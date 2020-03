Cultura Freestyle

Trueno, la revelación del freestyle argentino, se presentará en Bogotá

Hablar de Mateo Palacios (Trueno) es hablar del barrio La Boca, de Boca, de freestyle, de métricas y por encima de todo de flow. De mucho flow. Su llegada al circuito de freestyle no ha pasado desapercibida.

Con solo 17 años el rapero de Buenos Aires, Argentina, ha plantado cara a los mejores freestylers del continente. Gastón Sebastián Serrano (Dtoke), Alejandro Andrés Lococo (Papo), Gonzalo Rodríguez (Sony) y Valentín Oliva (Wos), en Argentina o Mauricio Hernández (Aczino), Camilo Ballesteros (Valles-T) y Mateo Elicura Cervera Machuca (Teorema), en el resto de América, han sido testigos (y también padecido) el talento desenfrenado de Trueno.

"Lo del flow creo que es gracias a escuchar rap desde chico, regatón desde chico, escuchar salsa desde chico. También escuché mucha música brasilera. Tengo un papá rapero, una mamá música que viene de otro palo mucho más hippie. Escuché mucha música por muchos lados. Mis dos abuelos son músicos. Tengo inculcada mucha música en general, no solamente rap. Yo no me considero solamente rapero sino músico".

En Bogotá, el próximo 30 de mayo, Trueno presentará "Atrevido", su más reciente álbum. “En mi barrio, La Boca, hay gente que se atreve al bien y que se atreve al mal. El mensaje es atreverse al bien, a romper el hielo y luchar por tus sueños”, dice.

Soy el vocero del ghetto

Me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo

Wow, damn, ¿ves lo que digo?

Yo soy un wacho atrevido (mai')

Por el bajo haciendo ruido

Ni nos, ni nos vimos, vimos

Por el bajo haciendo ruido

El barrio no quiere más tiros

Video oficial de Atrevido

El asunto es de familia. Trueno es hijo del MC uruguayo Pedro Peligro, un rapero reconocido en el mundo de las batallas de freestyle y en la industria misma. En la calle.

A sus 45 años, cuenta El Clarín, "es jurado en batallas de freestyle y activista del hip hop: lidera el colectivo artístico Sur Capital Clika de la Comuna 4 junto a su compañero de rimas Inti Rap. Organizan eventos, festivales y talleres que sirven como contención para chicos en situación de calle. Son de La Boca, pero el radio de acción abarca desde Villa Jardín y Villa 31 hasta Villa Lugano o el penal de Marcos Paz. Pero ahora se le suma otra tarea: ser el mentor de su hijo".

Según Peligro, la conexión de su hijo con el hip hop fue prematura. Desde los cinco años, para ser más exactos, el pequeño Palacios quedó conectado con un ritmo que aunque se parió en el Nueva York de los 80, es capaz de narrar la calle de Latinoamerica entera.

"De bebé (Tueno) ya bailaba Break Dance. Jugaba con sus muñecos cuando yo ensayaba con Inti en casa. A los 4 le di un micrófono para probar sonido. Me hizo los coros de un tema contra el paco (una droga de bajo costo similar al crack elaborada con residuos de cocaína) . Se sabía toda la letra. Entonces hacía beat box, bailaba, rapeaba… hasta que me quedé con las batallas y la improvisación”.

Peligro es un tipo más bien romántico. Un MC convencido de lo que hizo y hace su hijo: "El rap es crítica, catarsis y poesía. Es un encuentro con la palabra y una invitación a la lectura. Cuando se supera la etapa agresiva de las primeras batallas, se puede ganar a fuerza de conocimiento”, agrega en el diálogo con el medio argentino.

Con su trabajo como activista, Pedro Peligro tiene una obseción: transformar realidades. “En los talleres tratamos de transmitir que solo uno tiene el poder de transformar su realidad. Por eso, cuando un rapero se sube a un escenario, es una forma de decir: acá estoy yo. Ahí, el ego puede ser nocivo o puede hacerte salir y generar resilencia”

Sobre KO modalidad 3 vs 3

El próximo 30 de mayo Apriorismo Music organización pionera de Freestyle en Colombia nuevamente desarrollará el importante KO modalidad 3 vs 3. "La dinámica de este evento se basa en dos equipos de 3 improvisadores cada uno enfrentándose a base de rimas e improvisación con instrumentales o beats. Los representantes de cada equipo serán provenientes de las siguientes regiones de Colombia: Atlántico, Santander, Bogotá, Cali, Medellín, Tolima y el eje cafetero, además de un par de artistas que están iniciando su camino en el freestyle", dice el comunicado oficial. Según conoció El Espectador, por el Atántico estarán presentes los MC's, Patrón, Picasso y Filósofo.

El evento se realizará en el Auditorio Mayor CUN ubicado en la Cll. 23 #6-19, Bogotá. Toda la información estará disponible a través de las redes sociales de Apriorismo Music

