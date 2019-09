Septiembre será el mes de la literatura en Bogotá

* Redacción Cultura

Los más de 50 eventos en librerías, parques, bibliotecas, centros culturales, universidades, y escenarios como la Cinemateca de Bogotá, serán las sedes en las que la literatura será parte de la cotidianidad bogotana. Se pretende que la programación que se llevará a cabo genere un ambiente de fiesta en torno a la lectura. Literatura y feminismo, conversaciones sobre el oficio, perspectivas de la violencia en Colombia, la literatura y el cine, entre otros, serán los temas por los que se congregarán los amantes de las letras en Bogotá.

Septiembre Literario se inició el pasado martes, 3 de septiembre, con el recital de poesía que estuvo a cargo de la argentina Marisa Martínez con la promotora Beatriz Elvira Pinilla.

Este jueves, 5 de septiembre, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, la figura política rumana y una de las poetas vivas de mayor impacto Ana Blandiana, conversará sobre su vida y obra con el poeta colombiano Ramón Cote. El mismo día, los más jóvenes tendrán una oportunidad de entender cómo las nuevas plataformas digitales son también una gran vitrina para la literatura. La booktuber colombiana Kyoko SWords y la poeta española Loreto Sesma, estarán en el Teatro El Parque a las 6 de la tarde reflexionando sobre las perspectivas y desafíos de las nuevas generaciones para preservar el hábito de la lectura.

En Bogotá Contada, programa de la Alcaldía que invita a escritores a la ciudad para que produzcan un texto sobre su visita, estará Julianne Pachico, que creció en Cali y se siente colombiana, pero que ha vivido la mayoría de su vida por fuera del país. “Podría decir que soy una escritora colombiana, aunque no tenga el pasaporte”, dice Pachico, la segunda colombiana que ha publicado en The New Yorker. Su visita incluye actividades en librerías, algunas sedes de Biblored y en los Centros de formación artística Crea.

La Cinemateca de Bogotá ha logrado posicionar la franja El cine y yo como un espacio importante para que figuras destacadas del país hagan un recorrido por las películas que marcaron su carrera y su vida. El 26 de septiembre estará el cronista caribeño Alberto Salcedo Ramos, quien reflexionará al lado del periodista Julio César Guzmán sobre los recuerdos que inciden de una u otra forma en su quehacer narrativo. A estas actividades se suman jornadas universitarias de poesía y literatura en lenguas originarias, y los festivales como Ojo en la tinta y Entreviñetas.

Alejandro Flórez, gerente de literatura del Instituto Distrital de las Artes – Idartes, destacó este mes como uno de los más significativos para literatura: “Buscamos que la ciudad disfrute durante este mes de actividades en torno a la lectura, el libro y la literatura, en alianza con una serie de festivales y eventos que en la ciudad tienen una programación diversa durante todo el mes”.

El evento central de este mes se llevará a cabo en el Parque Nacional con Lectura Bajo los Árboles los próximos 28 y 29 de septiembre. El tradicional encuentro se nutrirá con conversaciones a propósito de temas como ilustración, literatura infantil, identidad, nuevos medios, literatura y series de televisión. El fortalecimiento del programa Colombia tiene escritoras y las charlas con los reconocidos escritores Heriberto Fiorillo, Carolina Cuervo, Carolina Sanín, Alberto Salcedo y Carolina Venegas.

Programación completa:

Jueves 5 de septiembre

Proceso de creación y tradiciones poéticas en Italia y Luxemburgo

Los poetas Emilio Coco (Italia) y Jean Portante (Luxemburgo) dialogarán en torno al proceso de la creación poética, en el marco del concurso nacional de poesía Pablo Neruda, organizado por la Universidad del Rosario y la fundación Pablo Neruda.

Universidad del Rosario Calle 12C No. 6 - 25 5:00 p.m.

Apoya: Las líneas de su mano 12

Encuentro con el autor Adálber Salas Hernández (Venezuela)

El poeta venezolano conversará con la periodista Dulce María Ramos sobre los temas que predominan en su obra.

Biblioteca Pública Lago Timiza Carrera 74 No. 42G-52 Sur 3:00 p.m.

Apoya: Las líneas de su mano 12

La poesía en el Caribe: encuentro con Manuel Orestes Nieto

El poeta panameño conversará sobre la poesía en la región Caribe con el escritor John Jairo Junieles

Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo Transversal 21A No.19-54 sur 3:00 p.m. Apoya: Las líneas de su mano 12

Encuentro con Ana Blandiana (Rumania)

La poeta, ensayista y figura política rumana Ana Blandiana conversará sobre su vida y obra con el poeta colombiano Ramón Cote.

Centro de Memoria, Paz y Reconciliación - Aulas Cra. 19B No. 24 - 86 5:00 p.m.

Apoya: Las líneas de su mano 12

Literatura y YouTube

La poeta española Loreto Sesma hablará sobre las relaciones entre literatura y plataformas digitales con la booktuber colombiana Kyoko SWords.

Teatro El Parque Cra. 5 No. 36-05 6:00 p.m.

Apoya: Las líneas de su mano 12

Viernes 6 de septiembre

Conversatorio sobre literatura y psicoanálisis

La escritora argentina Claudia Masín hablará sobre la relación entre literatura y psicoanálisis.

SENA - Centro de Formación de Talento Humano en Salud Cra. 6 #45-42 2 p.m.

Apoya: Las líneas de su mano 12

Encuentro con Hugo Mujica

El escritor argentino conversará sobre el oficio de escribir con el promotor de lectura Daniel Bohórquez.

Centro Cultural y Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo Avenida Calle 170 No. 67-51 4:00 p. m.

Apoya: Las líneas de su mano 12

La música tradicional como forma de relato

El músico venezolano José Delgado conversará sobre las posibilidades literarias del folclor SENA - Centro de Gestión de Mercados, Logística y TI Avenida Caracas No. 13 - 65 2:00 p.m.

Apoya: Las líneas de su mano 12

¿Se puede enseñar a escribir?

El escritor colombiano Carlo Acevedo conversará sobre la formación en escritura creativa con los escritores Paola Guevara y Juan José Ferro

Modera: Nicolas López, profesional del área de formación.

Biblioteca Pública La Marichuela Diagonal 76b Sur No. 1C-40, 4:00 p.m.

Apoya: Las líneas de su mano 12

17 de septiembre

Encuentro con Liniers & Montt

Los dibujantes conversarán sobre la narrativa gráfica latinoamericana con el editor colombiano Pablo Guerra.

Fondo de Cultura Económica – Auditorio Rogelio Salmona Calle 11 No. 5 - 60 6:00 p.m.

26 de septiembre

Alberto Salcedo Ramos en ‘El cine & yo’

El cronista barranquillero presentará sus recuerdos y su relación con el cine en este nuevo formato que tiene la Cinemateca de Bogotá, en diálogo con el periodista Julio Cesar Guzmán.

Cinemateca de Bogotá – Sala Capital Cra 3 No. 19 - 10 7:00 p.m.

