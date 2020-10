Presentamos las obras de teatro que están en temporada en octubre y noviembre. Algunas de ellas están en formato digital, otras cuentan con presentaciones en vivo.

Huellas de gente y orines de perro

Dirección: Patricia Ariza

Grupo: Tramaluna Teatro

La obra narra el éxodo de una familia desde su pueblo, probablemente de la costa, hasta una gran ciudad, aparentemente Bogotá, huyendo de la muerte a manos criminales. Ellos buscan a su hija. Desde un acercamiento al teatro del absurdo, Patricia Ariza plasma el drama humano de quienes son víctimas del desplazamiento forzado, que va más allá de la pérdida de pertenencia y territorialidad, redimensionando el vacío, el olvido y el despojo total del arraigo y la conciencia del ser y estar que enfrentan comunidades enteras. El texto fue ganador del premio de dramaturgia distrital.

La obra de teatro se transmite viernes y sábados, a las ocho de la noche, a través del siguiente link. La puesta en escena está disponible hasta el 24 de octubre.

***

XVI Festival de Cuentos y Cuenteros de Bogotá Ágora

Dirección: Juan Carlos Grisales

Grupo: Fundación Francisca Radke y Luna Nueva

El Festival inició en el año 2005 con el nombre de Pura Palabra Internacional y en 2016 tomó el nombre de Ágora. Esto, con el objetivo de promover la narración oral como práctica artística y social. Este año, bajo el eslogan “Mundos posibles”, el certamen contará con la participación de reconocidas figuras de la narración oral en Colombia, como Carolina Rueda, Hanna Cuenca, Juan Carlos Grisales, Wendy Aldana, John Yara, Ángel Andrade, Abel Carrillo, Óscar Soto, Marco Figueroa y Julián López.

Las funciones se realizan de manera online cada noche a las 7:00 p.m., desde la cuenta de YouTube de la Fundación Francisca Radke. El Festival finalizará el 30 de octubre.

***

La Cossio Desnuda

Dirección: Jorge Hugo Marín

Grupo: La Maldita Vanidad

Esta historia sólo la puede contar ella; es su vida, son sus triunfos, alegrías, tristezas y momentos de dolor. Es una historia personal, íntima y conmovedora. La idea original, así como la producción e interpretación, es de Carmenza Cossio y la dirección está a cargo de Jorge Hugo Marín. En La Cossio Desnuda, la actriz, mujer, hija, madre, amante, esposa, y en ocasiones víctima, encuentra en las dificultades la inspiración para seguir adelante y cambiar el rumbo de lo que podía convertirse en desaciertos y fracasos. Todo lo que se logra es por las ganas y determinación de querer transformar su historia personal, aún con las circunstancias en contra.

La obra de teatro se está presentando de forma presencial en el Teatro La Maldita Vanidad. Con funciones los viernes, a las 8:00 p.m., y los sábados, a las 6:30 p.m., el espectáculo está en temporada hasta el 7 de noviembre.

***

La vida es como

Dirección: Felipe Delgado

Grupo: Teatro Libre

No es una obra de teatro en la web, es una historia especialmente creada para la red. En su primera temporada, la historia narra la vida de Luis Fernando Gutiérrez, un funcionario notarial que pasa su vida poniendo sellos y revisando papeles. Sus días son tan semejantes entre sí que siempre parecen el mismo. La segunda temporada retrata los múltiples intentos de Alejandra, una empresaria, por salir de su rutina: no puede salir a almorzar, no puede ir a su casa o de vacaciones. El tiempo pasa sin que ella se acuerde qué pasa fuera de su oficina. Solo encontrar la salida revelará cuál es el laberinto.

Esta serie web está disponible hasta el 31 de octubre en el siguiente link.

***

Domingo

Dirección: Miguel Vila

Este es un formato en el que se recurre a las convenciones del teatro y el cine, pero también asume las múltiples posibilidades de la virtualidad, una experiencia única que se vive en tiempo real, donde el espectador podrá espiar y tener la libertad de explorar la historia desde distintos puntos de vista y por medio de tres finales diferentes. Una obra que el público podrá repetir tantas veces como quiera, encontrando nuevos detalles, creando un acercamiento especial con los personajes y la historia.

La obra está disponible de forma online hasta el 6 de diciembre.

***

El Cuerpo no es el Enemigo

Dirección: Juliana Reyes

Grupo: Factoria L’explose

Explorar la diferencia, no adaptarse a un modelo y expresarse desde las posibilidades particulares de cada cuerpo, son las premisas de las que parten las seis obras digitales que hacen parte del ciclo El cuerpo no es el enemigo. Este es un espacio que rinde homenaje a la concepción del cuerpo, propio y ajeno, y a las posibilidades de expresión que cada uno tiene. El ciclo cuenta con la participación de reconocidos coreógrafos, bailarines y compañías, tales como Máquina Somática, Natalia Orozco, María José Arjona, así como Sharon Fridman, la cuota internacional. Se destacan las obras Arquetipo, de Julian Alvarado, que cuenta con la participación de niños con Síndrome de Down; y 2/3 y Un Baño, de ConCuerpos, compañía de danza inclusiva.

Las obras del ciclo están disponibles de forma permanente en la web hasta el 28 de octubre.

***

Yo no estoy loca

Dirección: Fabio Rubiano

Grupo: Teatro Petra

Siguiendo todos los parámetros de bioseguridad, protección y distanciamiento social, el Teatro Petra abre nuevamente las puertas de su “Santa Sede” para el público capitalino con una corta temporada de la obra Yo No Estoy Loca, un monólogo personal y frenético que narra la historia de Cielo, una mujer que en diferentes circunstancias de su vida ha sido víctima de la frase: “Ella está loca”. La obra es interpretada por Marcela Valencia, quien junto a Fabio Rubiano fundó el Teatro Petra, compañía representativa y destacada a nivel nacional e internacional con obras como El vientre de la ballena, Sara dice y Labio de liebre.

La obra está en temporada hasta el 7 de noviembre y tiene funciones presenciales de martes a sábado, a las 8:00 p.m.

***

XVIII Festival Internacional de títeres Manuelucho

Dirección: Cesar Álvarez

Grupo: Libélula Dorada

Mantener vivo el milenario arte de los títeres en Colombia y acercar el público a nuevas creaciones, lenguajes e historias, son los objetivos de la Libélula Dorada y el Festival Internacional de Títeres Manuelucho, que llega a su versión número 18. Haciendo énfasis en el trabajo de reconocidas agrupaciones de nuestro país, como Manicomio de Muñecos y La Fanfarria, de Medellín, La Loca Compañía, de Armenia, Alborada Teatro y Teatro Comunidad, de Bogotá; el festival también cuenta con la participación de Los Titiriteros de Binéfar, desde España, de Títeres El Chonchón y La Compañía de Omar Álvarez, desde Argentina.

El Festival tiene funciones virtuales de viernes a domingo. El certamen cerrará el 31 de octubre.