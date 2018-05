"Un día extraordinario" para Julio Correal

Andrea Quejuán B.

A Julio Correal lo conocemos por su trayectoria como actor de mas de 32 años de trabajo, pero muchos desconocen su ejercicio literario. Su universo contiene historias cotidianas, enmarcadas en un lenguaje coloquial con humor, sátira y un ritmo ágil, cercano a la música, que por momentos pareciera sumergirnos en partituras musicales.

¿Desde hace cuánto escribe?

Hace mas de 23 años.

¿Solo cuentos?

Empecé escribiendo teatro y en 1996 escribí mi primer cuento. Desde entonces he escrito cuento, teatro, guiones y otro tipo de textos como por ejemplo la proclama “Adiós a la Guerra”. Lo que sí no he escrito es poesía…no me siento capaz.

¿Por qué?

Porque en serio no me siento capaz. La respeto mucho.

¿Pasó por el taller de escritores de la Universidad Central, ¿en qué influyó en su escritura?

Fue determinante en mi forma de escribir. Antes, mi única preocupación era contar historias. Gracias al taller y al maestro Isaías Peña y a Oscar Godoy, me empecé a preocupar por la forma en que iba a contarlas. Algunas son resultados de ejercicios del taller. Además cursé la especialización en creación narrativa de la Central y allí me encontré con maestros como Manuel Hernández Benavidez y Roberto Burgos Cantor que también influyeron en mi forma de escribir.

¿Y por qué publicar hasta ahora?

Había publicado cuentos en libros producto de concursos literarios, en publicaciones digitales -la más antigua de 1999-, en revistas, periódicos y otros medios. Así mismo, tuve contacto con algunos editores pero es Esteban Hincapié, quien desde hace varios años había manifestado su interés en mis escritos con quien se concreta éste propósito.

Lea el cuento “Hay Que Pensar En La Vejez”:

¿Cómo fue el proceso editorial con Babilonia, en qué aportaron en la conformación del libro?

Fue muy benéfico. El trabajo con Néstor Pulido, el editor literario, me ayudó a mejorar los escritos y a decidir la línea editorial. A sugerencia suya tomamos el nombre de uno de los 40 cuentos revisados como título del libro, y a la vez como eje unificador de éste, pues la mayoría de los relatos que aquí aparecen ocurren en un día. Néstor guio la selección final, dejando por fuera cuentos que aunque fueran del gusto de los dos, no iban en la línea de las historias que conforman esta edición.

¿Y cuál es esa línea? ¿con qué se puede encontrar el lector que adquiera “Un Día Extraordinario”?

Con historias cotidianas, lenguaje coloquial, con el habla como un elemento narrativo fundamental; con humor, cinismo, sátira y un ritmo ágil y musical que es una de mis búsquedas.

¿La música en la literatura?

Para mi es fundamental la musicalidad en los textos. Siempre corrijo leyendo en voz alta y necesito que las narraciones tengan una cadencia, una música interna que las haga agradables al ser escuchadas o leídas. Así mismo la música me proporciona elementos a partir de los cuales construyo relatos. Uno de los cuentos, “Se Me Olvidó Que Te Olvidé”, esta inspirado en una canción del mismo nombre, específicamente en la versión del grupo folclórico y experimental de Nueva York, que la gocé muchísimo en mis años de cliente asiduo de bares de salsa, para ser precisos, de Son Salomé.

“Me atrevo a decir que su gran pasión,

debilidad y deseo es la literatura;

que de todas las artes que domina, o que lo dominan,

escribir es aquello por lo que dejaría de hacer todo.

Siempre está hablando de la historia que quiere contar,

de la que ya escribió,

de la que no se le ha olvidado.

Ninguna se le pasa,

su memoria prodigiosa nos deja claro que

“Se me olvidó que te olvidé” es ficción.

A Julio nada se le olvida.”

Fabio Rubiano O.

¿Además usted escribe canciones, no?

Si, desde hace 10 años tengo un proyecto, una fechoría musical y teatral en la que hago las veces de director, cantante, y autor de todas las canciones.

¿Cómo así “fechoría musical”?

Un grupo con el que nos dedicamos a hacer sátiras, a burlarnos de Raimundo y todo el mundo llamado “El Cartel del Desparche”, y en el que tenemos como slogan: Toda Una Vida Sin Éxitos.

¿Qué viene para el Julio Correal escritor?

Concluir una obra teatral que estoy escribiendo dentro de la Clínica de Dramaturgia y una novela sobre mis años de estudiante en la Universidad Nacional llamada “Gorgona 411”. Seguir escribiendo, y esperar que el libro se venda para ver si así Esteban u otro editor temerario se vuelven a arriesgar conmigo.