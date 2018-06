Nuestras coordenadas (V)

Todo es cuestión de perspectiva

Daniel Medina*

El cuerpo se mece al ritmo de las interminables curvas de la carretera. El paisaje es homogéneamente verde. Abrumadoramente verde. Tan verde que inspiró este Haiku:

Millones de plantas

todas verdes

Mi corazón agobiado

Me paso los dedos por la frente y están brillantes de sudor. Alcanzo a ver los pelos castaños de mis rodillas que sobresalen de la pantaloneta. Mis piernas también se mecen e intentan evitar por cortesía las piernas de la persona a mi lado.

Aire tibio entra por la ventana evaporando el sudor de mi frente. El trópico huele a perfume, a veces, a podredumbre, otras veces. El Mareol surtió efecto. Alucinaciones hipnagógicas se entrometen calmando mis ánimos, adentrándome en el sueño. Me levanto después de unos 30 minutos, la cabeza recostada en el antebrazo. Mis dedos tienen un poco de saliva.

Se fue por el barranco, me dice el conductor. ¿Por donde? Allá a lo que marca ese muchacho, me responde, señalando con la boca. No había ningún muchacho así que no supe la ubicación exacta donde se volteó la volqueta, pero preferí no preguntar más; el conductor y yo no éramos el uno para el otro en cuanto a llevar una agradable conversación se refiere.

Una hora después y volvimos a arrancar. El paisaje se va tornando gris, luego negro. El aire se torna un poco mas frío a medida que subimos la montaña. Huele a diesel. De noche el cable aéreo de Manizales parece flotar. Llegamos a la terminal.

Algunos de los rostros con los que he convivido estos últimos días tienen ceños fruncidos, otros están un poco pálidos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? ¿No se dio cuenta? Casi morimos. Yo no pude dormir del espanto. Conductor suicida.

Al parecer el conductor tomo varios riesgos innecesarios. Yo no me di cuenta por que solo podía ver hacia la ventana del costado. Para mi fue un viaje muy tranquilo.

Todo es cuestión de perspectiva.

*Guitarrista de Montaña