El escritor cartagenero John Jairo Junieles publicó su nueva novela: “El hombre que hablaba de Marlon Brando”, una historia que nos sumerge en el cine, la música y la memoria.

Cuando empezamos a ver una película y nos parece interesante, emprendemos una nueva aventura y nos concentramos en la vida de cada personaje, en comprender el porqué de sus acciones y palabras. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones solo vemos lo que nos muestran los actores en el momento en que el director dice “¡luces, cámara acción!”. Pero ¿Qué pasa con las historias que se tejieron mientras las cámaras estaban apagadas? ¿Qué sensaciones experimentaron los actores detrás de cada escena? ¿Cuántos amores y desamores se vivieron durante la filmación de la película?

“Hay cosas que se aparecen en la vida para recordarnos quienes somos”. Fragmento del libro El hombre que hablaba de Marlon Brando /Guillaume Amat.

En su más reciente novela, “El hombre que hablaba de Marlon Brando”, el escritor cartagenero John Jairo Junieles nos cuenta los momentos memorables que surgieron detrás de cámaras del filme “Quemada”, y habla de los personajes que participaron en el rodaje de la película. El pasado vuelve como una oleada fuerte a un presente que sigue inconcluso, los misterios se convierten en certezas que conducen a los personajes a encontrar un nuevo camino: el camino de la verdad. Esta novela narra, a manera de película, los acontecimientos que paralizaron a una ciudad que se esperaba todo menos ser invadida por los más renombrados guionistas de aquellos tiempos.

En 1968 llegaron a la ciudad de Cartagena alrededor de seiscientos extranjeros, entre actores y técnicos; todo un equipo que corría de un lado a otro planeando cada segundo de lo que sería el rodaje de Quemada, dirigida por Gillo Pontecorvo y protagonizada por el actor y ganador de dos premios Oscar, Marlon Brando.

Junieles le cuenta al lector la vida de esos hombres que se convirtieron en la sombra de Marlon Brando durante los meses de grabación. Cuando Brando terminaba de grabar las escenas, agotado, huía con sus amigos inseparables de rodaje: Alsino Bitar, quien hizo de extra principal; Evaristo Márquez, quien se ganaba la vida como vaquero, y Giusepppe Tomassi, asistente personal de Brando, un hombre que dejó Italia para arriesgarse a una nueva aventura, sin saber que después de cuarenta años volvería aquel lugar donde conoció a su primer amor.

Tomassi volvió a Cartagena a cumplir la promesa a la ciudad que lo marcó de por vida. Anhelaba volver a ver a su amigo Alsino Bitar. No obstante, tenía algo más en mente: rendirle un homenaje a la película en la que años atrás participó. Pero esta vez quería hacerlo de una manera diferente: que se contaran las vivencias de aquellos que habían estado detrás de cámaras y que por no ser reconocidos quedaron en el olvido.

Yo, Santiago Barón, que había venido a Berlín buscando poner tierra de por medio entre ese pasado y cualquier futuro que me aguardara, confirmaba lo que todos presentimos: que el olvido no existe, que los recuerdos juegan a las escondidas con nosotros y, como me acaba de ocurrir a mí, ante esa fotografía, que el pasado salta en los momentos más inesperados, haciéndose presente con la fuerza que la nostalgia le otorga”.

Santiago Barón se encontraba en el Instituto Cervantes cuando de pronto observó una foto de Marlon Brando, Evaristo Márquez, Alsino Bitar y Giuseppe Tomassi. Tan pronto la observó, su mente viajó tres años atrás y recordó cuando estos dos últimos se habían convertido en sus grandes amigos, y lo contrataron para que entrevistara a las personas que habían participado en la película. Desde Berlín, Barón le cuenta al lector las situaciones trascendentales que vivió desde el momento en que aceptó escribir la crónica, pues a partir de 1968 se habían tejido varias historias de los personajes. Todos ellos conducirían al mismo camino: encontrar el culpable de la muerte de la cantante Evangelina Saumeth.

A pocos días de haber aceptado escribir la crónica, Bitar, Tomassi y Barón eran sospechosos de la muerte de Mariela Escalante, una vieja amiga de Alsino. Habían ido esa tarde a visitarla para preguntarle cosas sobre la película, pues ella había participado también como extra. Esa misma noche Mariela Escalante había desaparecido. Días después encontraron su cuerpo sin vida. Santiago Barón supo que tenía una difícil tarea: ya no solo tendría que escribir una crónica, sino investigar dos crímenes, encontrar las partes que le faltaban al rompecabezas, renunciar al miedo y asumir la valentía.

En su novela, Junieles hace un recorrido por la vida de cada uno de los personajes. Nos habla de un pasado que puede volver en cualquier momento y hacernos latir el corazón con más fuerza, incluso después de cuarenta años. Junieles nos acerca al cine, recordando las anécdotas que hicieron del actor Marlon Brando un hombre difícil de olvidar. Pontecorvo solía decir: “Brando es el único actor capaz de reír con un ojo y llorar con el otro.”

En esta novela de 400 páginas, el escritor cartagenero nos habla de la memoria y su trascendencia en cada una de nuestras vidas. Cada personaje nos hace reflexionar sobre el pasado, sobre cómo nos esforzamos por tratar de eliminarlo, pero en ocasiones resulta imposible pues siempre volveremos a él por medio de algún recuerdo. Junieles nos anima a contar la película de nuestras vidas. En esta novela se observan las situaciones que se ven obligados a vivir los personajes, y cómo a pesar de las dificultades a las que se enfrentan, todos tienen un objetivo en común: luchar por contar el relato de su existir.