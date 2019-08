Teatro en Bogotá

Teatro Colsubsidio

Calle 26 # 25 - 40

Obra: Historia patria (No oficial)

Los personajes de Historia Patria, viven el día a día de estas épocas. Una familia española está muy asustada porque les van a quitar sus tierras y se las van a dar a indios y a criollos. Criollos, indios y patriotas están asustados con la llegada de Morillo de quien dicen viene a matar a quien no sea español. Aquí no hay próceres. Todos están aparentemente alejados de los sucesos que transformarán al país, pero tarde o temprano, lo quieran o no, formarán parte de las guerras de independencia.

Dirige: Fabio Rubiano

Tel: 4042463

J – V 8:00 p.m. S 7:30 p.m. D: 5:00 p.m.

Hasta el 25 de agosto

***

La Sala

Cra 22 No 41-28

Obra: El extraño jinete

En la soledad de la noche se escucha el trinar de las campañas, su sonido anuncia la llegada de un visitante que estremece a los habitantes del hospicio. El sueño se ha perdido, entre recuerdos, anhelos, reproches y mucho humor negro, sus historias emergen para cautivar al público. Bajo la dirección de Hector Loboguerrero la compañía de teatro y títeres La Pepa del Mamoncillo presenta El Extraño Jinete, una creación colectiva que estará en gira local por cuatro salas de teatro de la ciudad.

Grupo: La Pepa de Mamoncillo

Tel: 7125724

J – s 8:00 p.m.

Del 15 al 16 de agosto

***

Teatro Sonia Fajardo

Cra 9Bis No 62 – 43

Obra: ¿Amor, café?

Max y Margarita, navegan por sus vidas. Pasado y presente se determinan según su mirada y el café de la mañana. Un café que les permite empezar el día, continuar la vida a pesar del dolor y los recuerdos, atravesar la soledad y el tedio. Un café para pensar y vivir, para olvidar y volver a recordar. Ella es el amor de su vida, pero se desvanece cada día a través de los recovecos de la memoria, para él la única forma de recuperarla es a través del café que beben cada mañana.

Grupo: Medea 73

Tel: 3472311 ext 237

J-S 8:00 p.m.

Hasta el 31 de agosto

***

Teatro La Factoría

Cra 25 No 50-34

Obra: Barrio malevo.

El tango, esa tradición argentina, que más que música y baile, es un estilo de vida, una pasión, reúne a un destacado grupo de artistas y creadores en un solo escenario. Inspirada en la vida e historias del bailarín de tango Carlos Ramírez. Una creación que se mueve entre lo real y lo ficticio, un universo que tiene toques de ensueño, de recuerdos e imaginación, enmarcado en un ambiente de taberna típica colombiana.

Grupo: Quinta Picota

Tel: 2496492

J- S 8:00 p.m

Hasta el 31 de agosto

***

Teatro Petra

Cra 15bis No 39-39

Obra: Sueño de una noche de oficina

Una comedia hilarante y vertiginosa, con el toque característico del humor del Teatro Petra. Bajo la dirección de Jacques Toukhmanian, quien comparte escenario con Ana María Aguilera, Biassini Segura, Walter Luengas, Felipe Garay, Jenny Lara y Fernanda González. Esta comedia de enredos y amoríos, dramaturgia de Fabio Rubiano, involucra humanos y seres mágicos, enmarcada en un ambiente contemporáneo de oficina.

Dirige: Jacques Toukhmanian

Tel: 6421447

J- S 8:00 p.m. D: 4:30 p.m.

Hasta el 15 de septiembre

***

Case E

Av Cra 24 No 41-69

Obra: A flor de hiel

Desde el movimiento, la gestualidad y las pasiones propias de este género musical, ‘A flor de hiel’ se aleja de la visión romántica del tango gracias a una historia donde la música aparece en medio de situaciones que viven los actores, tal como las relaciones co-dependientes y ese combate que se da entre querer estar juntos y querer dejarse. Seis bailarines en escena, bajo la dirección Tino Fernández y la dramaturgia de Juliana Reyes.

Dirige: Tino Fernández

Tel: 7440422

J-S 8:00 p.m.

Hasta el 31 de agosto

***

Teatro Charlot

Cll 70ª No 9-51

Obra: Sonrisa de piraña

La primera dama de la república huye de su responsabilidad como esposa del presidente, escondiéndose dentro de una burbuja de la cual se resiste a salir, protegiéndose tras la falsa alegría que produce una belleza forzosa. El día en el que los habitantes de este país, se manifiestan en la Cruzada Nacional contra el Descontento, el palacio de gobierno es tomado por la Tristeza Organizada.

Grupo: Púrpura Creactivo

Cel: 311 481 38 44

J-S 8:00 p.m.

Del 15 al 17 de agosto

***

Casa del Teatro Nacional

Cra 20 No 37-54

Obra: Hotspot

Esta pieza explora el fenómeno de las migraciones contemporáneas a partir de una estructura narrativa en la que la “representación” dramática fracasa continuamente. La pieza reflexiona sobre el cuerpo de la mujer en relación a los conceptos de territorio y frontera. Muchas veces las mujeres: migrantes, refugiadas, desplazadas o nómadas, viven en una condición de mayor “vulnerabilidad”. Las mujeres migrantes desconocen/conocen su fragilidad y su fortaleza en el viaje hacia una nueva casa.

Grupo: La Máquina Somática

Tel: 7957457

J- S 8:00 p.m.

Hasta el 31 de agosto