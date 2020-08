La comunidad crea cultura y la cultura crea comunidad. Este círculo virtuoso se ha roto ante la doble amenaza de la violencia que arrecia sobre nuestras comunidades y la destrucción de ecosistemas culturales.

Podríamos estar celebrando la implementación de los acuerdos de paz y no lamentando el recrudecimiento de la violencia.

Podríamos estar escuchando con atención a las voces valientes de la Colombia profunda y no siendo testigos del asesinato impune de cientos de líderes sociales.

En vez de condenar a las víctimas del conflicto a la exclusión y a vivir en una eterna espiral de revictimización, podríamos reconocerlos como portadores de cultura y agentes de cambio.

En vez de seguir siendo los depredadores de nuestros páramos, selvas y reservas naturales, podríamos aprender de los saberes de indígenas y afros a convivir con nuestro medio ambiente. A cambio los desplazamos, los arrinconamos, les negamos el derecho a su tierra y su cultura, al punto de llevar a algunos pueblos ancestrales a la extinción.

Podríamos estar trabajando por el fortaleciendo del papel de las artes y la cultura para la reconstrucción del tejido social, y para mantener la salud mental y emocional de la gente en tiempos de pandemia, y no viendo como muchos artistas y trabajadores de la cultura están pasando de la precariedad a la mendicidad, ante la falta de estrategias efectivas para afrontar la crisis económica y social que hoy vivimos.

Ante la crisis humanitaria sin precedentes a la que nos estamos viendo abocados, es necesario unirnos en un pacto social por la vida.

Este domingo 30 de agosto, un grupo de hombres y mujeres libres venidos de diferentes rincones del país, artistas y líderes sociales sin más armas que la imaginación y la palabra, alzarán sus voces en un canto por la vida, un canto por Colombia, unidos en el sueño de construir un mundo posible, donde quepamos todos, sin importar la diferencia por el color de la piel, las creencias religiosas, la orientación sexual o las ideas políticas; porque la diversidad bien gestionada genera riqueza, pero la diversidad mal gestionada genera conflicto, y en el conflicto hemos vivido durante gran parte de nuestra vida como nación.

No necesitamos otros cincuenta años para detener la locura de la muerte. No necesitamos otras miles de muertes y millones de víctimas para decir ¡basta ya! No es sólo asunto de dejar las armas, es hora de desarmar los corazones y las palabras. Ser capaces de escuchar, meterse en la piel de los demás, para entender al otro, para concertar o disentir sin negarnos o matarnos; porque nada justifica la violencia venga de donde venga.

Porque amamos y respetamos la vida hoy decimos no a la resignación, no al silencio. Como decía la gran Fanny Mickey: “Todo es posible en la vida, lo único imposible es la guerra”.

Lo invitamos a seguir en vivo la jornada de protesta “Hasta que amemos la vida”