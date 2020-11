Soledad Sevilla ganó el Premio Velázquez de Artes Plásticas

El galardón, dotado con 100.000 euros (118.000 dólares), reconoce el carácter pionero de Sevilla en el Centro de Cálculo de la Complutense y la “solvencia” con la que ha pasado de la pintura a la instalación.

La artista española Soledad Sevilla, que ha mantenido a lo largo de su vida una trayectoria marcada por la incansable exploración de la luz y del espacio, tanto en sus cuadros como en sus instalaciones, fue distinguida hoy con el Premio Velázquez de Artes Plásticas 2020. ”No me lo esperaba, es el más alto galardón que se pueda recibir, como el Nobel de las Artes Plásticas, y estoy casi preguntándome si esto es realmente para mí”, afirmó poco después de hacerse público el fallo de este reconocimiento que concede cada año el Ministerio de Cultura de España a un artista iberoamericano.

El galardón, dotado con 100.000 euros (118.000 dólares), reconoce el carácter pionero de Sevilla en el Centro de Cálculo de la Complutense y la “solvencia” con la que ha pasado de la pintura a la instalación. ”Desde el primer momento quise que la pintura se desarrollara en el espacio, analizar toda esa geometría con la que estaba trabajando por techos, paredes...”, recordó la artista. Su trabajo está marcado por un fuerte componente de investigación, muy minucioso, pues en ocasiones tarda varios años en acabar cada obra.

Sevilla pertenece a la abstracción racional, guiada por la forma y el color, casi siempre de grandes dimensiones. “Yo expreso mejor lo que quiero en una tela grande y eso, a su vez, envuelve más al espectador, crea más la sensación de espacio”, explicó. En esa búsqueda trabajó con series, como “La Alhambra” y “Las Meninas”, atraída por la atmósfera creada por Velázquez. De allí dio el salto definitivo a la instalación, con el objetivo de “adaptar una idea al espacio que esta requiriese”.

Pionera en España de este formato, una de las primeras instalaciones que realizó fue la del Castillo de Vélez Blanco (Almería, sur de España), una proyección sobre los muros desnudos del pórtico renacentista que se encuentra en el Metropolitan Museum de Nueva York. También es de resaltar la intervención del Palacio de Cristal de Madrid con la bóveda celeste. Con varias retrospectivas actualmente expuestas, como la del Colegio de Arquitectos de Sevilla, con motivo de su nombramiento como doctora “honoris causa”, Sevilla trabaja en un proyecto para el Patio Herreriano de Valladolid, que estará listo a finales de enero. Este trabajo consiste en una instalación en la capilla y en una exposición de los últimos cuadros que está realizando. ”Me falta poco. Se trata de un proyecto de pintura sobre Fernando Pessoa del que ya había hecho una instalación. Me faltaba desarrollarlo en pintura”.

A pesar del alcance actual de su obra, Sevilla reconoce que su condición de mujer le pasó factura en sus inicios. ”Cuando todos mis compañeros y amigos ya eran famosos, yo no podía ni exponer, entre otras cosas, porque estaba haciendo un arte que no se ajustaba a la tendencia general”, señaló. Frente a las preguntas de si tiene alguna asignatura pendiente o nuevos retos que afrontar hoy por hoy a partir del empuje que proporciona el Premio Velázquez, Sevilla afirmó que su relación “con la vida y con el arte es diferente”. ”Yo ya soy muy mayor. Todo lo que no se ha podido hacer hasta ahora, se hace de otra manera, de forma que pueda afrontarlo y absorberlo”. Así afirmó la artista, sin tiempo siquiera para pensar qué hará con la cuantía del premio.