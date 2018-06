Nuestra Coordenadas (Capítulo III)

Una charla para motivar a nuevas bandas

Felipe León*

El sábado fue un día tranquilo para todos. No teníamos concierto programado pero el objetivo fue compartir experiencias de nuestra vida como banda con personas que tienen un interés enorme por hacer que la música en Rionegro y Medellín tenga más audiencia de bandas alternativas y emergentes.

Tuvimos una mañana tranquila con un guayabo ligero, la noche anterior no había estado tan movida. No todos estaban emparrandados. La van que nos llevaría a Rionegro para la charla que teníamos programada pasaba por nosotros a las 12:30 y por tal motivo no tuvimos chance de almorzar como se debía. Al llegar tuvimos que buscar donde comer y fue tarea de un buen rato. El servicio del restaurante no fue el mejor de todos y retrasó nuestro compromiso en la academia de música Allegro con Mario Puentes (guitarrista de Llueve en la montaña).

Conversamos de todas las experiencias que como banda hemos tenido para lograr que nuestra música y la de muchas bandas en Bogotá se difunda, de cómo es la movida cultural en nuestro entorno y cómo lograr que con la ayuda de todos desde cualquier ciudad, bandas como Llueve en la montaña y Lobo estepario de Rionegro puedan salir y moverse como todas las que tenemos el mismo propósito lo hemos hecho.

Quedamos felices de contar con personas como ellos para seguir creciendo. De regreso a Medellín, algunos de Arrabalero tomaron otros caminos para hospedarse mientras viajamos a Manizales y otros se devolvieron a Bogotá. Quedamos en el hostal casi que únicamente Montaña con la compañía de Juan Antonio Carulla. Teníamos una expectativa muy grande de saber cómo estaría el ambiente futbolero por la final del fútbol colombiano entre Nacional y el Tolima. No sabíamos si ver el partido afuera o dentro del hostal... si ganaba nacional saldríamos a ver el descontrol de la ciudad celebrando, pero así no fue y más bien vimos un ambiente triste y pasivo. Fue una noche bastante entretenida y de bastantes experiencias. Llegan días de ocio y tendremos que aprender a administrar nuestros recursos monetarios.

* Guitarrista de Montaña.