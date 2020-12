Presentamos un relato que apela a la literatura de Edgar Allan Poe.

I

Gatos que maúllan hasta por sus garras. Gatos que guardan silencio por una de sus siete vidas. Seis vidas del gato que pertenecen a la mitología que describen los delirantes. Gatos a las 11.59.59.59… de la noche haciendo de las suyas en el tejado por construirse. Gatos de porcelana que sí diluidos en el grito de los enamorados. Gatos de porcelana que no por suceder de manera fantasmagórica. Gatos de gato travieso. Gatos para confusiones en la conquista de los imperios. Gatos en el itinerario del hechicero. Gatos transversales al siglo perdido en la historia sin concluir. Gatos en la poesía que navegan el azul del mar. Sustantivo de gato excitado. Adjetivo de maullidos en gatos indefensos. Despertar de gatos en la distancia del bombillo que se enciende entre la cloaca. Gatos de fotos en la penumbra. Penumbra de gatos sin palpitar alguno. Fotos de gatos que trepidan años idos. Gatos que a la hora del recreo saltan el aro por donde cabe el destino extraviado de la creación. Gatos. Gatos. Gatos. Gatos. Gatos. Silencios. Silencios. Silencios. Silencios. Silencios. Maullidos. Maullidos. Maullidos. Maullidos. Maullidos. Enmudecen en la alborada. Aúllan en la aurora. Alguien. Aúllan. Alguien. Aúllan en la víspera. Alguien. Se silencian. Nadie. Aúllan en la noche. Alguien. Se silencian. Nadie. Gatos para la música. Gatos en el desfiladero. Gatos en el 0915. La policía arresta gatos mientras sombras de gatos huyen. Policías para las sombras de gatos. Sombras de gatos que persiguen a la policía. Gatos que van tras la policía. Huyen los policías. Huyen. Huyen. Huyen. Huyen. Huyen. Se descoyuntaran los gatos. Se desnudan los gatos. Gatos soberbios sentados en el antejardín. Soberbios gatos que demarcan movimientos. Gatos humildes que observan cómo tienden sabanas en el costado derecho del atardecer. Humildes gatos con su natural salto por calles de cristales. Se requiere una tarde para los gatos. Una tarde. Una tarde. Una tarde. Una tarde. Una tarde. ¿Dónde están los gatos? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Un maullido chispea el asfalto. Chispea el asfalto. Chispea el asfalto. Chispea el asfalto. Chispea el asfalto. Chispea el asfalto. Los ojos del gato miran en el espejo sus maullidos. Gatos quistes. Tristes gatos. Quistes en los gatos tristes. Regla de tres compuestas en la sicología de gatos. Gatos para el siquiatra. Siquiatras que maúllan vida de gatos. Amanecer que destila gatos. Gatos. Gatos. Gatos. Gatos. Gatos. La aurora está hecha de gatos. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.

¿Por qué? Por el gato negro de Edgar Allan Poe: “Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso animal cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. Yo había emparedado al monstruo en la tumba”. Descubre en gatos de negro heráldico axiomáticos gatos. Desenmascarado gato. Gatos de bandera. Gatos que escudriña el vexilólogo. Gatos al fin los gatos. Gatos que sufren. Sufren los gatos. Lloran gatos en el vecindario de Edgar Allan Poe. Millones de hombres y mujeres rasgan el papel donde se contrae el Gato negro. Salta sangre que traduce: “El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció, rígido, a los ojos de los circundantes”. Asustan a los gatos. Desquician a los gatos. Manipulan a los gatos. Muerte. Muerte. Muerte. Muerte. Muerte. Despiertan en la tarde de ultratumba los gatos. Risas. Risas. Risas. Risas. Risas. No hay asombro. Ninguno se asombra. Empieza la baraúnda. Baraúnda en la azotea de los gatos. Baile alrededor de los gatos. Los gatos bailan la humanidad total del planeta tierra los observa en círculo. Gatos. Siempre gatos. Posibles gatos. Alter ego de los gatos. Gatos en su pedestal. Encima de los monumentos los gatos maúllan a las tres de la tarde. Pedro niega. Pedro Pedro Pedro lo sabías… Lo sabías pedro… Antes de maullar tres veces…Tres maullidos y caíste al suelo. Gatos de Jesucristo. Roedores juegan con siluetas de gatos. Los gatos maúllan: “Perdónalos porque no saben lo que hacen”. Hoy amanece el sendero de la creación limpio de maullidos. Hoy no amanece el sendero de la creación limpio de maullidos. Hoy amanece el sendero de la creación limpio de maullidos. Hoy no amanece el sendero de la creación limpio de maullidos. Hoy no amanece el sendero de la creación limpio de maullidos. Hoy amanece el sendero de la creación... Hoy no amanece el sendero de la creación... Hoy no amanece el sendero. Hoy amanece el sendero. Hoy no amanece. Hoy amanece… Hoy… Hoy… Faltan cinco para la una del día de los gatos…. de los gatos negros… de los gatos azules… de los gatos rojos… de los gatos verdes… de los gatos de plomo… de los gatos blancos…de los gatos invisibles… de los gatos absurdos… Irracional catálogo de gatos. Gatos históricos en el catálogo. Fungen gatos en el santiamén de los demonios. Fungen gatos en el santiamén candoroso. Fungen gatos en su dominio territorial. Fungen gatos en el vacío. Fungen. Se verbalizan. Se contagian de singulares y sinonimias de gatos por ser engendrados. ¿Cómo no carcajear? Se desternilla el pronombre de gatos. Vicisitud de gatos. Gatos que maúllan el padre nuestro de los gatos. Gatos que maúllan el yo pecador de los gatos. Gatos que se bañan con gotas de rocío. Rocío de gatos. Puntos y comas de gatos. Asteriscos de gatos. Gatos que cuelgan de parábolas por interpretar. Crucifixión de gatos. Gatos que se exceden en la taberna de cada caserío de los continentes. Opera para los gatos. Nadie está a la altura de los gatos. Gatos impolutos de vertebras diamantinas. Tribus de gatos se acercan a la ración de leche. Absorben. Se extasían. Se miran. Se vuelven contemplativos. Gatos de todos los extremos adelgazan y concluyen en punto final de narraciones de gatos que son fantasmagóricas de gatos.