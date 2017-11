Tributo sinfónico a Pink Floyd

REDACCIÓN CULTURA

Pink Floyd es una agrupación de Cambridge Inglaterra creada en 1964, considerada icono cultural del siglo XX y una de las más importantes e influentes en toda la historia de la música. Han vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo. Reconocidos por sus canciones de contenido filosófico, la experimentación sónica y psicodélica de su música, las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados y sorprendentes espectáculos en vivo.

En este show, que nace en el marco de la iniciativa Música para Ver, creada en alianza entre la Orquesta Filarmónica de Medellín y la Fundación 1+1, se interpretarán clásicos de la banda de rock británica como: Shine on You Crazy Diamond, Another Brick in the Wall, Sorrow, Mother, Money, entre otras.

Los fondos recaudados serán para apoyar los programas de la Fundación 1+1 y Filarmed.

La boletería está disponible en Tuboleta.com.