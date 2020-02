Unpregnant, una novela juvenil que habla sobre el aborto

Veronica Clarke tiene diecisiete años y nunca pensó que tendría un test de embarazo en la mano y, mucho menos, que estaría mirando fijamente dos firmes rayitas de color rosado. ¿Cómo logró su novio dejarla embarazada, aun con un insistente uso de Veronica evalúa una decisión que nunca imaginó que tomaría: abortar.

Existe un problema: el lugar más cercano donde hacerse un aborto legalmente está a más de mil quinientos kilómetros, en Nuevo México, y Veronica no tiene coche. Desesperada, recurre a la única persona que sabe que no la juzgará: Bailey Butler, una legendaria inadaptada del instituto Jefferson, su exmejor amiga.

A través de los personajes de la novela, hay posiciones a favor y en contra del aborto que hacen que la historia mantenga pluralidad de opiniones y argumentos.

"No es tema para reírse, pero las aventuras o desventuras de la protagonista para poder hacer lo que quiere y los obstáculos a superar hacen de esta historia, desdramatizadora, una de las necesarias, para entender el tema y ver lo que se juega (…), habla de todo lo que hay que hablar y una vez que lo empiezan, no lo pueden dejar. Me gustó mucho", dijo sobre la novela la editora y escritora. Cristina Alemany.

"Un extraordinario debut sobre el largo y sinuoso camino de la adolescencia. Amistades y viajes en coche. Divertidas travesías y dolorosas decisiones. Está todo aquí. Una historia que nos recuerda esos momentos cruciales de nuestra juventud que nos obligan a crecer un poco más rápido, a entender lo que es importante y, a veces, más importante aún, lo que no lo es", indicó Stephen Chbosky, autor best seller #1 del New York Times con Las ventajas de ser un marginado:

Sus autores Jenni Hendriks y Ted Caplan, escriben una novela que aborda de manera directa, honesta y clara un tema tan relevante en la actualidad como es el aborto.

Contratada por Ediciones Urano en la Feria del Libro de Bolonia de 2018, cuyos derechos de traducción se han vendido a, por lo menos, ocho países, Unpregnant llega a las librerías bajo el sello de Puck y será llevada al cine por Warner.

Unpregnant es una historia basada sobre las adversidades que deben enfrentar los jóvenes en un entorno cada vez más amplio en información pero, también, limitado en cuanto a sus decisiones se refiere. Es un libro necesario que “reflexiona sobre las luchas por la igualdad y por los derechos y, muchas veces, es muy difícil encontrar estos temas, que son parte de nuestra vida cotidiana, reflejados en la literatura juvenil”, afirma Leonel Teti, director editorial de Puck. Por ello, es muy importante que publiquemos una novela que traiga la temática del aborto, que la ponga sobre la mesa y que les dé la oportunidad, a los jóvenes, a sus padres y a su entorno, de debatir y generar una charla honesta.

“No se trata de estar a favor ni de estar en contra, se trata de una realidad, de algo objetivo que sucede todos los días, ya sea de manera legal o ilegal, por eso me parece importante que los jóvenes cuenten con información, conozcan sobre el tema y que deje de ser un tema “tabú”, que pueda discutirse”, aclara Leonel Teti.

Los autores, Jenni Hendriks y Ted Captan, productores de Hollywood, lejos de dramatizar, escriben una historia llena de sentido del humor. Esta novela juvenil encantará a los fans de Juno, sincera y divertidísima, además de los derechos reproductivos trata temas como la amistad y el enloquecido camino hacia la edad adulta.