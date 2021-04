“Sofoco” y el retrato de una Colombia rural

Los cuentos de Sofoco llevan al lector a diferentes paisajes rurales de Colombia y ofrecen una nueva mirada de la naturaleza, la animalidad, la violencia y la cultura popular. Laura Ortíz Gómez, autora de los relatos, participará en un conversatorio virtual a las 6:00 p.m.

“Yo les dije a todos que no fueran a esa tienda, que ese hombre me estaba queriendo invadir el cementerio. Que si no me respetaban a mí, al menos lo hicieran por la memoria de los muertos. Todo el mundo sabe que merecen su santo sepulcro y su descanso. Si después las ánimas los asustaban, no vinieran a llorarme. Y es que el muerto de guerra es otra cosa, ¿sabe? Es cosa seria, cosa peluda, cosa callada”, así empieza Aíta la muerte, uno de los nueve cuentos que hacen parte de Sofoco, el más reciente libro de Laura Ortíz Gómez.

La naturaleza como un personaje, el anhelo de justicia en un país de guerras (que parecen no tener fin, que se repiten), la compasión, el olvido, la música y el caos, son algunos de los temas que recorren el libro de relatos elegido como ganador de la segunda edición del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica 2020, reconocimiento otorgado por la Gerencia de Literatura del Idartes y la editorial independiente Laguna libros. Según el jurado: “Con un realismo lírico y sensorial, presenta una voz potente, de gran fuerza poética y narrativa, con una mirada original a la tierra, a la memoria, a la naturaleza, a la violencia”.

Los cuentos de Sofoco llevan al lector a diferentes paisajes rurales de Colombia y ofrecen una nueva mirada de la naturaleza, la animalidad, la violencia y la cultura popular. Además, los personajes buscan la manera de resistir a su realidad a partir del anhelo y de la esperanza. Para escribir el libro, Ortíz se inspiró en sus viajes como promotora de lectura en territorios rurales de Colombia, con la intención de transmitir el imaginario popular en su literatura.

En conversación con Claudia Ulloa Donoso y Giuseppe Caputo, dos de los jurados del premio, Ortíz participará en un evento virtual pensado para las 6:00 p.m. Los interesados en conectarse a la discusión sobre Sofoco lo pueden hacer a través de la cuenta de YouTube de Laguna Libros, así como por los perfiles de Facebook de Idartes, Libro al Viento, Garabato Libros e Idartes en casa.