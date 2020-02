Fútbol paradójico

Sucede en el fútbol (III)

Juan Carlos Rodas Montoya

Catalina, mi hija, se encuentra en Argentina y se topó con un libro que me manda desde allá y se llama "El fútbol, de la mano", de Eduardo Sacheri. El regalo es muy bello, pero me gusta más su dedicatoria.

Viejo. Tenés pies y cabeza de goleador, pero manos de escritor y palabras de maestro. Te comparto estas letras de fútbol que vuelan junto con un abrazo y que gritan: ¡te extraño!, con la misma pasión con la que se canta un gol.

Catalina Rodas Quintero.

La he disfrutado porque me hace falta su presencia y sus palabras me abrazan en la distancia. Para continuar con las historias extrañas del fútbol, he hallado una que me parece oportuna compartir en estas épocas. Se trata de un jugador, Leonidas, quien participó en la copa del mundo, en 1938, que se llevó a cabo en Francia. La curiosidad aparece porque este jugador brasileño era considerado la estrella y batió dos marcas en un mismo torneo: fue el jugador que más goles marcó en un solo partido en la historia del deporte hasta entonces, con 4 tantos, y también en el campeonato en general con 7, pero además uno de ellos lo hizo de una forma peculiar.

Leonidas es, también, el nombre de un rey de Esparta y significa “Hijo de león”. En ese famoso partido contra Polonia, cuyo marcador final fue 6 a 5 a favor de Brasil, Leonidas avanzaba directo a la portería del rival, pero en el camino perdió un guayo, algo que, sin embargo, no lo detuvo, con el pie descalzo pateó la pelota y consiguió anotar otro gol para su equipo mientras el público estaba con la boca abierta. Hasta la fecha nadie más lo ha logrado. ¿Era falta? ¿Qué decisión debía tomar el árbitro? Leonidas era conocido en el mundo futbolístico como La Perla Negra y El Diamante Negro, nombre que incluso recibió una marca de chocolate lanzada en su honor, así como El Hombre de Goma por su inigualable agilidad. En Brasil se le atribuye la invención de la bicicleta, ​ jugada de fútbol conocida en español como "chilena"​ o "chalaca".

La primera vez que Leonidas ejecutó esta jugada fue el 24 de abril de 1932, en el partido entre Bonsucesso y Carioca que terminó 5 2. Estas jugadas, que son verdaderos malabares, aparecen en una película que se llama Suzana e o Presidente (1951). En esta cinta, en blanco y negro, Leonidas enseña algunas jugadas, incluida su bicicleta. Mientras tanto, un listado de efemérides deportivas para el 2020 (número curioso, como el gol de Leonidas): 110 años de la fundación de Vélez Sarsfield; 110 años de la fundación del Old Trafford, estadio de Manchester; 120 años de la fundación del Bayern Múnich; 90 años de la primera copa de fútbol mundial; 70 años del Maracanazo; 100 años de fundación del Osasuna y 120 años de fundación del Ajax, de Holanda. Sucede, sucede en el fútbol.

