"Sorry to bother you": el cine afroestadounidense confirma su creatividad

Un joven negro que no duda en traicionar a los suyos para ascender en la escala social, empleados de telemarketing que se resisten a ser explotados, un jefe de proyectos monstruosos: después de "Get Out" en 2017, "Sorry to bother you", la primera película del rapero Boots Riley, confirma el dinamismo del cine afroestadounidense.

Imagen de la película "Sorry to bother you" dirigida por Boots Riley.

Con su visión distópica de negros cuyos cerebros han sido manipulados para servir a blancos ricos, "Get Out" ("¡Huye!" o "Déjame salir"), el primer largometraje de Jordan Peele, fue un éxito en Estados Unidos.

"Sorry to bother you", que se estrena el viernes en Estados Unidos, es otro tipo de cinta pesadillezca de bajo presupuesto, con aires de comedia y sobre la lucha de clases, fiel a las batallas de Boots Riley.

A los 47 años, el músico nacido en una familia de militantes obreros de Chicago, que estuvo comprometido con el movimiento anticapitalista Occupy, enfoca su historia en la explotación de los empleados de una compañía de telemercadeo.

Los "esclavos" de telemarketing hacinados en un sótano, los directivos en los pisos superiores en grandes e iluminadas salas, y entre ambos un ascensor de pretexto para varias escenas cómicas.

Un ascensor que el héroe Cassius, encarnado por Lakeith Stanfield, quien también actuó en "Get Out", puede tomar tras cambiar su voz a una "voz de blanco" para progresar en la escala social.

- Espectadores negros y blancos -

Otro guiño al activismo de Riley es el personaje del CEO de la empresa ficticia WorryFree, estereotipo del jefe de Silicon Valley, un visionario decadente y peligroso que imagina un mundo de superobreros, mitad hombres, mitad caballos, al servicio del gran capital.

El rapero y director, conocido especialmente por su colectivo de hip-hop The Coup, tardó varios años en encontrar lectores para este peculiar guión escenificado en la ciudad californiana de Oakland, donde él creció.

"Sorry to bother you" fue primero un proyecto musical, terminado en 2012, y posteriormente una película.

Convencer a la gente de "leer el guión de un músico es tan difícil como si tu saxofonista favorito te dijera que quiere construir tu casa", dijo el director.

Al final, la película es una suerte de testimonio de los movimientos sociales de los últimos años, como #BlackLivesMatter u Occupy y los vínculos entre las noticias y el arte, sin las cuales esta última no puede ser "pertinente".

Es muy pronto para saber si "Sorry to bother you" -aclamada por la crítica desde su presentación en el festival de Sundance en enero- tendrá el mismo éxito que "Get Out", por no mencionar la ovación que dio la bienvenida a "Black Panther" -con un presupuesto mucho mayor-, el primer filme de un superhéroe negro de los estudios Marvel.

Pero sus intérpretes ya consideran un logro la proliferación de películas que, casi treinta años después de la emblemática "Haz lo correcto" de Spike Lee, abordan temáticas relacionadas con los negros estadounidenses de una manera dinámica, original y ponderada.

"Me siento muy afortunada de tener un espacio donde tantos creadores negros pueden contar su historia", dijo la actriz Tessa Thompson, que después de sus papeles en "Selma" (2014) y "Thor: Ragnarok" (2017), interpreta a la novia de Cassius, un artista y militante anticapitalista.

"No es que falte talento", dice la mujer de 34 años. "Es más bien que hubo una falta de oportunidades y la percepción de una falta de interés del público... Pero podemos ver con 'Get Out' que hay una audiencia para esto, y no solo conformada por negros".

"¡Además, las historias son divertidas!", añade Lakeith Stanfield. "No estamos hablando de nuestra situación en la sociedad estadounidense y llorando todo el tiempo. Puedes salir del cine lleno de esperanza, como lo hago con esta película, y hablar cosas más profundas que nos afectan a diario".