habla ahora como un momento crucial de la época para ir a Australia a rodar una película que nadie recuerda, en la que interpretó al delincuente Ned Kelly.

Meses más tarde, cuando los organizadores intentaron replicar el festival en una noche de conciertos gratuitos en Altamont, California, los Rolling Stones tenían que actuar en el escenario central. Pero por desgracia, ese escenario era patrullado por miembros de la banda Ángeles del Infierno, y uno de los espectadores fue asesinado. Para muchos veteranos de la época, ese momento marcó un punto de inflexión en la década de "paz y amor".

- Led Zeppelin -

Ese verano, la emblemática banda de rock londinense prefirió la playa al barro del Woodstock, y el fin de semana del festival estaban enloqueciendo a las multitudes en Ashbury Park, en la costa atlántica de New Jersey.

Peter Grant, su mánager, es citado en el libro "Led Zeppelin: the Concert File" diciendo: "Dije que no porque en Woodstock hubiéramos sido solo otra banda en el cartel".

- The Doors -

¿Y los Doors por qué no actuaron en Woodstock? "Porque fuimos estúpidos y lo rechazamos", admitió el guitarrista del grupo, Robby Krieger. "Creímos que sería una repetición de segunda clase del Monterey Pop Festival", dijo sobre el encuentro de gigantes musicales en California en 1967.

- Joni Mitchell -

Joni Mitchell inventó la canción "Woodstock" aunque no actuó allí. Compuso la canción idealizando el festival en 1970, pero la canadiense, que tenía que tocar el domingo, tuvo que cancelar porque su mánager, David Geffen, programó su aparición en una televisión en Nueva York el lunes por la mañana y temió que no llegara a tiempo.