Un fotógrafo palestino muere en una prisión del régimen en Siria

AFP

"No hay nada más difícil que escribir estas palabras, pero Niraz no debe morir en silencio. mataron a mi querido, a mi esposo, mi Niraz (...) Niraz murió en las cárceles del régimen sirio", indicó su mujer, Lamis Aljateeb, refugiada en Alemania, en su cuenta Facebook. No precisó como le llegó la noticia.

Ahmed Abbassi, amigo de Saied, detenido en 2015, confirmó su muerte. "En los primeros días de su detención, se sabía que estaba vivo. Pero después quedamos sin noticias", indicó a la AFP.

Organizaciones de defensa de derechos humanos acusan regularmente al régimen del presidente sirio Bashar al Asad de tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Niraz Saied ganó a fines de 2014 el primer premio de un concurso de fotografía organizado por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) y la UE, con una foto tomada en el campamento de Yarmuk en Damasco donde vivía.

Creado por la ONU en los años 1950 para acoger a palestinos sacados de sus tierras o que huyeron de la guerra israelo-árabe tras la creación del Estado de Israel en 1948, el campamento se transformó a lo largo de las décadas en un barrio residencial y comercial de Damasco.

Tras años de enfrentamientos entre rebeldes y combatientes favorables al régimen, el campamento cayó en 2015 bajo dominio de los yihadistas del grupo Estado Islámico (EI) antes de ser retomado en mayo por el régimen.

Saied tenía 23 años de edad cuando ganó el concurso de la UNRWA y la UE.

Su foto en blanco y negro, titulada "Los tres reyes", representaba a tres hermanos de poca edad en espera de la evacuación para recibir atención médica. En la foto, la tristeza y el dolor se pueden leer en sus rostros.

Había conocido a su mujer en 2014 durante la filmación del documental "Las cartas de Yarmuk", que retomaba videos filmados por él y que mostraban la difícil vida cotidiana en el campamento durante la guerra iniciada en 2011.