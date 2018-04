"Todo colombiano debería conocer y entender el Bogotazo", Miguel Torres

Más allá de los datos históricos y de contexto, a partir de la ficción el montaje se centra en la vida y en las diferentes situaciones que afrontó en su cotidianidad el presunto artífice del magnicidio más importante de la historia del siglo XX en Colombia, que pudo ser el detonante de la violencia en los últimos setenta años.



“Los espectadores tendrán la oportunidad de conocer a Juan Roa en detalle, un ser humano con fortalezas y debilidades. También podrán explorar un mundo de intriga donde el asesino va construyendo su propio destino. En un instante quiere deshacerse de la carga que él mismo se echó al hombro pero le cuesta tanto trabajo que es posible que no logre hacerlo, debido a que existe cierta ambigüedad en ese sentido”, indicó Miguel Torres, autor y director de El crimen del siglo.



Agregó que el objetivo no es señalar a este personaje ni liberarlo de su responsabilidad. “Roa era el hombre más odiado del siglo XX pero ¿no fue quizá el instrumento de alguna organización?, ¿realmente fue él quien mató a Gaitán?, ¿lo asesinó porque no le hizo un favor?”.



Durante el proceso de investigación, Torres recurrió a libros, ensayos, biografías, discursos y declaraciones de Jorge Eliécer Gaitán. También hizo una compilación de recortes de prensa con la información más importante de su vida política. “No quise hablar con su familia, ni con especialistas del tema. A veces cuando uno busca colaboradores las cosas pueden tomar otro camino”, afirmó.



Para el autor es muy doloroso que actualmente Gaitán esté olvidado teniendo en cuenta su relevancia en la historia de Colombia del siglo XX. En su opinión, “todo colombiano debería conocer y entender el Bogotazo. El 9 de abril es una fecha sobre la que se tiene poca información pero que merece mucha atención porque determinó el fracaso del país”.

Julián Román es uno de los actores que participa en la obra.

Sobre el proceso de montaje

El público se sorprenderá con el carácter realista de El crimen del siglo ya que tendrá como característica principal la estética popular que se manejaba en la época de los cuarenta en Bogotá. Será una propuesta contemporánea en escenografía, iluminación, sonido y vestuario.



Según Torres, ha sido un proceso complejo adaptar el libro, convertirlo en obra de teatro y realizar todo el montaje en un solo espacio. “Me atrajeron mucho las proyecciones en video y la escenografía con la que se recrearán los diferentes espacios de la ciudad. Se contará la historia en nueve espacios a distintos niveles. La obra será gris, no tendrá color”, señaló.



El montaje cuenta con un reparto de actores de primer nivel, entre los que se destacan: Julián Román, Carmenza Gómez, Ramsés Ramos, Diego León Hoyos, Diego Trujillo, Isabel Gaona, Humberto Dorado, Elkin Díaz, Jorge Herrera, Edgardo Román, Lucho Velasco, Ulises González, Joe Broderick, Antón Tarasov, Candelaria Torres, Jenny Caballero y Clara Bernal.



El crimen del siglo es un proyecto producido por Gente con Talento. Cuenta con la música de Josefina Severino y la dirección de arte está a cargo de Rosario Lozano. El destacado técnico español Paco Ariza será el encargado de la iluminación.



La obra estará en temporada del 17 al 29 de abril y la boletería tiene un costo de $30.000 a $70.000.